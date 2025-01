Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"880ff9b8-d928-442d-9e8a-d93e03190dd4","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A két ország számára súlyos következményekkel járhat, hogy lelassult a német anyacégek termelése, mivel mind Magyarország, mind Szlovákia erősen függ attól, miként alakulnak a dolgok a német gazdaságban. A BMW máris bejelentette, hogy a tervezett debreceni üzemben nem három, hanem csupán két modell gyártanak majd, ami azt jelenti, hogy évente nem 150 ezer, hanem csupán 80-90 ezer jármű kerül le a szalagról.","shortLead":"A két ország számára súlyos következményekkel járhat, hogy lelassult a német anyacégek termelése, mivel mind...","id":"20250113_Le-Figaro-Magyarorszag-Szlovakia-nemet-autoipar-valsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/880ff9b8-d928-442d-9e8a-d93e03190dd4.jpg","index":0,"item":"d9299469-e5dc-419b-b8e2-fe071af1f101","keywords":null,"link":"/360/20250113_Le-Figaro-Magyarorszag-Szlovakia-nemet-autoipar-valsag","timestamp":"2025. január. 13. 06:50","title":"Le Figaro-elemzés: Utolérheti Magyarországot és Szlovákiát a német autóipari válság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd6373b-3a0f-40fd-8a55-074a1defe027","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A büntetőeljárással párhuzamosan több mint 50 millió forint bírságra is számíthat a férfi","shortLead":"A büntetőeljárással párhuzamosan több mint 50 millió forint bírságra is számíthat a férfi","id":"20250113_nav-zarjegy-nelkuli-cigaretta-penzmosas-jovedeki-torvenysertes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9bd6373b-3a0f-40fd-8a55-074a1defe027.jpg","index":0,"item":"87c3da5f-625f-406d-bc4e-4fc7cfc3de65","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250113_nav-zarjegy-nelkuli-cigaretta-penzmosas-jovedeki-torvenysertes","timestamp":"2025. január. 13. 08:36","title":"NAV: Több mint 16 ezer doboz zárjegy nélküli cigarettát találtak egy férfinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d2820ec-73d0-48c0-9906-33d7ffe3b640","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Egyre több az olyan kutyatulajdonos, aki úgy érzi, számára mindenkinél fontosabb négylábú barátja. A háziállatok, közülük is elsősorban a kutyák szerepe néhány évtized alatt gyökeresen megváltozott, a tudósok szerint eljött a háziasítás új hulláma. Mit mond el a magyar kutyákról és gazdáikról az ELTE etológiai tanszék felmérése, és milyen típusú kutyák kerülhetnek többségbe néhány évtizeden belül?","shortLead":"Egyre több az olyan kutyatulajdonos, aki úgy érzi, számára mindenkinél fontosabb négylábú barátja. A háziállatok...","id":"20250112_hvg-negylabu-gyerek-kutya_valtozo_szerep-uj-haziasitasi-hullam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d2820ec-73d0-48c0-9906-33d7ffe3b640.jpg","index":0,"item":"26bba04a-c8f5-4a8b-b10f-10823cc3c6c1","keywords":null,"link":"/360/20250112_hvg-negylabu-gyerek-kutya_valtozo_szerep-uj-haziasitasi-hullam","timestamp":"2025. január. 12. 15:30","title":"Minden irányba hajlítható, testmeleg plüssállat, ami eltűri, hogy szereted – hogyan lett a kutyából négylábú gyerek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d149cd1-756b-490a-90cb-2314d4468a0b","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A brit ökölvívó tavaly kétszer is vereséget szenvedett az ukrán Usziktól.","shortLead":"A brit ökölvívó tavaly kétszer is vereséget szenvedett az ukrán Usziktól.","id":"20250113_okolvivas-boksz-tyson-fury-visszavonulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d149cd1-756b-490a-90cb-2314d4468a0b.jpg","index":0,"item":"f26601cf-4a60-4f19-a360-dec0b26271d5","keywords":null,"link":"/sport/20250113_okolvivas-boksz-tyson-fury-visszavonulas","timestamp":"2025. január. 