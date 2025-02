Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5ef8d53b-29d8-4e58-a2c7-4552fc6b8aab","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Roberto Orci a legnagyobb hollywoodi franchise-okon dolgozott. 51 éves volt.","shortLead":"Roberto Orci a legnagyobb hollywoodi franchise-okon dolgozott. 51 éves volt.","id":"20250226_Meghalt-a-Star-Trek-es-a-Transformers-iroja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ef8d53b-29d8-4e58-a2c7-4552fc6b8aab.jpg","index":0,"item":"2711528c-5bed-4b0e-b080-2f732e97e986","keywords":null,"link":"/kultura/20250226_Meghalt-a-Star-Trek-es-a-Transformers-iroja","timestamp":"2025. február. 26. 09:03","title":"Meghalt a Star Trek és a Transformers forgatókönyvírója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b93a63ad-5237-46c2-90a9-02e945ac09ea","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A rezi iskolában történhetett szexuális bűncselekmény. Az egyházmegye a pedagógust felfüggesztette, a család feljelentést tett, a rendőrök pedig intézkedtek.","shortLead":"A rezi iskolában történhetett szexuális bűncselekmény. Az egyházmegye a pedagógust felfüggesztette, a család...","id":"20250225_bilincs-rendorok-katolikus-iskola-szexualis-zaklatas-tanar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b93a63ad-5237-46c2-90a9-02e945ac09ea.jpg","index":0,"item":"425a064d-5ccf-48bb-8449-698f3b15e8c1","keywords":null,"link":"/itthon/20250225_bilincs-rendorok-katolikus-iskola-szexualis-zaklatas-tanar","timestamp":"2025. február. 25. 19:27","title":"Bilincsben vitték el a rendőrök egy katolikus iskola tanárát szexuális zaklatás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c72a4e7e-e1b7-42f0-8cd6-7ff56854066a","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A MÁV szerint nem tartható az eredeti egy hónapos határidő, mert sok pályázati anyag esetében pontosításokra, részletezésekre van szükség.","shortLead":"A MÁV szerint nem tartható az eredeti egy hónapos határidő, mert sok pályázati anyag esetében pontosításokra...","id":"20250226_Megakadt-a-palyaudvarok-99-eves-koncesszioba-adasa-mert-tul-vazlatosak-voltak-a-palyazatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c72a4e7e-e1b7-42f0-8cd6-7ff56854066a.jpg","index":0,"item":"5a1829ec-da83-4ad8-b145-0696133050b1","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250226_Megakadt-a-palyaudvarok-99-eves-koncesszioba-adasa-mert-tul-vazlatosak-voltak-a-palyazatok","timestamp":"2025. február. 26. 11:30","title":"Megakadt a pályaudvarok 99 éves koncesszióba adása, mert túl vázlatosak voltak a pályázatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"878c752a-1282-4a48-a7fe-6c330d3c9182","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Tartós napsütés sehol sem várható.","shortLead":"Tartós napsütés sehol sem várható.","id":"20250226_meteorologia-idojaras-eso-felmelegedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/878c752a-1282-4a48-a7fe-6c330d3c9182.jpg","index":0,"item":"47d863ed-b677-4545-8cf2-00ede9968d0e","keywords":null,"link":"/elet/20250226_meteorologia-idojaras-eso-felmelegedes","timestamp":"2025. február. 26. 05:40","title":"Nyugaton esni fog, keleten 15 fok is lehet szerdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acb29122-953a-4bac-8667-5d12d789eaf8","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A férfi leghamarabb 10 év múlva szabadulhat.","shortLead":"A férfi leghamarabb 10 év múlva szabadulhat.","id":"20250225_15-ev-borton-szexoktatas-szinesz-szexualis-zaklatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/acb29122-953a-4bac-8667-5d12d789eaf8.jpg","index":0,"item":"23e99d77-3756-4441-abbb-983281d330ae","keywords":null,"link":"/elet/20250225_15-ev-borton-szexoktatas-szinesz-szexualis-zaklatas","timestamp":"2025. február. 25. 21:21","title":"15 év börtönre ítélték a Szexoktatás színészét szexuális zaklatások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ea4ecba-10c9-4569-9ed4-4523b71388aa","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Becsült árat sem tüntettek fel az aukciós oldalon, de egy hasonlóan ritka példány nemrégiben négymilliárd forintért cserélt gazdát. ","shortLead":"Becsült árat sem tüntettek fel az aukciós oldalon, de egy hasonlóan ritka példány nemrégiben négymilliárd forintért...","id":"20250226_Elado-egy-rendkivul-kulonleges-Pagani-Zonda-Tircolore","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ea4ecba-10c9-4569-9ed4-4523b71388aa.jpg","index":0,"item":"ce146d4a-e1b5-4ead-8799-609e10d47362","keywords":null,"link":"/cegauto/20250226_Elado-egy-rendkivul-kulonleges-Pagani-Zonda-Tircolore","timestamp":"2025. február. 26. 20:20","title":"Eladó egy rendkívül különleges Pagani Zonda Tircolore","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76a05146-ed6d-4c53-a8ae-e9bcb987222d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kínai cég közlése szerint a nyílt forráskódú generatív mesterséges intelligenciákat bárki letöltheti és szabadon módosíthatja.","shortLead":"A kínai cég közlése szerint a nyílt forráskódú generatív mesterséges intelligenciákat bárki letöltheti és szabadon...","id":"20250226_kina-alibaba-mesterseges-intelligencia-fejlesztes-nyilt-forraskod","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76a05146-ed6d-4c53-a8ae-e9bcb987222d.jpg","index":0,"item":"4282d84c-76f6-4cfa-b937-9acb0e11daaf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250226_kina-alibaba-mesterseges-intelligencia-fejlesztes-nyilt-forraskod","timestamp":"2025. február. 26. 16:33","title":"Ingyenessé teszi az Alibaba a mesterséges intelligenciáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf49c226-da54-4723-b88c-1e9e6b98bd7d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely és Baranyi Krisztina is határozottan állítja, megtartják idén a Pride-ot.","shortLead":"Karácsony Gergely és Baranyi Krisztina is határozottan állítja, megtartják idén a Pride-ot.","id":"20250226_fovarosi-kozgyules-budapest-pride-barabas-richard-szentkiralyi-alexandra-melegek-lmbtq-karacsony-gergely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf49c226-da54-4723-b88c-1e9e6b98bd7d.jpg","index":0,"item":"ca7af965-ad06-4e9d-aa5e-f2b9b63e434d","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_fovarosi-kozgyules-budapest-pride-barabas-richard-szentkiralyi-alexandra-melegek-lmbtq-karacsony-gergely","timestamp":"2025. február. 26. 11:43","title":"Szentkirályi budapesti melegekről szóló könyvet kapott a Közgyűlés ülésén, majd kihívták a rendőröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]