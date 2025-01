Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"48135edd-1006-4601-8bb4-856cba98f9c5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elek Péter Ausztráliában él, önmagát keresztény konzervatívnak tartja, többször is a Fideszre szavazott. A rendező Magyar Péter megjelenéséről is beszélt. ","shortLead":"Elek Péter Ausztráliában él, önmagát keresztény konzervatívnak tartja, többször is a Fideszre szavazott. A rendező...","id":"20250129_Csurran-cseppen-megszolalt-Majka-klipjenek-rendezoje_Elek_Peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48135edd-1006-4601-8bb4-856cba98f9c5.jpg","index":0,"item":"d00a7741-e0c0-4d34-97b6-5d0a90beb712","keywords":null,"link":"/kultura/20250129_Csurran-cseppen-megszolalt-Majka-klipjenek-rendezoje_Elek_Peter","timestamp":"2025. január. 29. 12:07","title":"„Áhhh a dal, ami után nem lesz több munkátok” – megszólalt Majka Csurran-cseppen klipjének rendezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d55196c-2040-4190-a710-4be74cdbe6e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A legjobb tál díját hozták el Lyonból. ","shortLead":"A legjobb tál díját hozták el Lyonból. ","id":"20250128_bocuse-d-or-magyar-csapat-legjobb-tal-dij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d55196c-2040-4190-a710-4be74cdbe6e0.jpg","index":0,"item":"4f63f200-52ef-4ec6-b05c-ca3b89459744","keywords":null,"link":"/elet/20250128_bocuse-d-or-magyar-csapat-legjobb-tal-dij","timestamp":"2025. január. 28. 14:48","title":"Díjat nyert a magyar csapat a Bocuse d’Or döntőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b74f6a96-9afb-4285-9de9-9501f358b58b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Már 15 milliárd forintot drágult a Pénzügyminisztérium egykori épületének a felújítása a Budai Várban, mióta elkezdték a rekonstrukciót. A slusszpoén, hogy a tárcának szánták a felújított épületet, csak éppen az azóta megszűnt.","shortLead":"Már 15 milliárd forintot drágult a Pénzügyminisztérium egykori épületének a felújítása a Budai Várban, mióta elkezdték...","id":"20250129_penzugyminiszterium-epulet-felujitas-dragulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b74f6a96-9afb-4285-9de9-9501f358b58b.jpg","index":0,"item":"c3fde4a3-a6cb-42f3-a4c9-747775d2842d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_penzugyminiszterium-epulet-felujitas-dragulas","timestamp":"2025. január. 29. 17:57","title":"Megdrágult a Pénzügyminisztérium épületének felújítása, miközben megszűnt a tárca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e8df54d-9df9-4837-b7cc-258c31f2365c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Mohammed bin Zájed Ál Nahján sejk a hosszú távú partnerséget méltatja.","shortLead":"Mohammed bin Zájed Ál Nahján sejk a hosszú távú partnerséget méltatja.","id":"20250129_Abu-Dzabi-uralkodoja-az-X-en-meltatta-Orban-Viktor-latogatasat-de-posztja-leginkabb-attol-erdekes-hogy-valamirol-nem-beszel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e8df54d-9df9-4837-b7cc-258c31f2365c.jpg","index":0,"item":"02c66453-49f8-4c8b-9d0f-f61248cc7073","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_Abu-Dzabi-uralkodoja-az-X-en-meltatta-Orban-Viktor-latogatasat-de-posztja-leginkabb-attol-erdekes-hogy-valamirol-nem-beszel","timestamp":"2025. január. 29. 19:35","title":"Abu-Dzabi uralkodója az X-en méltatta Orbán Viktor látogatását, de posztja leginkább attól érdekes, amiről nem beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97402d50-2de2-4fd4-b859-110fa6739696","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A világ leghíresebb festménye külön galériát kap, ahová viszont nem lesz érvényes a Louvre többi részére váltott belépő.","shortLead":"A világ leghíresebb festménye külön galériát kap, ahová viszont nem lesz érvényes a Louvre többi részére váltott belépő.","id":"20250128_louvre-atalakulas-mona-lisa-macron-bejelentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97402d50-2de2-4fd4-b859-110fa6739696.jpg","index":0,"item":"27c3877b-4ad6-4867-bd25-fa78dfc4ac42","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250128_louvre-atalakulas-mona-lisa-macron-bejelentes","timestamp":"2025. január. 28. 19:59","title":"Hamarosan külön belépőjegyet kell váltania, aki meg akarja tekinteni a Mona Lisát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ab3535a-0bc1-4dbf-9150-ea97b5b5ac5d","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A négy közé jutás volt a tét Zágrábban, ahol 31-30-ra nyertek a házigazdák. Egymás után harmadszor bukott el vb-negyeddöntőt a magyar csapat.","shortLead":"A négy közé jutás volt a tét Zágrábban, ahol 31-30-ra nyertek a házigazdák. Egymás után harmadszor bukott el...","id":"20250128_magyar-ferfi-kezilabda-valogatott-vilagbajnoksag-negyeddonto-horvatorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ab3535a-0bc1-4dbf-9150-ea97b5b5ac5d.jpg","index":0,"item":"d68d41d2-777e-4ae8-bacc-87d4909a0386","keywords":null,"link":"/sport/20250128_magyar-ferfi-kezilabda-valogatott-vilagbajnoksag-negyeddonto-horvatorszag","timestamp":"2025. január. 28. 18:00","title":"Utolsó másodperces góllal kapott ki a magyar kéziválogatott, Horvátország elődöntős a vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ad6c2f5-d8da-48e1-b8f9-3caebcb836ee","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kínai DeepSeek az R1 nyelvi modell után egy képek generálására létrehozott modellcsalád teljesítményét mutatta meg, az eredmények pedig igen meggyőzők.","shortLead":"A kínai DeepSeek az R1 nyelvi modell után egy képek generálására létrehozott modellcsalád teljesítményét mutatta meg...","id":"20250128_deepseek-janus-pro-kepgenerator-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ad6c2f5-d8da-48e1-b8f9-3caebcb836ee.jpg","index":0,"item":"ad57592c-5499-48f1-87f0-d79d4fe5562c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250128_deepseek-janus-pro-kepgenerator-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. január. 28. 12:03","title":"Nincs megállás: itt a kínai DeepSeek képgenerátora, ami máris lenyomta az OpenAI Dall-E 3-ját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b215c64d-e62b-4e05-9e69-4e22f3733fa8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"10 esetben az volt a probléma, hogy nem hagyták el az ország területét 72 órán belül.","shortLead":"10 esetben az volt a probléma, hogy nem hagyták el az ország területét 72 órán belül.","id":"20250128_2023-ota-17-szabadon-engedett-embercsempeszt-kellett-ujra-bortonbe-zarni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b215c64d-e62b-4e05-9e69-4e22f3733fa8.jpg","index":0,"item":"c0da3c16-5442-42f2-b5a5-62d04769ebc6","keywords":null,"link":"/itthon/20250128_2023-ota-17-szabadon-engedett-embercsempeszt-kellett-ujra-bortonbe-zarni","timestamp":"2025. január. 28. 21:21","title":"2023 óta 17 szabadon engedett embercsempészt kellett újra börtönbe zárni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]