[{"available":true,"c_guid":"2831534a-18c3-4942-8bcc-592510d5b9e8","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Két nehéz meccs vár még a Fradira, és lehet, hogy az egy pont nem lesz elég a továbbjutáshoz.","shortLead":"Két nehéz meccs vár még a Fradira, és lehet, hogy az egy pont nem lesz elég a továbbjutáshoz.","id":"20250123_fradi-europa-liga-meccsek-sorsolas-frankfurt-az-alkmaar-robbie-keane","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2831534a-18c3-4942-8bcc-592510d5b9e8.jpg","index":0,"item":"a3da3863-cbf1-4d95-bcb9-011a5e0c6fcc","keywords":null,"link":"/sport/20250123_fradi-europa-liga-meccsek-sorsolas-frankfurt-az-alkmaar-robbie-keane","timestamp":"2025. január. 23. 05:31","title":"Bajba kerülhet a Ferencváros az Európa-ligában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58c118a8-ca87-4b9a-8ad8-a37bfb31c84e","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Sorozatos válságokat él át a világ és Magyarország is az elmúlt években, de van, amiben még most is velünk maradtak a Covid-időszak alatti krízis gazdasági hatásai. Az öt éve kitört járvány hatásait bemutató sorozatunk mostani részében azt nézzük meg, hogyan formálta át a gazdaságot 2020-2021, és milyen hatásai azok, amelyeket még olyankor is érzünk, amikor a világjárvány már távoli rossz emlék. ","shortLead":"Sorozatos válságokat él át a világ és Magyarország is az elmúlt években, de van, amiben még most is velünk maradtak...","id":"20250124_covid-gazdasag-hatasok-arak-logisztika-vasarlas-valsag-krizis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58c118a8-ca87-4b9a-8ad8-a37bfb31c84e.jpg","index":0,"item":"765b7d1f-df27-4ffb-b24c-bb09b24ceeab","keywords":null,"link":"/360/20250124_covid-gazdasag-hatasok-arak-logisztika-vasarlas-valsag-krizis","timestamp":"2025. január. 24. 12:30","title":"Akkorát ütött a Covid a magyar középosztályon, hogy azóta sem hevertük ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Kitartóan erősödik péntek reggel a forint, az euróval szemben közelíti a 409-es szintet.","shortLead":"Kitartóan erősödik péntek reggel a forint, az euróval szemben közelíti a 409-es szintet.","id":"20250124_forint-euro-arfolyam-erosodes-dollar-deviza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c.jpg","index":0,"item":"ba9bfe0f-04b6-495e-bf15-6415fdd0bb28","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250124_forint-euro-arfolyam-erosodes-dollar-deviza","timestamp":"2025. január. 24. 09:04","title":"Valami elindult, idei csúcsára erősödött a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da970765-8e17-4138-aac7-5b55fcdb02c0","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Erre a magyar tízes listára 200 millió forintos ár alatt nem is lehet bekerülni. ","shortLead":"Erre a magyar tízes listára 200 millió forintos ár alatt nem is lehet bekerülni. ","id":"20250122_900-millios-Bugatti-legdragabb-hasznalt-auto-2024","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da970765-8e17-4138-aac7-5b55fcdb02c0.jpg","index":0,"item":"a998d9d1-f0e9-409f-8148-01fbf35224ab","keywords":null,"link":"/cegauto/20250122_900-millios-Bugatti-legdragabb-hasznalt-auto-2024","timestamp":"2025. január. 22. 13:41","title":"900 milliós Bugatti volt 2024 legdrágább használt autója itthon, de a toplista fele a Ferrariké","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be98e289-8a02-4dfc-93c0-dcec392b4528","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A szemrevaló külsejű Tata Avinya X Concept fejlett elektromos hajtáslánccal és tágas utastérrel kecsegtet.","shortLead":"A szemrevaló külsejű Tata Avinya X Concept fejlett elektromos hajtáslánccal és tágas utastérrel kecsegtet.","id":"20250123_hatalmas-elektromos-luxus-villanyauto-indiabol-tata-avinya-x-concept","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/be98e289-8a02-4dfc-93c0-dcec392b4528.jpg","index":0,"item":"cb74d7dc-699a-4765-b8cb-4fff94cdc83d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250123_hatalmas-elektromos-luxus-villanyauto-indiabol-tata-avinya-x-concept","timestamp":"2025. január. 23. 08:41","title":"Hatalmas elektromos luxus villanyautó Indiából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57c95ad8-715e-4f7f-9b56-9f6684251148","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt nem tudni, hogy akadt-e az érintettek között olyan, akit pedofilgyanú miatt szűrtek ki.","shortLead":"Azt nem tudni, hogy akadt-e az érintettek között olyan, akit pedofilgyanú miatt szűrtek ki.","id":"20250123_kifogastalan-eletvitel-vizsgalat-gyermekvedelmi-dolgozo-nemzeti-vedelmi-szolgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57c95ad8-715e-4f7f-9b56-9f6684251148.jpg","index":0,"item":"0ee0e3bf-fd9c-43d7-bddc-02912d3aade2","keywords":null,"link":"/itthon/20250123_kifogastalan-eletvitel-vizsgalat-gyermekvedelmi-dolgozo-nemzeti-vedelmi-szolgalat","timestamp":"2025. január. 23. 07:08","title":"Eddig 75 nem kifogástalan életvitelű gyermekvédelmi dolgozót talált a Nemzeti Védelmi Szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e28f0a93-420f-4a87-93c1-92f99cf49a05","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A szovjet időkre emlékeztető megoldást választott a TASZSZ orosz állami hírügynökség, amikor beszámolt Donald Trump azon üzenetéről, amelyben közölte Vlagyimir Putyin orosz elnökkel: ha nem fejezi be az Ukrajna elleni háborút, szankciókkal, vámokkal és adókkal fogja sújtani Oroszországot.","shortLead":"A szovjet időkre emlékeztető megoldást választott a TASZSZ orosz állami hírügynökség, amikor beszámolt Donald Trump...","id":"20250122_Igy-hamisitja-az-orosz-kormanyparti-media-Trump-uzenetet-Putyinnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e28f0a93-420f-4a87-93c1-92f99cf49a05.jpg","index":0,"item":"b2092ad9-fce2-47b4-bf48-472d657dab3d","keywords":null,"link":"/vilag/20250122_Igy-hamisitja-az-orosz-kormanyparti-media-Trump-uzenetet-Putyinnak","timestamp":"2025. január. 22. 19:20","title":"Így hamisítja az orosz kormánypárti média Trump üzenetét Putyinnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d63c4da-f739-4c02-83bc-e9fd32da0903","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Soros György fia nem ért egyet azzal, hogy fordulóponthoz érkeztünk a történelemben, és hogy elkerülhetetlen a demokrácia visszaszorulása. Bár az igaz, hogy Trump megtestesít mindent, amiben a Soros család nem hisz – mondta a Financial Timesnak.","shortLead":"Soros György fia nem ért egyet azzal, hogy fordulóponthoz érkeztünk a történelemben, és hogy elkerülhetetlen...","id":"20250122_alex-soros-financial-times","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6d63c4da-f739-4c02-83bc-e9fd32da0903.jpg","index":0,"item":"c0ea7d7e-f020-43be-a90c-91bd760785de","keywords":null,"link":"/360/20250122_alex-soros-financial-times","timestamp":"2025. január. 22. 16:33","title":"Alex Soros: Trump csapata terrorizál, védekezni kell ellenük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]