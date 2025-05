Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Másfél évre esik ki a forgalomból a szikszói szakasz. 2025. május. 09. 15:30 Október végére készül csak el az M30-as autópálya lezárt szakasza A XIV. Leó nevet választó Prevost Chicagóból származik és nézeteiben igen közel áll Ferenc pápához. 2025. május. 08. 21:28 Kicsoda az új pápa, Robert Francis Prevost? Jarrett a legnagyobb hatású dzsesszzongoristák egyike, a műfaj élő legendája. Magyarországi koncertje előtt a Műpában is bemondták, hogy tartózkodjon a közönség a köhögéstől. 2025. május. 08. 14:30 Nyolcvanéves Keith Jarrett, akinek a koncertjein köhögni sem lehet A vendégek közül csak hárman jönnek Nyugatról, a Moszkvába zarándokolók nagy része a volt szovjet tagköztársaságokból érkezik. A közös jellemző az lehet, hogy valamennyi külföldi politikusnak egyéni elképzelése van a demokráciáról, Moszkvában akár meg is alakíthatnák az „illiberális internacionálét". 2025. május. 08. 13:52 Díszes társaság verődik össze Moszkvában a győzelem napi felvonulásra 29 külföldi állam vezetője vesz részt a május 9-ei győzelem napi moszkvai katonai díszszemlén, ami a hivatalos orosz magyarázat szerint azt mutatja, hogy egyre nő az ország nemzetközi tekintélye. De van egy rossz hír is a készülékkel kapcsolatban. 2025. május. 09. 15:03 320 wattos töltés, 10 000 mAh-s akkumulátor: szédületes mobilt villantott a Realme Különleges prototípust mutatott be a Realme: a GT 7 mobil módosított változata töltés, valamint üzemidő terén is egy új szint. Az Ukrán Biztonsági Szolgálat szerint az volt a kémek dolga, hogy a kárpátaljai ukrán védelmi állásokról adjanak át információkat a magyar katonai hírszerzésnek. Péntek délelőtt diplomáciai egyeztetés kezdődött Magyarország és Ukrajna között az ügyben, amelyről Szijjártó Péter azt mondta, csak „ukrán propagandáról" volt szó. 2025. május. 09. 09:43 Az ukránok azt állítják, hogy ellenséges magyar kémeket lepleztek le