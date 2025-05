Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a195f73f-83ea-45ac-9116-866b8ad4c094","c_author":"Lengyel Tibor","category":"gazdasag","description":"Az új magyar légitársaságként emlegetett, de egyelőre csak kormányzati hátszéllel és kínai tulajdonosi háttérrel Hongkong és Budapest között árut szállító Hungary Airlines Kft. tavalyi éve nem volt sikertörténet: komoly veszteséget hozott össze. Viszont van bankbetétben több mint 2 milliárdja.","shortLead":"Az új magyar légitársaságként emlegetett, de egyelőre csak kormányzati hátszéllel és kínai tulajdonosi háttérrel...","id":"20250529_Repulorajt-a-Hungary-Airlines-nal-200-millios-veszteseg-tavaly-de-bankbetetben-tizszer-ennyi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a195f73f-83ea-45ac-9116-866b8ad4c094.jpg","index":0,"item":"7fdb09d1-78f7-4a1b-883b-f9bd71889ff3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250529_Repulorajt-a-Hungary-Airlines-nal-200-millios-veszteseg-tavaly-de-bankbetetben-tizszer-ennyi","timestamp":"2025. május. 29. 14:47","title":"Repülőrajt a Hungary Airlinesnál: 200 milliós veszteség tavaly, de bankbetétben tízszer ennyi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fe2b399-951c-4f78-b732-f26375412de9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Brazil kutatók szerint több mint 20 olyan aszteroida keringhet a Vénusz pályáján a Nap körül, amelyek nagyon rövid időn belül veszélyessé válhatnak a bolygónkra.","shortLead":"Brazil kutatók szerint több mint 20 olyan aszteroida keringhet a Vénusz pályáján a Nap körül, amelyek nagyon rövid időn...","id":"20250528_fold-venusz-bolygo-aszteroida","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9fe2b399-951c-4f78-b732-f26375412de9.jpg","index":0,"item":"694b154b-c14e-40c5-af82-b315c72992eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250528_fold-venusz-bolygo-aszteroida","timestamp":"2025. május. 28. 13:03","title":"A Földre veszélyes aszteroidák lehetnek a Vénusznál, és észre sem lehet venni őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4beee989-4367-4211-83e0-3bf792ed3663","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A John Cooper Works széria immár ötféle Minit vonultat fel, melyek benzines vagy éppen tisztán elektromos módon fókuszálnak a hamisítatlan vezetési élményre. A legendás John Cooper unokájának társaságában próbáltuk ki a legújabb modelleket.","shortLead":"A John Cooper Works széria immár ötféle Minit vonultat fel, melyek benzines vagy éppen tisztán elektromos módon...","id":"20250528_a-legenda-tovabb-el-anglia-meregzsak-uj-mini-jcw-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4beee989-4367-4211-83e0-3bf792ed3663.jpg","index":0,"item":"4442a02f-0d5a-41fd-a91a-c0895fbdf215","keywords":null,"link":"/cegauto/20250528_a-legenda-tovabb-el-anglia-meregzsak-uj-mini-jcw-teszt-velemeny","timestamp":"2025. május. 28. 07:59","title":"A legenda tovább él: Angliában vallattuk a méregzsák új Mini JCW-ket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fa5480c-5f01-469b-a70a-fef848fe20a6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A politikus azt írta, a rendőröknek a bűnözőket üldözniük kellene, nem szolgálniuk őket.","shortLead":"A politikus azt írta, a rendőröknek a bűnözőket üldözniük kellene, nem szolgálniuk őket.","id":"20250528_hadhazy-akos-tuntetes-rendorok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fa5480c-5f01-469b-a70a-fef848fe20a6.jpg","index":0,"item":"364eff43-1674-4a1d-905f-f1ed5dac6cc8","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_hadhazy-akos-tuntetes-rendorok","timestamp":"2025. május. 28. 09:26","title":"Hadházy megtapsoltatta a rendőröket, mert „nincs ennél nyomorultabb szakma most Magyarországon”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"436e486c-614b-49fc-a019-a486aea1b79f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány (MTSZA) az elmúlt tíz évben összesen 3 milliárd forint támogatást kapott a Szerencsejáték Zrt.