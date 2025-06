Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"96fc81f3-4948-4162-bf9c-60e91e13cd97","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több új funkció is jön az Instagramra, melyek közül néhányat már régóta várnak a felhasználók.","shortLead":"Több új funkció is jön az Instagramra, melyek közül néhányat már régóta várnak a felhasználók.","id":"20250615_instagram-lathatatlan-posztolas-bejegyzesek-sorrend-spotify-integracio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96fc81f3-4948-4162-bf9c-60e91e13cd97.jpg","index":0,"item":"060a7b1a-3832-4e48-8021-9540fa61376b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250615_instagram-lathatatlan-posztolas-bejegyzesek-sorrend-spotify-integracio","timestamp":"2025. június. 15. 20:03","title":"Láthatatlan posztolás jön az Instagramra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30e3d3d9-6ff3-4bda-bd34-d6d6f6a0e85e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ez a méregdrága bajor szupersportkocsi a gyártás legelején látta meg a napvilágot.","shortLead":"Ez a méregdrága bajor szupersportkocsi a gyártás legelején látta meg a napvilágot.","id":"20250614_egy-darabka-tortenelem-elado-az-egyik-legkoraibb-bmw-m1","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30e3d3d9-6ff3-4bda-bd34-d6d6f6a0e85e.jpg","index":0,"item":"8f63ea74-1055-4063-b428-29c3f5d7f15e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250614_egy-darabka-tortenelem-elado-az-egyik-legkoraibb-bmw-m1","timestamp":"2025. június. 14. 07:21","title":"Egy darabka történelem: eladó az egyik legkoraibb BMW M1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b2aec57-1a37-4ea0-895b-ce57659eefaa","c_author":"HVG","category":"360","description":"A pénteken kezdődött támadás tétje hatalmas, és izraeli szemszögből bizonytalan a kimenetel. A Bloomberg kommentátora azt valószínűsíti, hogy az iráni rezsim maximális sebességbe kapcsol, hogy mielőbb nukleáris arzenálja legyen, de közben nem provokál ki amerikai válaszcsapást.","shortLead":"A pénteken kezdődött támadás tétje hatalmas, és izraeli szemszögből bizonytalan a kimenetel. A Bloomberg kommentátora...","id":"20250614_bloomberg-netanjahu-izrael-hazardjatek-iran-atombomba-nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b2aec57-1a37-4ea0-895b-ce57659eefaa.jpg","index":0,"item":"ef80fd79-a8f3-41dc-ac4d-3f49cb24196e","keywords":null,"link":"/360/20250614_bloomberg-netanjahu-izrael-hazardjatek-iran-atombomba-nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. június. 14. 09:09","title":"Bloomberg: Netanjahu hazárdjátékának az lehet a vége, hogy Irán gyorsabban fejleszti ki atombombáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"396784ee-15ef-42dd-85f0-e94d49b4e72e","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A súlyos humanitárius katasztrófát okozó szudáni válság az ország kettészakadásához vezetett. A külső hatalmak segítségével a gazdasági forrásokért folyó háború nem csitul.","shortLead":"A súlyos humanitárius katasztrófát okozó szudáni válság az ország kettészakadásához vezetett. A külső hatalmak...","id":"20250615_hvg-afrika-szudan-haboru-humanitarius-katasztrofa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/396784ee-15ef-42dd-85f0-e94d49b4e72e.jpg","index":0,"item":"11941ab5-7286-412f-aa9a-c4ad7207ba1e","keywords":null,"link":"/360/20250615_hvg-afrika-szudan-haboru-humanitarius-katasztrofa","timestamp":"2025. június. 15. 