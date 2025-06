Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"603f33f7-4ee6-4606-9d3e-b50ec5168e8c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Több százezer dolláros hiány lett több amerikai Pride-rendezőcsoport költségvetésében, miután gazdag támogatók távoztak.","shortLead":"Több százezer dolláros hiány lett több amerikai Pride-rendezőcsoport költségvetésében, miután gazdag támogatók távoztak.","id":"20250601_pride-cegek-szponzorok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/603f33f7-4ee6-4606-9d3e-b50ec5168e8c.jpg","index":0,"item":"74d777ad-a063-415f-ac3c-373e2897f09a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250601_pride-cegek-szponzorok","timestamp":"2025. június. 01. 16:09","title":"Sorra hátrálnak ki az amerikai cégek a Pride mögül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a30cb71-cb4d-4943-a557-61c1b3513cf6","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Oscar Piastri majdnem végig vezetve nyerte meg a Forma–1 Spanyol Nagydíját és növelte tovább az előnyét a világbajnokságban, a verseny leginkább arról maradhat emlékezetes, ahogy Max Verstappennek elborult az agya az utolsó körökben.","shortLead":"Oscar Piastri majdnem végig vezetve nyerte meg a Forma–1 Spanyol Nagydíját és növelte tovább az előnyét...","id":"20250601_forma-1-spanyol-nagydij-piastri-norris-leclerc-verstappen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a30cb71-cb4d-4943-a557-61c1b3513cf6.jpg","index":0,"item":"d05c0bc8-8fe5-431e-ab13-731c37c4042f","keywords":null,"link":"/sport/20250601_forma-1-spanyol-nagydij-piastri-norris-leclerc-verstappen","timestamp":"2025. június. 01. 17:10","title":"Sima McLaren-kettősgyőzelem a Spanyol Nagydíjon, Verstappen egy szabálytalanságával eldobott 14 pontot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65c29e18-76ba-4eca-a573-29304ce684da","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Miniszteri jóváhagyás nélkül, az eddigi hivatalos kereten kívül folytatja az Örkény Színház a pedagógusok továbbképzését, mert az eddigi program folytatását nem támogatja az állam.","shortLead":"Miniszteri jóváhagyás nélkül, az eddigi hivatalos kereten kívül folytatja az Örkény Színház a pedagógusok...","id":"20250601_orkeny-szinhaz-tanarok-tovabbkepzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65c29e18-76ba-4eca-a573-29304ce684da.jpg","index":0,"item":"bd7b72a7-89c3-447f-9e5d-9d401e4a6250","keywords":null,"link":"/elet/20250601_orkeny-szinhaz-tanarok-tovabbkepzes","timestamp":"2025. június. 01. 21:53","title":"Nem indokolt a minisztérium szerint, hogy az Örkény Színház továbbképzést tartson tanároknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f669d6-82f0-4584-8167-7ad71dd9e8cf","c_author":"HVG","category":"360","description":"Mit jelent az, hogy egy üzleti vállalkozás felelősségteljesen működik? Ezt úgy kell megválaszolniuk a vezetőknek, hogy félreteszik a szóvirágokat.","shortLead":"Mit jelent az, hogy egy üzleti vállalkozás felelősségteljesen működik? Ezt úgy kell megválaszolniuk a vezetőknek...","id":"20250531_hvg-esg-celok-cegek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58f669d6-82f0-4584-8167-7ad71dd9e8cf.jpg","index":0,"item":"bce3c346-fb72-44d7-9fb7-c58df5d8575b","keywords":null,"link":"/360/20250531_hvg-esg-celok-cegek","timestamp":"2025. május. 31. 