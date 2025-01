Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ef5686fd-de52-4150-ab30-74d8860d4b9f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Most már igazán közel lehet az új iPhone SE bemutatója, ennek megfelelően pedig egyre több részletre derül fény. Ezekhez társult most egy videó is.","shortLead":"Most már igazán közel lehet az új iPhone SE bemutatója, ennek megfelelően pedig egyre több részletre derül fény...","id":"20250128_apple-iphone-se-4-video-szivargas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef5686fd-de52-4150-ab30-74d8860d4b9f.jpg","index":0,"item":"501ace7b-760b-40b1-a9cf-381793c49ce9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250128_apple-iphone-se-4-video-szivargas","timestamp":"2025. január. 28. 14:32","title":"Videón a következő iPhone SE, ilyen lehet az Apple alapjaiban megújult mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c4a0962-12dd-4c18-bfcd-cbb190e891eb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Don Pettit, a NASA űrhajósa örökítette meg, ahogy a Nemzetközi Űrállomás elrepül az aurora néven is emlegetett jelenség fölött.","shortLead":"Don Pettit, a NASA űrhajósa örökítette meg, ahogy a Nemzetközi Űrállomás elrepül az aurora néven is emlegetett jelenség...","id":"20250128_nemzetkozi-urallomas-nasa-don-pettit-sarki-feny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c4a0962-12dd-4c18-bfcd-cbb190e891eb.jpg","index":0,"item":"c4104e84-ec2f-499e-a7ca-43e3a26f2cc9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250128_nemzetkozi-urallomas-nasa-don-pettit-sarki-feny","timestamp":"2025. január. 28. 19:03","title":"Csodálatos videó a Nemzetközi Űrállomásról: így kavarog a sarki fény az űrhajósok lába alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A DeepSeek R1 modelljét az Nvidia H100 segítségével képezték ki, az érvelési képességét azonban a Huawei saját fejlesztésű processzora támogatja.","shortLead":"A DeepSeek R1 modelljét az Nvidia H100 segítségével képezték ki, az érvelési képességét azonban a Huawei saját...","id":"20250129_deepseek-r1-mesterseges-intelligencia-huawei-ascend-910c-processzor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936.jpg","index":0,"item":"38ea9443-894b-4854-8acc-891812fe2bb3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250129_deepseek-r1-mesterseges-intelligencia-huawei-ascend-910c-processzor","timestamp":"2025. január. 29. 10:03","title":"Kiderült: a Huawei chipje dolgozik az iparágat felforgató kínai mesterséges intelligencia mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e623690b-05d8-4d7d-927c-b36ef46d105b","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Egyre súlyosabb anyagi és irányítási gondokkal küzdenek a Demeter Szilárd által irányított közgyűjtemények. Közben az egész kulturális ágazatot megszorítások sújtják.","shortLead":"Egyre súlyosabb anyagi és irányítási gondokkal küzdenek a Demeter Szilárd által irányított közgyűjtemények. Közben...","id":"20250129_Lejartak-a-szoftverek-kifogyott-a-nyomtatopir-a-nemzeti-konyvtarban-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e623690b-05d8-4d7d-927c-b36ef46d105b.jpg","index":0,"item":"785e6ae9-e366-4aa7-9882-5bd2671a9fd7","keywords":null,"link":"/itthon/20250129_Lejartak-a-szoftverek-kifogyott-a-nyomtatopir-a-nemzeti-konyvtarban-ebx","timestamp":"2025. január. 29. 11:58","title":"Lejártak a szoftverek, kifogyott a nyomtatópapír a nemzeti könyvtárban, és még csak most jönnek a megszorítások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1534cee0-8be0-4043-a2d3-c136004949b4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az úszók gyakorlatilag teljes sebességgel csapódtak neki a medence falának, mert azt hitték, hogy még van két és fél méterük a fordulóig.","shortLead":"Az úszók gyakorlatilag teljes sebességgel csapódtak neki a medence falának, mert azt hitték, hogy még van két és fél...","id":"20250128_szervezok-hiba-zaszlosor-uszoverseny-tokio-uszok-serules","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1534cee0-8be0-4043-a2d3-c136004949b4.jpg","index":0,"item":"e74c201a-b986-43a6-807a-4197937fbaef","keywords":null,"link":"/sport/20250128_szervezok-hiba-zaszlosor-uszoverseny-tokio-uszok-serules","timestamp":"2025. január. 28. 10:34","title":"Hibáztak a szervezők, sok úszó egyszerűen lefejelte a falat egy tokiói versenyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b215c64d-e62b-4e05-9e69-4e22f3733fa8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"10 esetben az volt a probléma, hogy nem hagyták el az ország területét 72 órán belül.","shortLead":"10 esetben az volt a probléma, hogy nem hagyták el az ország területét 72 órán belül.","id":"20250128_2023-ota-17-szabadon-engedett-embercsempeszt-kellett-ujra-bortonbe-zarni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b215c64d-e62b-4e05-9e69-4e22f3733fa8.jpg","index":0,"item":"c0da3c16-5442-42f2-b5a5-62d04769ebc6","keywords":null,"link":"/itthon/20250128_2023-ota-17-szabadon-engedett-embercsempeszt-kellett-ujra-bortonbe-zarni","timestamp":"2025. január. 28. 21:21","title":"2023 óta 17 szabadon engedett embercsempészt kellett újra börtönbe zárni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f063bd0-a8ee-46a1-b9b0-85935ceede6f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ha Kínában csinálnak hasonlót, akkor Európában miért ne? ","shortLead":"Ha Kínában csinálnak hasonlót, akkor Európában miért ne? ","id":"20250128_Kinai-autokat-is-gyartananak-az-europai-Volkswagen-uzemekben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f063bd0-a8ee-46a1-b9b0-85935ceede6f.jpg","index":0,"item":"fc317d85-ca13-46ad-819c-837b4f571e46","keywords":null,"link":"/cegauto/20250128_Kinai-autokat-is-gyartananak-az-europai-Volkswagen-uzemekben","timestamp":"2025. január. 28. 08:09","title":"Kínai autókat is gyártanának az európai Volkswagen-üzemekben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de771bfe-1426-4f5a-8367-4c6642613973","c_author":"Ford KKE Kft.","category":"brandchannel","description":"Egy életvitelszerűen autózó embert kérdeztünk az úton tapasztalható legjobb és legrosszabb helyzetekről, illetve arról, hogyan lehet ép ésszel megúszni a közlekedést a nagyvárosban. ","shortLead":"Egy életvitelszerűen autózó embert kérdeztünk az úton tapasztalható legjobb és legrosszabb helyzetekről, illetve arról...","id":"20241217_fordmagyarorszag_Ford_Puma_vezetestechnika_autovezetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de771bfe-1426-4f5a-8367-4c6642613973.jpg","index":0,"item":"5ffb32e9-2406-483d-b368-d0b6f73d0bc4","keywords":null,"link":"/brandchannel/20241217_fordmagyarorszag_Ford_Puma_vezetestechnika_autovezetes","timestamp":"2025. január. 29. 14:30","title":"Hogyan lehet ép ésszel megúszni a közlekedést a nagyvárosban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Ford Közép- és Kelet-Európai Kft.","c_partnerlogo":"cc7ea449-d2a8-423d-ac2e-cc71c2f7b6d5","c_partnertag":""}]