[{"available":true,"c_guid":"19cd6fef-826c-46a6-b67c-4cd91b33e4a5","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Fémpor, fólia és műanyag is égett már nagy mennyiségben a Monifer Kft. telephelyén, több bírságot is kaptak. Szerintük nincs semmi látnivaló.","shortLead":"Fémpor, fólia és műanyag is égett már nagy mennyiségben a Monifer Kft. telephelyén, több bírságot is kaptak. Szerintük...","id":"20250324_heves-megye-akkuhulladek-tuz-birsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19cd6fef-826c-46a6-b67c-4cd91b33e4a5.jpg","index":0,"item":"8ec90db5-f635-4578-a31e-4ffd6a838154","keywords":null,"link":"/kkv/20250324_heves-megye-akkuhulladek-tuz-birsag","timestamp":"2025. március. 24. 10:06","title":"Engedély nélkül tárolt és kigyulladt akkuhulladék miatt büntettek egy Heves megyei céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9987ce60-d28b-4d69-a0bd-a0044555409c","c_author":"MOHU","category":"brandcontent","description":"2025 januárjáig már több mint 1 milliárd palack érkezett vissza a REpontokra. Ez akkora mennyiség, hogy ha ezeket az italcsomagolásokat egymás mellé tennénk, 5-ször is körbeérnék a földet az Egyenlítő mentén, de akár 20 ezer focipályát is be lehetne velük borítani. Ez a hatalmas mennyiség jól mutatja a hazai lakosság növekvő fogékonyságát és nyitottságát a környezetünk megóvása céljából bevezetett új megoldásokra egy fenntarthatóbb jövő érdekében. ","shortLead":"2025 januárjáig már több mint 1 milliárd palack érkezett vissza a REpontokra. Ez akkora mennyiség, hogy ha ezeket...","id":"20250318_Mindennapjaink-reszeve-valt-a-visszavaltas-mohu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9987ce60-d28b-4d69-a0bd-a0044555409c.jpg","index":0,"item":"3fc84c1e-a726-4a29-9f79-2c1ce5434744","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250318_Mindennapjaink-reszeve-valt-a-visszavaltas-mohu","timestamp":"2025. március. 24. 11:30","title":"Mindennapjaink részévé vált a visszaváltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24eccc7c-8339-4eb3-bec1-ed48c1bd33c7","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"A liberalizmus útjáról egykoron egy lekezelő nyakkendő-igazítás térítette le Orbán Viktort – így szól a legendárium. Ironikus, Orbán Viktor nyakkendője című minimemoárjában az elkövető, Haraszti Miklós idézi fel a „történelemformáló” mozdulatot.","shortLead":"A liberalizmus útjáról egykoron egy lekezelő nyakkendő-igazítás térítette le Orbán Viktort – így szól a legendárium...","id":"20250324_hvg-haraszti-miklos-memoar-orban-viktor-nyakkendoje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24eccc7c-8339-4eb3-bec1-ed48c1bd33c7.jpg","index":0,"item":"981cfa53-8845-4876-b450-cd1a503aa8c2","keywords":null,"link":"/360/20250324_hvg-haraszti-miklos-memoar-orban-viktor-nyakkendoje","timestamp":"2025. március. 24. 17:30","title":"Lenne Magyarországon önkényuralom, ha Haraszti Miklós nem \"babrál\" Orbán Viktor nyakkendőjével?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a96b9404-536f-4886-9747-064e7c65a1c8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A népszerű műsorvezetőt az édesanyja mellé helyezték örök nyugalomra.","shortLead":"A népszerű műsorvezetőt az édesanyja mellé helyezték örök nyugalomra.","id":"20250324_benyi-ildiko-temetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a96b9404-536f-4886-9747-064e7c65a1c8.jpg","index":0,"item":"0e7e8a3a-673e-4e28-bf70-9bd76fa27412","keywords":null,"link":"/elet/20250324_benyi-ildiko-temetes","timestamp":"2025. március. 24. 