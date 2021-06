Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Megszületett Meghan és Harry herceg második gyermeke, Lili
"Lili többet jelent számunkra, mint valaha képzeltük" - írták a boldog szülők Lilibet Diana Mountbatten-Windsor érkezéséről.

Megszületett Meghan és Harry herceg második gyermeke, Lili
"Lili többet jelent számunkra, mint valaha képzeltük" - írták a boldog szülők Lilibet Diana Mountbatten-Windsor érkezéséről.

Sinéad O'Connort nem látjuk többé színpadon
Az énekesnő bejelentette, hogy visszavonul.

A veszélyhelyzet szabályai miatt akár 20 hónapja lejárt forgalmival is utcán lehetnek autók
Az első veszélyhelyzetet még tavaly márciusban hirdették ki, amelynek nyomán lassan másfél éve lejárt műszakival is legálisan lehet közlekedni. 5G-s lesz sokak kedvenc Motorola telefonja
Az egyre keresettebbé váló 5G képességgel és megnövelt tárhellyel egészítheti ki a Motorola a Galaxy Note-ra emlékeztető telefonját. Egyelőre viszont úgy tűnik, csak viszonylag kevesek számára lesz elérhető.

Hamarosan visszautasíthatatlan ajánlatot tehet a kormány a Budapest Airport tulajdonosainak
Palkovics László szerint méltányos ajánlatot készülnek tenni a reptér megvásárlására, és ha nem eladó, akkor a kormány visszaállítja a többségi állami tulajdont. ","shortLead":"Hiába tette feljelentést Dunakeszi jobbikos képviselője, a hatóságok nem vizsgálták az ügyet. ","id":"20210606_Engedelyezte_a_Dunakeszi_onkormanyzat_hogy_a_polgarmester_sajat_cege_epitsen_tarsashazat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a947be1-f33c-4b1d-b56c-16d292170cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca6650d4-7fc0-44d6-8c4d-1c74008874b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210606_Engedelyezte_a_Dunakeszi_onkormanyzat_hogy_a_polgarmester_sajat_cege_epitsen_tarsashazat","timestamp":"2021. június. 06. 15:20","title":"Engedélyezte Dunakeszi önkormányzata, hogy a polgármester saját cége építsen társasházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c217e3b8-c652-444b-9321-ef663140c9eb","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Vagy majd simán belesütik a chipet a kiflibe. Duma Aktuál: Sampon vagy potencianövelő mellé járjon az oltás?
Vagy majd simán belesütik a chipet a kiflibe. A Duma Aktuál összeszedte, mire kell számítani, ha tovább szeretné pörgetni a kormány az oltáskampányt. A lényeg, hogy már kevésbé tud koncentrálni a vírus, legalábbis a szennyvízben. A Duma Aktuál összeszedte, mire kell számítani, ha tovább szeretné...","id":"20210607_Duma_Aktual_Oltaskampany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c217e3b8-c652-444b-9321-ef663140c9eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9682c4a4-02eb-43fb-a859-1f59e6ceee84","keywords":null,"link":"/360/20210607_Duma_Aktual_Oltaskampany","timestamp":"2021. június. 07. 19:00","title":"Duma Aktuál: Sampon vagy potencianövelő mellé járjon az oltás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5109c8d5-705b-4c5f-8d5f-7ce27c83fb6c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Embert próbáló időszak után most térhetnek vissza a zenészek és a zeneiparban dolgozók eredeti foglalkozásukhoz. Körülbelül 50 ezer zenei rendezvény maradt el 1 év alatt. ","shortLead":"Embert próbáló időszak után most térhetnek vissza a zenészek és a zeneiparban dolgozók eredeti foglalkozásukhoz...","id":"20210606_Egy_eve_meg_New_Yorkban_koncertezett_most_Budapesten_biciklis_futarkodik_a_Bohemian_Betyars_enekese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5109c8d5-705b-4c5f-8d5f-7ce27c83fb6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fe31059-95b4-47b8-a6c8-c76e94cefe3b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210606_Egy_eve_meg_New_Yorkban_koncertezett_most_Budapesten_biciklis_futarkodik_a_Bohemian_Betyars_enekese","timestamp":"2021. június. 06. 14:40","title":"Egy éve még New Yorkban koncertezett, most Budapesten futárkodik a Bohemian Betyars énekese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]