12:30","title":"Se greenwashing, se greenhushing: tilos mellébeszélni, amikor egy cég meghatározza ESG-céljait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"225be881-8f62-4542-b01a-14faff6f873a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Régi üzleti kapcsolat ez, most is online hirdetésekért fizet a Fidesz-frakció.","shortLead":"Régi üzleti kapcsolat ez, most is online hirdetésekért fizet a Fidesz-frakció.","id":"20250531_Ujabb-felmilliardos-szerzodest-kotott-a-Fidesz-frakcio-ezuttal-egy-kobanyai-kis-ceggel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/225be881-8f62-4542-b01a-14faff6f873a.jpg","index":0,"item":"e9c00355-8ecb-4947-8ce2-cd211f60ba61","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250531_Ujabb-felmilliardos-szerzodest-kotott-a-Fidesz-frakcio-ezuttal-egy-kobanyai-kis-ceggel","timestamp":"2025. május. 31. 19:15","title":"Újabb félmilliárdos szerződést kötött a Fidesz-frakció, ezúttal egy kőbányai kis céggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7d264d3-80b2-486f-a7c1-f901d3274933","c_author":"Argyelán József Bankmonitor","category":"gazdasag","description":"Mintegy 286 ezer szerződést, összesen 1200 milliárd forint összegben véd a kamatstop jelenleg attól, hogy a törlesztőrészlet megemelkedjen. De mennyivel nőnének valójában a hitelkamatok, ha a kormány elengedné a 2022 óta meglévő intézkedést? Mennyire tekinthető korrektnek ez az intézkedés?","shortLead":"Mintegy 286 ezer szerződést, összesen 1200 milliárd forint összegben véd a kamatstop jelenleg attól...","id":"20250602_kamatstop-alkotmanybirosag-bankmonitor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7d264d3-80b2-486f-a7c1-f901d3274933.jpg","index":0,"item":"521a7542-6bff-4bc4-8822-8711c0e78234","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250602_kamatstop-alkotmanybirosag-bankmonitor","timestamp":"2025. június. 02. 06:10","title":"Valójában mekkora segítség ez az adósoknak a kamatstop, ami miatt Alkotmánybírósághoz fordultak bankok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc2e85c4-adbe-4ed8-b510-22889157a1ee","c_author":"MOHU","category":"brandcontent","description":"Még mindig meghökkentő mennyiségű szemetet dobunk a vegyes kukába Magyarországon, amin többek között a zöld- és élelmiszerhulladék megfelelő lakossági gyűjtése segíthet. Borsfay-Horváth Judittal, a MOHU közszolgáltatási termék és anyagáram vezetőjével beszélgettünk az ezzel kapcsolatos legfontosabb kérdésekről, a lakosság tudatosságának jelentőségéről és az ígéretes fejlesztésekről.","shortLead":"Még mindig meghökkentő mennyiségű szemetet dobunk a vegyes kukába Magyarországon, amin többek között a zöld- és...","id":"20250407_Lakossagi-hulladek-konyhai-hulladek-komposztalas-kozossegi-komposztalas-MOHU","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc2e85c4-adbe-4ed8-b510-22889157a1ee.jpg","index":0,"item":"37b75b9b-c35a-47bf-b289-d4a8ccd735c3","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250407_Lakossagi-hulladek-konyhai-hulladek-komposztalas-kozossegi-komposztalas-MOHU","timestamp":"2025. május. 31. 15:30","title":"Van, aminek nem a vegyes kukában kellene landolnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ef3990b-517a-4abf-a7fc-6b75d94c60fb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A SpaceX gigaűrhajója egyelőre csak felrobbanni képes, de ez nem tántorítja el Elon Muskot a Mars meghódításától. Sőt. ","shortLead":"A SpaceX gigaűrhajója egyelőre csak felrobbanni képes, de ez nem tántorítja el Elon Muskot a Mars meghódításától. Sőt. ","id":"20250531_SpaceX-Starship-Mars-urutazas-Elon-Musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ef3990b-517a-4abf-a7fc-6b75d94c60fb.jpg","index":0,"item":"6af9fe8a-11cc-4a1f-b102-6e37c851ee30","keywords":null,"link":"/tudomany/20250531_SpaceX-Starship-Mars-urutazas-Elon-Musk","timestamp":"2025. május. 31. 16:29","title":"Újabb hajmeresztő menetrenddel állt elő Elon Musk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]