15:02","title":"Végső búcsút vettek Bényi Ildikótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae6253c5-102f-4702-a909-833bc1275abf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már több mint kétszázezren látták a Munkácsy-kiállítást, amely a nagy érdeklődésre való tekintettel a tervezetthez képest három héttel később, április 21-én, húsvéthétfőn zár majd. Az intézmény hétvégenként a szokásosnál korábban, már 9 órakor megnyitja kapuit, és április 7. kivételével hétfőnként is nyitva áll a közönség előtt.","shortLead":"Már több mint kétszázezren látták a Munkácsy-kiállítást, amely a nagy érdeklődésre való tekintettel a tervezetthez...","id":"20250325_munkacsy-kiallitas-szepmuveszeti-hosszabbitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae6253c5-102f-4702-a909-833bc1275abf.jpg","index":0,"item":"4e4b4b6d-959e-4c46-b99e-875741e18117","keywords":null,"link":"/kultura/20250325_munkacsy-kiallitas-szepmuveszeti-hosszabbitas","timestamp":"2025. március. 25. 10:49","title":"Húsvétig meghosszabbították a Munkácsy-kiállítást a Szépművészetiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"778793f5-12aa-49e6-8f17-9248d2a64a3d","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Példátlan nemzetbiztonsági hibát követtek el Donald Trump főemberei, amikor a hutik elleni támadás részleteit nem kormányzati hálózaton, hanem olyan chatcsoportban beszéltek meg, amelybe véletlenül bevontak egy újságírót is. Tudott-e Trump arról, mit művelnek az emberei? Ki engedhette be a csoportba az Atlantic főszerkesztőjét?","shortLead":"Példátlan nemzetbiztonsági hibát követtek el Donald Trump főemberei, amikor a hutik elleni támadás részleteit nem...","id":"20250325_jemeni-bombazas-signal-chat-amerikai-donald-trump-hegseth-amatorok-blamazs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/778793f5-12aa-49e6-8f17-9248d2a64a3d.jpg","index":0,"item":"443a0475-e1f3-42b4-b7e6-6a4bf2d44ec0","keywords":null,"link":"/360/20250325_jemeni-bombazas-signal-chat-amerikai-donald-trump-hegseth-amatorok-blamazs","timestamp":"2025. március. 25. 15:56","title":"Ez történik, ha tévés kommentátort nevezel ki a Pentagon élére – lehet-e kémkedési ügy a Signal-botrányból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A forint erősödése 422 milliárd forinttal szépítette a devizaadósság értékét, az államadósság így csak 2 ezer milliárd forinttal nőtt két hónap alatt. A(z inflációkövető) állampapírok hozamfizetései elvittek közel ezer milliárd forintot, a 13. havi nyugdíj közel 500 milliárd forintot. Február végére összejött az éves hiányterv 40 százaléka, de a cél teljesíthető lehet, az adóbevételek (pl. áfa, jövedéki adók, szja, illetékek) szépen folynak be.","shortLead":"A forint erősödése 422 milliárd forinttal szépítette a devizaadósság értékét, az államadósság így csak 2 ezer milliárd...","id":"20250324_Repulorajt-a-koltsegvetesben-2-honap-2-ezer-milliard-forint-allamadossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1.jpg","index":0,"item":"5e9fbafa-7787-410f-bdd2-12ade03b1e49","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250324_Repulorajt-a-koltsegvetesben-2-honap-2-ezer-milliard-forint-allamadossag","timestamp":"2025. március. 24. 12:36","title":"Repülőrajt a költségvetésben: 2 hónap, 2 ezer milliárd forint államadósság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13df37e-5bd4-492a-8857-c209e312628c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az adómentesség a választás évében lép életbe. A javaslat célja az édesanyák megbecsülése, a terheik csökkentése és a gyermekvállalás ösztönzése.","shortLead":"Az adómentesség a választás évében lép életbe. A javaslat célja az édesanyák megbecsülése, a terheik csökkentése és...","id":"20250324_30-ev-alatti-anyak-szja-mentessege-torvenyjavaslat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e13df37e-5bd4-492a-8857-c209e312628c.jpg","index":0,"item":"41a34780-36c6-4a47-8405-0b9a8f73290f","keywords":null,"link":"/itthon/20250324_30-ev-alatti-anyak-szja-mentessege-torvenyjavaslat","timestamp":"2025. március. 24. 15:43","title":"Benyújtották a 30 év alatti anyák szja-mentességéről a törvényjavaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]