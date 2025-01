Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ec624045-24a5-4007-ac2e-0c35807b1059","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben bemutatta az úgynevezett Versenyképességi Iránytűt, amely azt a keretet tartalmazza, amelynek mentén a jogalkotási folyamatot elindítja az EU. Az egyik cél a vállalkozások terheinek könnyítése, a másik pedig a közös beszerzések előtérbe helyezése. ","shortLead":"Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben bemutatta az úgynevezett Versenyképességi Iránytűt, amely...","id":"20250129_eu_versenykepesseg_gazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec624045-24a5-4007-ac2e-0c35807b1059.jpg","index":0,"item":"1c587c32-64bc-49d5-b35c-a5fa262e2b12","keywords":null,"link":"/eurologus/20250129_eu_versenykepesseg_gazdasag","timestamp":"2025. január. 29. 17:54","title":"EU-s versenyképességi tervet jelentettek be Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ügy elsőrendű vádlottja akár 11 évre börtönbe kerülhet.","shortLead":"Az ügy elsőrendű vádlottja akár 11 évre börtönbe kerülhet.","id":"20250131_koltsegvetesi-csalas-foldgazkereskedo-letartoztatas-fovarosi-torvenyszek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57.jpg","index":0,"item":"27c3bdd9-eb41-4b9c-89d0-fd925a5966fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250131_koltsegvetesi-csalas-foldgazkereskedo-letartoztatas-fovarosi-torvenyszek","timestamp":"2025. január. 31. 14:47","title":"Tízmilliárdos költségvetési csalás miatt tartóztattak le két földgázkereskedőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"019fb1de-f813-44dc-9a4b-321fd386f749","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Érkeznek az állampapírok utáni kifizetések, ez pedig láthatóan egyre jobban foglalkoztatja az embereket.","shortLead":"Érkeznek az állampapírok utáni kifizetések, ez pedig láthatóan egyre jobban foglalkoztatja az embereket.","id":"20250130_google-trends-nagy-marton-allampapir-kamatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/019fb1de-f813-44dc-9a4b-321fd386f749.jpg","index":0,"item":"dd04b2aa-7960-4652-af70-663a0b4e03a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250130_google-trends-nagy-marton-allampapir-kamatok","timestamp":"2025. január. 30. 15:43","title":"Már látszik, mennyire érdekli a magyarokat az őrület, amit Nagy Márton ígért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f0a74e2-434f-4637-bbca-6d7e21234a9c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Videóval, hölgyeim és uraim. ","shortLead":"Videóval, hölgyeim és uraim. ","id":"20250130_Kis-hijan-lenyelte-egy-hal-a-22-eves-orosz-sello-fejet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f0a74e2-434f-4637-bbca-6d7e21234a9c.jpg","index":0,"item":"1d934c4f-7034-4d84-921d-0169d6c27847","keywords":null,"link":"/elet/20250130_Kis-hijan-lenyelte-egy-hal-a-22-eves-orosz-sello-fejet","timestamp":"2025. január. 30. 17:32","title":"Kis híján lenyelte egy hal a 22 éves orosz sellőlány fejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01a4fa54-9e87-4a44-99d6-0348fa4d7b86","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az ukránok szerint Ficót és az ország parlamentjének egy részét „megmérgezte az orosz propaganda”, és most már „a szomszédos baráti demokráciák vezetőit tekintik ellenségnek”.","shortLead":"Az ukránok szerint Ficót és az ország parlamentjének egy részét „megmérgezte az orosz propaganda”, és most már „a...","id":"20250129_volodimir-zelenszkij-robert-fico-orosz-gaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01a4fa54-9e87-4a44-99d6-0348fa4d7b86.jpg","index":0,"item":"86228826-161a-4ac6-90d1-406756ef6913","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_volodimir-zelenszkij-robert-fico-orosz-gaz","timestamp":"2025. január. 29. 17:28","title":"Zelenszkij szerint Fico a szlovák szuverenitással fizet az orosz gázért és amúgy is, „ne külföldre nézzen, hanem a tükörbe”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"103c5d80-0dd7-46d7-bbf7-cd7fa49fe425","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"Tóth Lászlóval, a magyar építésszel nem tud betelni Hollywood. Brady Corbet filmjét, A brutalistát tíz Oscar-díjra jelölték, és ebből jutott a feleséget játszó Felicity Jonesnak és Guy Pearce-nek is, aki Van Burent, a pénzembert alakítja. A két színészt egy online kerekasztal-beszélgetésen kérdezhettük.","shortLead":"Tóth Lászlóval, a magyar építésszel nem tud betelni Hollywood. Brady Corbet filmjét, A brutalistát tíz Oscar-díjra...","id":"20250129_brutalista-Felicity-Jones-Guy-Pearce-interju-Oscar-jeloles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/103c5d80-0dd7-46d7-bbf7-cd7fa49fe425.jpg","index":0,"item":"48ab9203-b4a0-4436-a25d-0817c021e427","keywords":null,"link":"/360/20250129_brutalista-Felicity-Jones-Guy-Pearce-interju-Oscar-jeloles","timestamp":"2025. január. 29. 17:30","title":"„Óriási segítség volt, hogy A brutalistát Budapesten forgattuk” – interjú az Oscarra jelölt Felicity Jonesszal és Guy Pearce-szel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1741376-8a5f-49db-8697-98985958c515","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több mint ötven művész emelte fel a szavát Zalán János kinevezése ellen.","shortLead":"Több mint ötven művész emelte fel a szavát Zalán János kinevezése ellen.","id":"20250131_Molnar-Piroska-Pogany-Judit-es-Udvaros-Dorottya-is-kiallt-a-Kolibri-Szinhaz-mellett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1741376-8a5f-49db-8697-98985958c515.jpg","index":0,"item":"48836bb2-914b-4572-a58d-543410f8a176","keywords":null,"link":"/kultura/20250131_Molnar-Piroska-Pogany-Judit-es-Udvaros-Dorottya-is-kiallt-a-Kolibri-Szinhaz-mellett","timestamp":"2025. január. 31. 11:04","title":"Molnár Piroska, Pogány Judit és Udvaros Dorottya is kiállt a Kolibri Színház mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5402dbe6-f2b0-4e60-ac82-db0c164b2a78","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hajnóczy Péter A halál kilovagolt Perzsiából című művének feldolgozásában három alakban jelenik meg az író.","shortLead":"Hajnóczy Péter A halál kilovagolt Perzsiából című művének feldolgozásában három alakban jelenik meg az író.","id":"20250130_hvg-A-Halal-kilovagolt-Perzsiabol-Hajnoczy-Peter-Katona-Jozsef-Szinhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5402dbe6-f2b0-4e60-ac82-db0c164b2a78.jpg","index":0,"item":"c358a57f-7150-4d4d-8a26-e8052504be0b","keywords":null,"link":"/360/20250130_hvg-A-Halal-kilovagolt-Perzsiabol-Hajnoczy-Peter-Katona-Jozsef-Szinhaz","timestamp":"2025. január. 30. 18:30","title":"Az 1970-es évek „itt úgysem változik semmi” korát idézi a Katona új darabja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]