Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ae282f17-6578-4905-89ad-5e2dd21f2ee8","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Nem fogunk úgy táncolni, ahogyan Kijev fütyül – idézi Orbán Viktor és Robert Fico múlt heti pozsonyi állásfoglalását Dirk Schümer, a konzervatív német lap európai ügyekkel foglalkozó munkatársa. Úgy értékeli, hogy egyre inkább bomlik az elutasítás politikai frontja Moszkvával szemben.","shortLead":"Nem fogunk úgy táncolni, ahogyan Kijev fütyül – idézi Orbán Viktor és Robert Fico múlt heti pozsonyi állásfoglalását...","id":"20250127_Die-Welt-elemzes-Kozep-Europa-tovabb-putyinizalodik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae282f17-6578-4905-89ad-5e2dd21f2ee8.jpg","index":0,"item":"281a5fa3-c94b-4001-9174-22a23cf142bf","keywords":null,"link":"/360/20250127_Die-Welt-elemzes-Kozep-Europa-tovabb-putyinizalodik","timestamp":"2025. január. 27. 07:27","title":"Die Welt-elemzés: Európa tovább putyinizálódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6c6d74e-029e-4be8-a06a-08229d898eb1","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Parkolásnál nem túl szerencsés az ilyesmi. ","shortLead":"Parkolásnál nem túl szerencsés az ilyesmi. ","id":"20250127_Tomegesen-kellett-visszahivni-a-Xiaomi-elektromos-autojat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f6c6d74e-029e-4be8-a06a-08229d898eb1.jpg","index":0,"item":"8f904816-ddf8-47c4-8825-e3e096ac56b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250127_Tomegesen-kellett-visszahivni-a-Xiaomi-elektromos-autojat","timestamp":"2025. január. 27. 08:19","title":"Rosszul méri fel a kocsi méreteit a Xiaomi robotpilótája, visszahívnak 30 ezer autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59220740-9d0f-4f59-a219-e37a3f689e89","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kör ezzel bezárul, ráadásul ez még csak nem is rendkívüli, hanem bevett jogi megoldás.","shortLead":"A kör ezzel bezárul, ráadásul ez még csak nem is rendkívüli, hanem bevett jogi megoldás.","id":"20250127_Mini-Dubaj-hiaba-van-a-fovarosnak-elovasarlasi-joga-ha-el-vele-az-allam-is-elhet-a-sajat-visszavasarlasi-jogaval","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59220740-9d0f-4f59-a219-e37a3f689e89.jpg","index":0,"item":"d16c41f8-656e-4a6e-893a-d24a13922fa0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250127_Mini-Dubaj-hiaba-van-a-fovarosnak-elovasarlasi-joga-ha-el-vele-az-allam-is-elhet-a-sajat-visszavasarlasi-jogaval","timestamp":"2025. január. 27. 09:16","title":"Mini-Dubaj: hiába van a fővárosnak elővásárlási joga, ha él vele, az állam is élhet a saját visszavásárlási jogával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"656ed557-d471-42e8-b97e-93cd0eb6cc77","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20250126_bombariado-email-cim-erste-george-belepes-okosora-orok-vegyi-anyagok-netflix-aremeles-engineai-robot-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/656ed557-d471-42e8-b97e-93cd0eb6cc77.jpg","index":0,"item":"ebb4366d-eafa-43e3-9abf-083947e1f1a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250126_bombariado-email-cim-erste-george-belepes-okosora-orok-vegyi-anyagok-netflix-aremeles-engineai-robot-video","timestamp":"2025. január. 26. 12:00","title":"Ez történt: Kiderült, milyen címről érkezett az országos iskolai bombafenyegetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ab2bde1-55fe-44c0-9af1-7e47096087e0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bár a tények makacs dolgok, úgy tűnik, hogy az ellenőrzésük nem tetszik annyira a nagy techvállalatoknak, gondoljunk például a Meta nemrégiben megszüntetett amerikai tényellenőrzési gyakorlatára. Legutóbb pedig a Google döntött úgy, nem fogja betartani az Európai Unió ezzel kapcsolatos kódexét.","shortLead":"Bár a tények makacs dolgok, úgy tűnik, hogy az ellenőrzésük nem tetszik annyira a nagy techvállalatoknak, gondoljunk...","id":"20250126_europai-unio-tenyellenorzesi-kodex-google-elutasitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ab2bde1-55fe-44c0-9af1-7e47096087e0.jpg","index":0,"item":"9fb5b8bf-2142-45c1-b282-97d41ed8a1fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250126_europai-unio-tenyellenorzesi-kodex-google-elutasitas","timestamp":"2025. január. 26. 10:03","title":"Bekeményít a Google: határozott nemet mond az európai tényellenőrzésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88523423-faa2-4141-a5cf-828e3373e770","c_author":"Puszta Dóra","category":"360","description":"A kárpótlást irányító szervezet a világ 90 országában jelenleg 245 ezer túlélőről tud. HVG-ténytár.","shortLead":"A kárpótlást irányító szervezet a világ 90 országában jelenleg 245 ezer túlélőről tud. HVG-ténytár.","id":"20250125_holokauszt-aldozatok-tulelok-hvg-tenytar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88523423-faa2-4141-a5cf-828e3373e770.jpg","index":0,"item":"b245ae8c-f4e1-477f-a1ad-3efc43ed88c9","keywords":null,"link":"/360/20250125_holokauszt-aldozatok-tulelok-hvg-tenytar","timestamp":"2025. január. 25. 15:45","title":"„Itt lakott…” – Több mint százezer botlatókő emlékeztet Európa-szerte a holokauszt áldozataira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5baf05f9-99b3-4e05-bd9e-0555a9a921a8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 45 éves edző a futballfejlesztésekért felel majd.","shortLead":"A 45 éves edző a futballfejlesztésekért felel majd.","id":"20250127_labdarugas-red-bull-low-zsolt-jurgen-klopp","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5baf05f9-99b3-4e05-bd9e-0555a9a921a8.jpg","index":0,"item":"b24d25f7-e66e-4d3b-9102-845aa55e329e","keywords":null,"link":"/sport/20250127_labdarugas-red-bull-low-zsolt-jurgen-klopp","timestamp":"2025. január. 27. 10:49","title":"Eldőlt Lőw Zsolt sorsa, Jürgen Klopp jobbkeze lesz a Red Bullnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9ff6565-387c-4682-b37f-9ae78b2ae784","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök a leköszönő jegybankelnököt a legnagyobbak, vagyis Széll Kálmán, Wekerle Sándor és Popovics Sándor mellé sorolta a tizedik Lámfalussy konferencián elmondott beszédében. Orbán most sem bírta ki sorosozás és migránsozás nélkül, és Donald Trump újrázásán felbuzdulva győzelmet hirdetett a liberális világrend felett.","shortLead":"A miniszterelnök a leköszönő jegybankelnököt a legnagyobbak, vagyis Széll Kálmán, Wekerle Sándor és Popovics Sándor...","id":"20250127_Orban-Terminator-Matolcsy-mnb-monetaris-politka-jegybank","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9ff6565-387c-4682-b37f-9ae78b2ae784.jpg","index":0,"item":"2a797b02-556d-4e11-8e29-5177589102d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250127_Orban-Terminator-Matolcsy-mnb-monetaris-politka-jegybank","timestamp":"2025. január. 27. 11:25","title":"Orbán Matolcsynak: \"nincs végzet, csak ha bevégzed\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]