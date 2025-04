Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"9a7c5096-39a2-4e4b-a8b4-39cc7a6f9200","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A milliárdos minden egyes pluszszavazóért 20 dollárt fizet.","shortLead":"A milliárdos minden egyes pluszszavazóért 20 dollárt fizet.","id":"20250331_wisconsin-legfelsobb-birosag-valasztas-elon-musk-egymillio-dollar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a7c5096-39a2-4e4b-a8b4-39cc7a6f9200.jpg","index":0,"item":"a2c00bd9-7598-4f61-ba4d-e0a58281769d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250331_wisconsin-legfelsobb-birosag-valasztas-elon-musk-egymillio-dollar","timestamp":"2025. március. 31. 09:52","title":"Elon Musk egymillió dolláros csekkekkel akarja eldönteni a legfelsőbb bírósági választást Wisconsinban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a2a73e-9ed8-411b-bf32-5e8d016f8ace","c_author":"Domokos László","category":"360","description":"A globális vámháború negatív hatásait a magyar lízingpiac is megérzi majd – véli Zs. Nagy István, a Magyar Lízingszövetség elnöke. Az emelkedő cégautóadót a lakosság segítségével lehetne elkerülni.","shortLead":"A globális vámháború negatív hatásait a magyar lízingpiac is megérzi majd – véli Zs. Nagy István, a Magyar...","id":"20250331_hvg-zs-nagy-istvan-lizingpiac-elektromos-autok-zoldatallas-finanszirozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37a2a73e-9ed8-411b-bf32-5e8d016f8ace.jpg","index":0,"item":"bb87fbf0-7988-49fd-b2cf-efd320344408","keywords":null,"link":"/360/20250331_hvg-zs-nagy-istvan-lizingpiac-elektromos-autok-zoldatallas-finanszirozas","timestamp":"2025. március. 31. 14:31","title":"Cégautóadó-mentes céges autókért lobbizik a Magyar Lízingszövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89ddaea8-ccf4-4406-b152-2418cf2305d5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A párt társelnöke szerint Orbán Viktor hűségesebb Putyinhoz és Trumphoz, mint az EU-hoz.","shortLead":"A párt társelnöke szerint Orbán Viktor hűségesebb Putyinhoz és Trumphoz, mint az EU-hoz.","id":"20250402_orban-viktor-benjamin-netanjahu-izrael-icc-europai-zold-part-7-es-cikkely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89ddaea8-ccf4-4406-b152-2418cf2305d5.jpg","index":0,"item":"a8cba5bd-cae3-4959-8aa6-e6ffae6773af","keywords":null,"link":"/itthon/20250402_orban-viktor-benjamin-netanjahu-izrael-icc-europai-zold-part-7-es-cikkely","timestamp":"2025. április. 02. 07:27","title":"Netanjahu letartóztatását, Magyarország ellen pedig a 7-es cikkely szerinti eljárást követeli az Európai Zöld Párt a budapesti látogatás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e129ab84-3664-4d66-afa9-51980882f0f7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Június 11-én a Budapest Parkban ad koncertet a skót rockzenekar.","shortLead":"Június 11-én a Budapest Parkban ad koncertet a skót rockzenekar.","id":"20250401_Budapestre-jon-a-a-Biffy-Clyro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e129ab84-3664-4d66-afa9-51980882f0f7.jpg","index":0,"item":"4bf4d775-5537-44ca-9ffd-acb7afe6c68f","keywords":null,"link":"/kultura/20250401_Budapestre-jon-a-a-Biffy-Clyro","timestamp":"2025. április. 01. 