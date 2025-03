Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"65a4e859-b76e-4440-b564-8c5c7398ebc5","c_author":"Galicza Dorina","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely elmondása szerint az árrésstop hatására 874 termék ára csökkent, átlagosan 17,7 százalékkal. A kormány 4,5 százalékos inflációval számol 2025-ben, ami nyugdíjemelést is jelent, ennek részleteiről is beszélt a minisztert, aki jogalkotói reakciót ígért arra, hogy a héten tüntetők zártak le négy budapesti hidat. Az MNB-alapítványokról nem volt szó a kormányülésen, ahogy az sem derült ki, hogy vállal-e valaki politikai felelősséget az újdörögdi kézigránát-baleset ügyében. Gulyás szerint csak szándékosan lehet félreérteni Orbán poloskázását, az alkoholfogyasztás pedig még hasznos is lehet, és heti egy pálinkától senkinek nem lesz baja. Percről percre közvetítésünk a kormányinfóról.","shortLead":"Gulyás Gergely elmondása szerint az árrésstop hatására 874 termék ára csökkent, átlagosan 17,7 százalékkal. A kormány...","id":"20250327_kormanyinfo-Gulyas-Gergely-elo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65a4e859-b76e-4440-b564-8c5c7398ebc5.jpg","index":0,"item":"0526a51c-ae01-4911-8a92-4e1c1a84572d","keywords":null,"link":"/itthon/20250327_kormanyinfo-Gulyas-Gergely-elo-ebx","timestamp":"2025. március. 27. 10:09","title":"Kormányinfó: Gulyás szerint a kormánynak nincs dolga az MNB-botránnyal, a hidak lezárásával viszont van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc806145-4ee5-4de1-a1bc-8bf764bee190","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az izraeli hadsereg szerint a Hezbollah egyik drónraktárát lőtték ki.","shortLead":"Az izraeli hadsereg szerint a Hezbollah egyik drónraktárát lőtték ki.","id":"20250328_izrael-hezbollah-libanon-legicsapas-bejrut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc806145-4ee5-4de1-a1bc-8bf764bee190.jpg","index":0,"item":"88c13c3c-8206-4245-9f84-bf7dd1f132a6","keywords":null,"link":"/vilag/20250328_izrael-hezbollah-libanon-legicsapas-bejrut","timestamp":"2025. március. 28. 14:39","title":"Izrael a tűzszünet óta először mért csapást Bejrútra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d78357e4-586a-40c7-876c-7c959e0e797b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ez is elég látványos. ","shortLead":"Ez is elég látványos. ","id":"20250327_BYD-kungfu-mester-futomu-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d78357e4-586a-40c7-876c-7c959e0e797b.jpg","index":0,"item":"fa63c4ae-bb36-41cf-88eb-06bbe271635f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250327_BYD-kungfu-mester-futomu-video","timestamp":"2025. március. 27. 08:33","title":"Erre Van Damme is csettintene, kungfumesterrel szemlélteti csodafutóművét a BYD – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d0f422e-966e-4c2b-85fc-a3f3f4fb92a2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A M237 jelű farkas két éve Svájcból kóborolt el hazánkig, ahol kilőtték.","shortLead":"A M237 jelű farkas két éve Svájcból kóborolt el hazánkig, ahol kilőtték.","id":"20250327_svajci-farkas-kiloves-ugyeszseg-vademeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d0f422e-966e-4c2b-85fc-a3f3f4fb92a2.jpg","index":0,"item":"ace5a547-7a8d-4921-998a-d9c780013c22","keywords":null,"link":"/itthon/20250327_svajci-farkas-kiloves-ugyeszseg-vademeles","timestamp":"2025. március. 27. 17:50","title":"Két év börtönt kaphat a svájci farkast kilövő gyerek apja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35bd7592-db99-456f-b3f6-83e0a9b079b5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Pető Attila-ügyet nemzetközi szinten is súlyosan aggályosnak tartják.","shortLead":"A Pető Attila-ügyet nemzetközi szinten is súlyosan aggályosnak tartják.","id":"20250328_erdo-peter-snap-peto-attila-ugy-konklave","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35bd7592-db99-456f-b3f6-83e0a9b079b5.jpg","index":0,"item":"c731559d-af36-43f5-b89d-cc8f0384e072","keywords":null,"link":"/itthon/20250328_erdo-peter-snap-peto-attila-ugy-konklave","timestamp":"2025. március. 28. 14:53","title":"Erdő Péter bíboros ellen is eljárást kezdeményezett egy nemzetközi áldozatvédő szervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1093ec4f-d3a5-42b5-b616-c9e35801529a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Még semmi sem biztos, de már zajlik az egyeztetés az MBH Bank és a Citigroup, mint tanácsadó partner között egy lehetséges részvénytranzakcióról, miközben az állam a tulajdonrésze eladását fontolgatja.","shortLead":"Még semmi sem biztos, de már zajlik az egyeztetés az MBH Bank és a Citigroup, mint tanácsadó partner között...","id":"20250327_mbh-bank-citigroup-allami-tulajdonresz-eladasa-meszaros-bankja-ner-szuperbank-tranzakcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1093ec4f-d3a5-42b5-b616-c9e35801529a.jpg","index":0,"item":"8e477976-977d-4838-8dec-e5e4c3848556","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250327_mbh-bank-citigroup-allami-tulajdonresz-eladasa-meszaros-bankja-ner-szuperbank-tranzakcio","timestamp":"2025. március. 27. 09:42","title":"Kiszállhat az állam Mészáros bankjából, a bank pedig a Citigrouppal egyeztet egy lehetséges részvénytranzakcióról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8777aa60-c4b3-473d-854c-9dad241437d8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Megújítja a Facebook ismerősök-lapját a Meta; a régi-új felületről eltűnik minden, ami nem oda való, és csak a barátok, rokonok tartalmai lesznek láthatók rajta.","shortLead":"Megújítja a Facebook ismerősök-lapját a Meta; a régi-új felületről eltűnik minden, ami nem oda való, és csak a barátok...","id":"20250328_meta-facebook-ujitas-ismerosok-tartalmai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8777aa60-c4b3-473d-854c-9dad241437d8.jpg","index":0,"item":"64861370-9c48-4335-9a7b-aca9f73d9f62","keywords":null,"link":"/tudomany/20250328_meta-facebook-ujitas-ismerosok-tartalmai","timestamp":"2025. március. 28. 10:03","title":"Visszatér a gyökereihez a Facebook, sokkal több bejegyzést láthat az ismerőseitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1941ba23-b1ba-4b7e-9fa9-eb08151dad80","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nemcsak az 50-es években, hanem még ma is tiszteletet parancsol a 300 SL 260 km/h végsebessége.","shortLead":"Nemcsak az 50-es években, hanem még ma is tiszteletet parancsol a 300 SL 260 km/h végsebessége.","id":"20250328_620-millio-forintot-kernek-ezert-a-regi-siralyszarnyas-mercedes-300-sl","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1941ba23-b1ba-4b7e-9fa9-eb08151dad80.jpg","index":0,"item":"46586683-59da-4a37-a472-1c102e2737a4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250328_620-millio-forintot-kernek-ezert-a-regi-siralyszarnyas-mercedes-300-sl","timestamp":"2025. március. 28. 07:21","title":"620 millió forintot kérnek ezért a régi sirályszárnyas Mercedesért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]