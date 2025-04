Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e7b798da-8723-4801-9c90-c640103b48c2","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az Mfor szerint a műszaki vizsgákkal kaszálhat igazán nagyot.","shortLead":"Az Mfor szerint a műszaki vizsgákkal kaszálhat igazán nagyot.","id":"20250420_Autojavito-ceggel-bovitette-birodalmat-Meszaros-Lorinc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7b798da-8723-4801-9c90-c640103b48c2.jpg","index":0,"item":"8c19a8f2-257d-428a-97b9-3b4a5ab74336","keywords":null,"link":"/cegauto/20250420_Autojavito-ceggel-bovitette-birodalmat-Meszaros-Lorinc","timestamp":"2025. április. 20. 09:22","title":"Autójavító céggel bővítette birodalmát Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bba4238-7d8e-4267-b647-fe8ad302b481","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Sok probléma olyan nagy a magyar egészégügyben, hogy a megoldásukhoz legalább két parlamenti ciklus kell, de vannak olyan tennivalók is, amelyeket szinte ingyen, azonnal lehetne kezelni – nyilatkozta Kulja András.","shortLead":"Sok probléma olyan nagy a magyar egészégügyben, hogy a megoldásukhoz legalább két parlamenti ciklus kell, de vannak...","id":"20250419_Tisza-Part-Kulja-Andras-egeszsegugy-korhaz-orvos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5bba4238-7d8e-4267-b647-fe8ad302b481.jpg","index":0,"item":"3eb4efcd-6c9e-404e-98a0-3c4a63bf06da","keywords":null,"link":"/itthon/20250419_Tisza-Part-Kulja-Andras-egeszsegugy-korhaz-orvos","timestamp":"2025. április. 19. 10:57","title":"A Tisza Párt EP-képviselője elmondta, mit kezdenének az egészségüggyel, ha kormányra kerülnének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09dffb29-beaf-4050-819b-c1ffcc8f5791","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szerint három–öt helyett csupán egy–kétmillió év kellhet ahhoz, hogy egy Jupiterhez hasonló gázóriás bolygó kialakuljon.","shortLead":"Amerikai kutatók szerint három–öt helyett csupán egy–kétmillió év kellhet ahhoz, hogy egy Jupiterhez hasonló gázóriás...","id":"20250419_bolygokeletkezes-exobolygo-gazorias-keletkezese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09dffb29-beaf-4050-819b-c1ffcc8f5791.jpg","index":0,"item":"36b775ce-da16-48c2-b551-272f786605d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250419_bolygokeletkezes-exobolygo-gazorias-keletkezese","timestamp":"2025. április. 19. 10:03","title":"Megvizsgáltak öt gázóriás bolygót, és az eredmény felborít mindent, amit a bolygóképződésről tudott a tudomány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8490243-05dc-4f8a-8c3e-ab8f0df9c2a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sebestyén Balázs, Ráskó Eszter és Rákóczi Feri hetekre elköszönt a hallgatóktól. ","shortLead":"Sebestyén Balázs, Ráskó Eszter és Rákóczi Feri hetekre elköszönt a hallgatóktól. ","id":"20250419_sebestyen-balazs-rasko-eszter-rakoczi-feri-balazsek-szabadsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8490243-05dc-4f8a-8c3e-ab8f0df9c2a2.jpg","index":0,"item":"2eba6c2b-7c41-4656-b0b4-88bb48e1d441","keywords":null,"link":"/elet/20250419_sebestyen-balazs-rasko-eszter-rakoczi-feri-balazsek-szabadsag","timestamp":"2025. április. 19. 11:57","title":"Hosszabb szünetet tart a Balázsék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b299cd5f-cb9d-4c1f-b0e5-f6b1bc52dbd4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A független képviselő ettől függetlenül kimegy demonstrálni, és újabb nagygyűlést jelentett be. ","shortLead":"A független képviselő ettől függetlenül kimegy demonstrálni, és újabb nagygyűlést jelentett be. ","id":"20250420_Betiltottak-Hadhazy-Akos-keddi-tunteteset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b299cd5f-cb9d-4c1f-b0e5-f6b1bc52dbd4.jpg","index":0,"item":"71ba1dc9-3ce4-4b74-a9c4-b9b8b0f8714a","keywords":null,"link":"/itthon/20250420_Betiltottak-Hadhazy-Akos-keddi-tunteteset","timestamp":"2025. április. 20. 09:55","title":"Betiltották Hadházy Ákos keddi tüntetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b982583-ca7d-479c-aea5-9638f32b060c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Mentőhelikopter is érkezett a helyszínre.","shortLead":"Mentőhelikopter is érkezett a helyszínre.","id":"20250418_Dugo-utlezaras-M7-es-autopalya-forgalom-utvonal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b982583-ca7d-479c-aea5-9638f32b060c.jpg","index":0,"item":"e2e4791d-c7f2-47b5-b6b6-7f1da7913bbe","keywords":null,"link":"/itthon/20250418_Dugo-utlezaras-M7-es-autopalya-forgalom-utvonal","timestamp":"2025. április. 18. 15:10","title":"Baleset miatt lezárták az M7-es autópályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d59472c-4a3d-4c8a-9533-58dd8d5b54a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szóban forgó célpontok akár mások is lehetnek, mint akiket korábban azonosítottak. ","shortLead":"A szóban forgó célpontok akár mások is lehetnek, mint akiket korábban azonosítottak. ","id":"20250418_Pegasus-izraeli-kemszoftver-megfigyeles-WhatsApp-Panyi-Szabolcs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d59472c-4a3d-4c8a-9533-58dd8d5b54a8.jpg","index":0,"item":"86682dae-5d26-4ae5-93b1-6d0279d2953a","keywords":null,"link":"/itthon/20250418_Pegasus-izraeli-kemszoftver-megfigyeles-WhatsApp-Panyi-Szabolcs","timestamp":"2025. április. 18. 22:01","title":"Nyolc magyar WhatsApp-felhasználó ellen is bevetették az izraeli Pegasus kémprogramot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb96060d-8bc4-486d-a7e5-34cad0f56521","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az olasz miniszterelnöknek kellett átvennie tőle a szót a Fehér Házban.","shortLead":"Az olasz miniszterelnöknek kellett átvennie tőle a szót a Fehér Házban.","id":"20250419_giorgia-meloni-donald-trump-tolmacs-leblokkolt-elnezeskeres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb96060d-8bc4-486d-a7e5-34cad0f56521.jpg","index":0,"item":"bf52f6f2-cb21-47f2-8e2d-30aa6aa2aca8","keywords":null,"link":"/elet/20250419_giorgia-meloni-donald-trump-tolmacs-leblokkolt-elnezeskeres","timestamp":"2025. április. 19. 19:46","title":"„Szörnyű kudarc” – elnézést kért Meloni tolmácsa, amiért leblokkolt a Trumppal folytatott tárgyaláson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]