10:37","title":"Budapestre jön a a Biffy Clyro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf6c3edf-6753-4076-94bd-666ee01acc63","c_author":"Nemes Nikolett","category":"360","description":"A magyar társadalom még mindig erősen hiszi, hogy a házasságban élők boldogabbak, ezzel együtt a gyerekek egyharmada házasságon kívül születik, még ha ezt a döntéshozók nem is hajlandók tudomásul venni. Miért adják egyre többen válásra a fejüket ötvenes-hatvanas, sőt hetvenes éveikben? Melyek a leggyakoribb válóokok, és hogyan hat vissza a szegénység a házasságok tartósságára? Ezekről is beszélgettünk Tóth Olgával, a Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézetének munkatársával. ","shortLead":"A magyar társadalom még mindig erősen hiszi, hogy a házasságban élők boldogabbak, ezzel együtt a gyerekek egyharmada...","id":"20250331_Valas-hazassag-parkapcsolat-szurke-valas-valook-valoper-magyar-szocialpolitika-Toth-Olga","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf6c3edf-6753-4076-94bd-666ee01acc63.jpg","index":0,"item":"e4c4d929-f1e8-4a45-a3ce-2c626a238e2b","keywords":null,"link":"/360/20250331_Valas-hazassag-parkapcsolat-szurke-valas-valook-valoper-magyar-szocialpolitika-Toth-Olga","timestamp":"2025. március. 31. 20:15","title":"„A válásra nem szabad úgy gondolni, mintha szörnyűség lenne, a szörnyűség a rossz kapcsolat”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61fa0159-1899-4f75-94f3-81295349c49e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Alexander Stubb még jégtörőt is el tud majd adni Trumpnak.","shortLead":"Alexander Stubb még jégtörőt is el tud majd adni Trumpnak.","id":"20250331_donald-trump-alexander-stubb-ukrajnai-haboru-tuzszunet-hatarido","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/61fa0159-1899-4f75-94f3-81295349c49e.jpg","index":0,"item":"0a663f3c-111b-45ed-9c62-49d4eb1e60ca","keywords":null,"link":"/vilag/20250331_donald-trump-alexander-stubb-ukrajnai-haboru-tuzszunet-hatarido","timestamp":"2025. március. 31. 10:27","title":"Trumppal golfozott Floridában a finn elnök, és határidőt is javasolt neki az ukrajnai tűzszünet megkötésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c78ab71c-c305-48eb-8066-c8784e4d2401","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Két olyan európai székhelyű cég egyesíti most a tudását, amelyek élenjárnak adatvédelmi törekvéseikben. Ennek keretében az amúgy is biztonságos Vivaldi böngésző megkapja a ProtonVPN-t, az egyik legjobbra értékelt virtuális magánhálózatot.","shortLead":"Két olyan európai székhelyű cég egyesíti most a tudását, amelyek élenjárnak adatvédelmi törekvéseikben. Ennek keretében...","id":"20250401_proton-vpn-vivaldi-bongeszo-virtualis-maganhalozata","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c78ab71c-c305-48eb-8066-c8784e4d2401.jpg","index":0,"item":"27c028e5-3815-453c-afdd-e743fad3fb43","keywords":null,"link":"/tudomany/20250401_proton-vpn-vivaldi-bongeszo-virtualis-maganhalozata","timestamp":"2025. április. 01. 08:03","title":"A letiltott dolgokat is megnézheti a neten, önt viszont nem látják mások – új funkció kerül a böngészőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92795b71-47be-445d-86d9-1d501b72dac8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az okosórák és fitneszkarkötők után az okosgyűrűk jelenthetik a viselhető eszközök újabb népszerű kategóriáját. A finn Oura Health idejében felismerte ezt a trendet, és sikerült is betörnie az intelligens gyűrűk piacára. A Samsung úgy gondolta, talán érdemes egy váratlan húzással elejét venni a finn céggel való esetleges pereskedésnek.","shortLead":"Az okosórák és fitneszkarkötők után az okosgyűrűk jelenthetik a viselhető eszközök újabb népszerű kategóriáját. A finn...","id":"20250401_samsung-oura-megelozo-per-okosgyuru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92795b71-47be-445d-86d9-1d501b72dac8.jpg","index":0,"item":"6b20d501-39d4-4596-920d-30d50424cf0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250401_samsung-oura-megelozo-per-okosgyuru","timestamp":"2025. április. 01. 06:03","title":"„Egy gyűrű mind fölött, egy gyűrű kegyetlen”: Megelőző csapást mért volna a Samsung az Ourára, de nem úgy sikerült, ahogy elképzelte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]