13. 16:31","title":"Tyson Fury ismét bejelentette visszavonulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48d9c67a-c2ad-4422-bcad-4d0d90a58284","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Megőrizte a Fidesz a dombóvári időközi választáson az egyéni mandátumát? Igen. Még felül is múlta a 2022-es választási eredményt? Igen. Mégis van miért aggódnia a kormánypártnak? Mi az hogy, nagyon is. A Tolna megyei időközi voksolás tanulságai.","shortLead":"Megőrizte a Fidesz a dombóvári időközi választáson az egyéni mandátumát? Igen. Még felül is múlta a 2022-es választási...","id":"20250113_Ilyen-egy-fajdalmas-valasztasi-gyozelem-a-Fidesznek-tanulsagok-Tolnabol-idokozi-valasztas-Csibi-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48d9c67a-c2ad-4422-bcad-4d0d90a58284.jpg","index":0,"item":"e361b485-6b3d-4c90-9aea-937fc978558f","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_Ilyen-egy-fajdalmas-valasztasi-gyozelem-a-Fidesznek-tanulsagok-Tolnabol-idokozi-valasztas-Csibi-ebx","timestamp":"2025. január. 13. 18:00","title":"A Fidesz-győzelem, aminek minden párt tud örülni, még az is, amelyik nem indult - tanulságok a tolnai időköziről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6898c0-5043-4e1b-b4c8-0f22b5ab55a0","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A 2028-as nyári játékok veszélyeztetett helyszínei között van a Rose Bowl stadion is, ahol az 1994-es foci-világbajnokság döntőjét is játszották.","shortLead":"A 2028-as nyári játékok veszélyeztetett helyszínei között van a Rose Bowl stadion is, ahol az 1994-es...","id":"20250112_Olimpiai-letesitmenyek-is-leeghetnek-a-Los-Angeles-i-tuzveszben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a6898c0-5043-4e1b-b4c8-0f22b5ab55a0.jpg","index":0,"item":"1a7ae961-baac-4c66-a272-e6725287f6de","keywords":null,"link":"/vilag/20250112_Olimpiai-letesitmenyek-is-leeghetnek-a-Los-Angeles-i-tuzveszben","timestamp":"2025. január. 12. 11:55","title":"Olimpiai létesítmények is leéghetnek a Los Angeles-i tűzvészben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab24ee7-4549-4153-97f5-4acdd6cd16ce","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az FPÖ hatalomra kerülése Ausztriában újabb válság kezdete lehet Európában.","shortLead":"Az FPÖ hatalomra kerülése Ausztriában újabb válság kezdete lehet Európában.","id":"20250112_der-standard-lengyelorszag-putyin-populistak-fpo-fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aab24ee7-4549-4153-97f5-4acdd6cd16ce.jpg","index":0,"item":"b7cd68c5-b7a1-4cff-afae-58a77dd5e100","keywords":null,"link":"/360/20250112_der-standard-lengyelorszag-putyin-populistak-fpo-fidesz","timestamp":"2025. január. 12. 09:00","title":"Lengyel vendégkommentár a Der Standardban: Putyin a tenyerét dörzsöli, mivel Németország követheti az osztrák példát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e795b083-5bf5-47cf-bba8-66bbe6b4b383","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Orwell látta a jövőt, de azt vajon látta-e, hogy egyszer saját érméje lesz?","shortLead":"Orwell látta a jövőt, de azt vajon látta-e, hogy egyszer saját érméje lesz?","id":"20250113_George-Orwell-uj-brit-ketfontos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e795b083-5bf5-47cf-bba8-66bbe6b4b383.jpg","index":0,"item":"28eaf4f0-41cc-44c4-8d7e-6cc91245a17c","keywords":null,"link":"/kultura/20250113_George-Orwell-uj-brit-ketfontos","timestamp":"2025. január. 13. 14:19","title":"A Nagy Testvér kerül az új brit kétfontosra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]