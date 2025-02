Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ecaccff4-8284-4678-9305-493ce1ee5ca2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sándor Balázs úgy érzi, hogy meg akarják félemlíteni, és ígéri, hogy nem áll le ennek ellenére sem.","shortLead":"Sándor Balázs úgy érzi, hogy meg akarják félemlíteni, és ígéri, hogy nem áll le ennek ellenére sem.","id":"20250210_ajka-sandor-balazs-kutyapart","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ecaccff4-8284-4678-9305-493ce1ee5ca2.jpg","index":0,"item":"15169ba5-d604-40d0-ae41-a0f4e3fcec0c","keywords":null,"link":"/itthon/20250210_ajka-sandor-balazs-kutyapart","timestamp":"2025. február. 10. 14:18","title":"Megpiszkálta Ajka kínos ügyeit, felfüggesztették a kutyapártos képviselő tanácsnoki posztját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f1bc372-b4fd-437c-a04b-288b812632c8","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"13. és 14. havi nyugdíjat is fizetnek, de csak a minimumot.","shortLead":"13. és 14. havi nyugdíjat is fizetnek, de csak a minimumot.","id":"20250211_lengyelorszag-nyugdij-nyugdijemeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f1bc372-b4fd-437c-a04b-288b812632c8.jpg","index":0,"item":"d3f52dae-d0e8-4f01-afef-ba2e2fdba1ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250211_lengyelorszag-nyugdij-nyugdijemeles","timestamp":"2025. február. 11. 19:53","title":"9,5 százalékkal nőttek a lengyel reáljövedelmek, és ezt is figyelembe veszik a nyugdíjak emelésénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0a189b1-5029-4c2e-b967-d302b5e71e77","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A katolikus egyházfő az illegális bevándorlók tömeges kitoloncolását kritizálta.","shortLead":"A katolikus egyházfő az illegális bevándorlók tömeges kitoloncolását kritizálta.","id":"20250211_egyesult-allamok-tomeges-deportalas-ferenc-papa-kritika-tom-homan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c0a189b1-5029-4c2e-b967-d302b5e71e77.jpg","index":0,"item":"593dae90-0f40-4b82-ab20-cae15e8bbb2c","keywords":null,"link":"/vilag/20250211_egyesult-allamok-tomeges-deportalas-ferenc-papa-kritika-tom-homan","timestamp":"2025. február. 11. 16:47","title":"„Bárcsak maradna a katolikus egyháznál, és rendbe tenné azt” – visszaszólt a pápának Trump határügyi biztosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fa83cf0-ba9b-4bf4-9971-518e2f9c8475","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Tárgyalt Hlavaty Tamás és a Mosonmagyaróvár, de nem egyeztek meg. A szlovákiai magyar szakember BL-ben szereplő klubhoz szerződne.","shortLead":"Tárgyalt Hlavaty Tamás és a Mosonmagyaróvár, de nem egyeztek meg. A szlovákiai magyar szakember BL-ben szereplő klubhoz...","id":"20250210_hlavaty-tamas-vipers-kristiansand-kezilabda-bajnokok-ligaja-mosonmagyarovar-cseh-valogatott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8fa83cf0-ba9b-4bf4-9971-518e2f9c8475.jpg","index":0,"item":"641e131e-8b31-4b30-97a5-597a3b1591de","keywords":null,"link":"/sport/20250210_hlavaty-tamas-vipers-kristiansand-kezilabda-bajnokok-ligaja-mosonmagyarovar-cseh-valogatott","timestamp":"2025. február. 10. 19:12","title":"Új állása van a csődbe ment Vipers vezetőedzőjének, de nem Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d8dab0-9207-464b-9316-5d3d03270cee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Budapest Gyógyfürdői és Hévízei (BGYH) Zrt. vizsgálja a folyami fürdőzési lehetőségeket.","shortLead":"A Budapest Gyógyfürdői és Hévízei (BGYH) Zrt. vizsgálja a folyami fürdőzési lehetőségeket.","id":"20250211_ket-uj-szabadstrand-is-nyilhat-iden-nyaron-a-Duna-budapesti-szakaszan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42d8dab0-9207-464b-9316-5d3d03270cee.jpg","index":0,"item":"48270901-65ca-4699-8089-b3f7f3b9d967","keywords":null,"link":"/itthon/20250211_ket-uj-szabadstrand-is-nyilhat-iden-nyaron-a-Duna-budapesti-szakaszan","timestamp":"2025. február. 11. 07:50","title":"Akár két új szabadstrand is nyílhat idén nyáron a Duna budapesti szakaszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78a6678a-9891-46e9-9b47-beee62ebbdbc","c_author":"Galicza Dorina","category":"360","description":"Hónapokon át tartó bezártság és példátlan veszteségek jellemezték a koronavírus-járvány időszakát, különösen 2020 tavaszát. Fizikai egészségünk mellett szinte mindannyiunk lelki békéjét is felforgatta a megváltozott helyzet – még abban az esetben is, ha valaki megúszta a fertőzést, és gyászolnia sem kellett. Öt évvel a járvány kitörése után néztük meg, az akkori traumák mennyire bizonyultak tartósnak, mennyit tanultunk a járványból.","shortLead":"Hónapokon át tartó bezártság és példátlan veszteségek jellemezték a koronavírus-járvány időszakát, különösen 2020...","id":"20250211_Covid-mentalis-egeszseg-gyasz-szorongas-Purebl-Gyorgy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78a6678a-9891-46e9-9b47-beee62ebbdbc.jpg","index":0,"item":"b3eb427e-e6a3-4086-9edd-481de48be794","keywords":null,"link":"/360/20250211_Covid-mentalis-egeszseg-gyasz-szorongas-Purebl-Gyorgy","timestamp":"2025. február. 11. 16:03","title":"Mintha meg sem történt volna? A maszkot eldobtuk, de Covid-traumáink velünk maradtak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07d8f1df-7cb4-429f-ad08-95f42f456990","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Követik a tömeggyártók szokásait, néhány látványelem változik a kocsin egy-egy frissítésnél.","shortLead":"Követik a tömeggyártók szokásait, néhány látványelem változik a kocsin egy-egy frissítésnél.","id":"20250210_Kepeken-a-nalunk-is-legnepszerubb-BYD-modell-uj-verzioja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07d8f1df-7cb4-429f-ad08-95f42f456990.jpg","index":0,"item":"9095552b-0b7a-46ef-8a76-ed3dac6762c7","keywords":null,"link":"/cegauto/20250210_Kepeken-a-nalunk-is-legnepszerubb-BYD-modell-uj-verzioja","timestamp":"2025. február. 10. 07:05","title":"Képeken a nálunk is legnépszerűbb BYD-modell friss verziója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a0ae74f-9c15-4b25-ac3a-8587288bf802","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Közkeletű vélekedés, hogy a párkapcsolatban a lényeg a felek közötti kémia. Mit takar mindez, ha csupán a testi oldalt nézzük?","shortLead":"Közkeletű vélekedés, hogy a párkapcsolatban a lényeg a felek közötti kémia. Mit takar mindez, ha csupán a testi oldalt...","id":"20250210_Vajon-tenyleg-letezik-szexualis-osszeilles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a0ae74f-9c15-4b25-ac3a-8587288bf802.jpg","index":0,"item":"bed6d77e-7327-4db2-8953-6ed68910bfcd","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250210_Vajon-tenyleg-letezik-szexualis-osszeilles","timestamp":"2025. február. 10. 20:05","title":"Vajon tényleg létezik szexuális összeillés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]