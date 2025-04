Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2d46b690-c24e-4276-a018-96f4030e9845","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nemcsak a vámháború, hanem az olajtermelő országok is hozzájárulnak az eséshez.","shortLead":"Nemcsak a vámháború, hanem az olajtermelő országok is hozzájárulnak az eséshez.","id":"20250407_Trump-vamok-olaj-arak-areses-WTI-Brent-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d46b690-c24e-4276-a018-96f4030e9845.jpg","index":0,"item":"04dac465-3357-4d89-8bd9-1bf3314e0c48","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250407_Trump-vamok-olaj-arak-areses-WTI-Brent-ebx","timestamp":"2025. április. 07. 11:13","title":"Durván esnek az olajárak is, négy éve nem láthattunk ilyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf137868-ce17-4c72-8027-3726107753c3","c_author":"Balla István - Nemes Nikolett","category":"360","description":"Mi ez a nagy visszavonulási hullám? Egyre több popsztár vonul el pihenni a sikerei csúcsán, de nemcsak zenészek, művészek érzik, hogy szükségük van egy kis szünetre, hanem „civilek” is. Kiégés, kapunyitási pánik, az alkotói nyugalom keresése – mi állhat a háttérben? Miért extra gyorsak manapság a sztárkarrierek, és miért egészen más ma híresnek lenni, mint valaha? Mit tanulhatnak a zenészek példájából a rajongók?","shortLead":"Mi ez a nagy visszavonulási hullám? Egyre több popsztár vonul el pihenni a sikerei csúcsán, de nemcsak zenészek...","id":"20250407_Azahriah-Krubi-visszavonulas-Z-generacio-faradtsag-sabbatical","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf137868-ce17-4c72-8027-3726107753c3.jpg","index":0,"item":"aa834447-c520-4b18-bd8a-68e81ea51e0a","keywords":null,"link":"/360/20250407_Azahriah-Krubi-visszavonulas-Z-generacio-faradtsag-sabbatical","timestamp":"2025. április. 07. 19:35","title":"Azahriah, Krúbi és a többiek – „onnantól kezdve, hogy egy zenész befut, el kell mennie terápiára”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4a3de3e-9d38-44fa-a498-504fd31a8c21","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hangja erőtlen volt és az orrán keresztül oxigént kapott.","shortLead":"A hangja erőtlen volt és az orrán keresztül oxigént kapott.","id":"20250406_Ferenc-papa-eloszor-lepett-a-hivei-ele-miota-kiengedtek-a-korhazbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4a3de3e-9d38-44fa-a498-504fd31a8c21.jpg","index":0,"item":"e51e6360-0a50-4a41-bf75-28605aef1de6","keywords":null,"link":"/vilag/20250406_Ferenc-papa-eloszor-lepett-a-hivei-ele-miota-kiengedtek-a-korhazbol","timestamp":"2025. április. 06. 12:55","title":"Ferenc pápa először lépett hívei elé, mióta kiengedték a kórházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22196ce1-4b47-4534-92a7-746cad896535","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A budapesti demonstrációval egyidőben lesz egy megmozdulás.","shortLead":"A budapesti demonstrációval egyidőben lesz egy megmozdulás.","id":"20250407_miskolc-tuntetes-ahang-gyulekezesi-jog","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22196ce1-4b47-4534-92a7-746cad896535.jpg","index":0,"item":"2c0b9996-6a7e-4422-b865-240428a8d802","keywords":null,"link":"/itthon/20250407_miskolc-tuntetes-ahang-gyulekezesi-jog","timestamp":"2025. április. 07. 12:37","title":"Miskolcon is tüntetni fognak a gyülekezési törvény szigorítása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a124983-d083-41ef-9430-5ee4af33f22e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Áprilisban A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: minden hétköznap közzéteszünk egy feladatot, és arra biztatjuk – nem csak a matematikus – olvasóinkat, hogy próbálják megoldani. Második kihívás.","shortLead":"Áprilisban A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: minden hétköznap közzéteszünk...","id":"20250408_Gondolkozz-velunk-Szexi-a-matek-2","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a124983-d083-41ef-9430-5ee4af33f22e.jpg","index":0,"item":"155141d8-839b-4528-8a1a-7f2b30e7f46e","keywords":null,"link":"/elet/20250408_Gondolkozz-velunk-Szexi-a-matek-2","timestamp":"2025. április. 08. 11:29","title":"Gondolkozz velünk: a seriffcsillag – Szexi a matek 2.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd13c52f-54be-438e-8d93-94acce86ab24","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kormány ugyanis nem kötelezte a bankokat arra, hogy a funkciót elérhetővé tegyék a kártyaolvasóikon.","shortLead":"A kormány ugyanis nem kötelezte a bankokat arra, hogy a funkciót elérhetővé tegyék a kártyaolvasóikon.","id":"20250407_bolti-keszpenzfelvetel-kudarc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd13c52f-54be-438e-8d93-94acce86ab24.jpg","index":0,"item":"ba7d9859-0295-43b0-bf3e-552b0a973deb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250407_bolti-keszpenzfelvetel-kudarc","timestamp":"2025. április. 07. 11:59","title":"Kudarcba fulladt a bolti készpénzfelvétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a3ae479-bf32-4d60-bf13-a9e23e242726","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A polgármester nagyot kockáztatott, de bejött neki.","shortLead":"A polgármester nagyot kockáztatott, de bejött neki.","id":"20250406_mosonmagyarovar-fidesz-idokozi-valasztas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a3ae479-bf32-4d60-bf13-a9e23e242726.jpg","index":0,"item":"40d62206-d3c9-4de8-8970-76c7f2ed0fc5","keywords":null,"link":"/itthon/20250406_mosonmagyarovar-fidesz-idokozi-valasztas-ebx","timestamp":"2025. április. 06. 21:16","title":"Csúnyán kikapott a Fidesz Mosonmagyaróváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012afcfe-4fec-4193-be4f-34e11329a9b1","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Donald Trump szerint Irán nagy bajban lesz, ha szombaton nem sikerül megegyeznie az Egyesült Államokkal.","shortLead":"Donald Trump szerint Irán nagy bajban lesz, ha szombaton nem sikerül megegyeznie az Egyesült Államokkal.","id":"20250408_donald-trump-usa-iran-atom-targyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/012afcfe-4fec-4193-be4f-34e11329a9b1.jpg","index":0,"item":"ee4eb204-156c-4e9e-b1eb-d2bf129bd1da","keywords":null,"link":"/vilag/20250408_donald-trump-usa-iran-atom-targyalas","timestamp":"2025. április. 08. 07:38","title":"Trump közölte: az USA közvetlenül fog tárgyalni Iránnal az atomprogramról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]