-től. A szerződésekben vannak nehezen megmagyarázható tételek is, a szervezet azonban közérdekű adatigénylésre sem árulta el a részleteket, noha a NAIH szerint ezt meg kellene tenniük.","shortLead":"A Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány (MTSZA) az elmúlt tíz évben összesen 3 milliárd forint támogatást kapott...","id":"20250528_szerencsejatek-zrt-magyar-turisztikai-alapitvany-szerzodes-orban-rahel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/436e486c-614b-49fc-a019-a486aea1b79f.jpg","index":0,"item":"e420cd8c-a8ff-401f-9fe1-55ff055f9e07","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250528_szerencsejatek-zrt-magyar-turisztikai-alapitvany-szerzodes-orban-rahel","timestamp":"2025. május. 28. 07:08","title":"Egyperces interjú 30 millióért – így hagyott milliárdokat az Orbán Ráhelhez köthető turisztikai alapítványnál a Szerencsejáték Zrt.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33c27513-257a-468e-bddf-6e7ae2642cc8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ukrán pólók, Kollár Kinga-bábu és Mészáros Lőrinc vagyonosodása is előkerült a városházán.","shortLead":"Ukrán pólók, Kollár Kinga-bábu és Mészáros Lőrinc vagyonosodása is előkerült a városházán.","id":"20250528_Karacsony-Gergely-Magyar-Peter-fovarosi-kozgyules-atlathatosagi-torveny-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33c27513-257a-468e-bddf-6e7ae2642cc8.jpg","index":0,"item":"f7dbec5c-96a1-4f46-be71-5353c9b481c1","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_Karacsony-Gergely-Magyar-Peter-fovarosi-kozgyules-atlathatosagi-torveny-ebx","timestamp":"2025. május. 28. 11:06","title":"A Fidesz arról beszélt a Fővárosi Közgyűlésben, hogy Magyar Péter miatt is jól fog jönni az „átláthatósági” törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41447338-984d-44df-ad87-6cb044e48d4a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Valamiért Orbán Viktor mindig kihagyja, hogy a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány alapítói jogainak gyakorlója.","shortLead":"Valamiért Orbán Viktor mindig kihagyja, hogy a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány alapítói jogainak gyakorlója.","id":"20250528_orban-viktor-vagyonnyilatkozat-civil-alapitvany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41447338-984d-44df-ad87-6cb044e48d4a.jpg","index":0,"item":"4808bf6f-2599-4c3b-8732-7b3f9a1896ab","keywords":null,"link":"/kkv/20250528_orban-viktor-vagyonnyilatkozat-civil-alapitvany","timestamp":"2025. május. 28. 19:10","title":"Orbán épp egy olyan adatot hagyott ki a vagyonnyilatkozatából, amire a civileket köteleznék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce00343a-47c8-4372-8924-52af0904220a","c_author":"Seres Szilvia ","category":"360","description":"Az információmorzsák önmagukban sokszor értelmetlenek, de ha összerakjuk, összekapcsoljuk őket, akkor sémákra lelhetünk. A feldolgozott adatok révén hálózatok, összefüggések mutathatnak rá a valóság rejtett folyamataira. Azt, hogy fontos-e a művészek, a művészeti intézmények számára az adat, az adatvezéreltség és a hálózatkutatás, jól mutatja, hogy a 19. Velencei Nemzetközi Építészeti Biennálé idei „arculatát” egy adatvezérelt kutatás és annak online platformja adja, amelyet Barabási Albert-László és csapata készített el. Ez a Giardini Központi Pavilonjának homlokzatát helyettesíti, az ugyanis felújítása miatt zárva tart.","shortLead":"Az információmorzsák önmagukban sokszor értelmetlenek, de ha összerakjuk, összekapcsoljuk őket, akkor sémákra...","id":"20250528_A-mu-Velencei-Epiteszeti-Biennale-Barabasi-Albert-Laszlo-halozatkutato-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ce00343a-47c8-4372-8924-52af0904220a.jpg","index":0,"item":"e3524d07-caff-44b0-bce5-a26ba301b892","keywords":null,"link":"/360/20250528_A-mu-Velencei-Epiteszeti-Biennale-Barabasi-Albert-Laszlo-halozatkutato-interju","timestamp":"2025. május. 28. 14:30","title":"Adatművészek Velencében, „Covid-apostolok” Budapesten – interjú Barabási Albert-László hálózatkutatóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]