13:30","title":"Afrika éléskamrája lehetne, de példátlan humanitárius katasztrófába süllyedt Szudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79ad43cd-4b71-4b99-b491-ec3328325034","c_author":"Tiszai Balázs","category":"gazdasag","description":"Ha Teherán beváltaná a fenyegetését, és tényleg lezárná a Hormuzi-szorost, azzal nemcsak a globális olajpiacot állítaná a feje tetejére, de elvágná a világtól az egyik legnagyobb LNG-exportőrt, Katart is. A megtorlás potenciális célpontjaivá léptek elő Izrael tengeri gázmezői is, ez a két front együtt pedig óriási fenyegetést jelenthet az európai energiabiztonságra.","shortLead":"Ha Teherán beváltaná a fenyegetését, és tényleg lezárná a Hormuzi-szorost, azzal nemcsak a globális olajpiacot állítaná...","id":"20250614_Izrael-Iran-olaj-gaz-LNG-Hormuzi-szoros-blokad-tengeri-gazmezok-ellatasbiztonsag-kockazatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79ad43cd-4b71-4b99-b491-ec3328325034.jpg","index":0,"item":"f948ba5d-3bcf-4fb3-9fac-61d9f08a700a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250614_Izrael-Iran-olaj-gaz-LNG-Hormuzi-szoros-blokad-tengeri-gazmezok-ellatasbiztonsag-kockazatok","timestamp":"2025. június. 14. 17:30","title":"Mindenki az olajat félti az izraeli-iráni csapásoktól, pedig a gázellátás is legalább annyira veszélybe került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"372e5f7a-bf3a-49e8-bb3d-090f22b8aa67","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hongkongi kutatók állítják, hogy az alvás közbeni memóriamanipuláció innovatív módon segíthet kezelni a traumákat és az érzelmi szorongásokat.","shortLead":"Hongkongi kutatók állítják, hogy az alvás közbeni memóriamanipuláció innovatív módon segíthet kezelni a traumákat és...","id":"20250614_alvas-kozbeni-pozitiv-emlekerosites-emlektorles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/372e5f7a-bf3a-49e8-bb3d-090f22b8aa67.jpg","index":0,"item":"2e0d1587-173c-42e6-9276-f052c34807df","keywords":null,"link":"/tudomany/20250614_alvas-kozbeni-pozitiv-emlekerosites-emlektorles","timestamp":"2025. június. 14. 08:03","title":"Emléktörlés alvás közben? Ez még jól jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0ad2de6-c81e-4190-9633-d1b822b8af9e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Szinte mindenki tisztában van a dohányzás (az alkohol, az ultrafeldolgozott élelmiszerek) káros egészségügyi hatásaival, azonban vannak olyan mögöttes, elsősorban anyagi érdekek, amelyek fittyet hányva az emberek egészségére, erőltetik ezeket a termékeket. Ennek érdekében akár a független kutatókat is támadják.","shortLead":"Szinte mindenki tisztában van a dohányzás (az alkohol, az ultrafeldolgozott élelmiszerek) káros egészségügyi...","id":"20250614_fuggetlen-kutatok-zaklatasa-iparagi-erdekek-donanyipar-ultrafeldolgozott-elelmiszerek-alkohol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0ad2de6-c81e-4190-9633-d1b822b8af9e.jpg","index":0,"item":"ff7c2365-7c75-4039-85c0-bb41f1c5311e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250614_fuggetlen-kutatok-zaklatasa-iparagi-erdekek-donanyipar-ultrafeldolgozott-elelmiszerek-alkohol","timestamp":"2025. június. 14. 12:03","title":"Nikotinnácik vagytok: így támadják be a dohányzás vagy az alkohol hatásairól író kutatókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a18bffea-7b8f-4d11-8848-17fd5996254a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A volt és a jelenlegi polgármester sem aggódik, mondván: az önkormányzati ingatlant az értékbecslés szerinti áron adták el a helyi horgászegyesületnek. Csakhogy egy helyi képviselő is készíttetett érékbecslést, ami háromszor akkora összeget hozott ki. Hűtlen kezelés gyanújával nyomoz a rendőrség, és most ők is készíttetnek egy újabb becslést.","shortLead":"A volt és a jelenlegi polgármester sem aggódik, mondván: az önkormányzati ingatlant az értékbecslés szerinti áron adták...","id":"20250613_lorinci-horgasztanya-botrany-ingatlan-eretkbecsles-haromszoros-kulonbseg-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a18bffea-7b8f-4d11-8848-17fd5996254a.jpg","index":0,"item":"6b705d97-fba9-46db-97a4-157eb657a87e","keywords":null,"link":"/itthon/20250613_lorinci-horgasztanya-botrany-ingatlan-eretkbecsles-haromszoros-kulonbseg-ebx","timestamp":"2025. június. 14. 17:15","title":"Háromszoros különbség az ingatlan-értékbecslések között, egy horgásztanya miatt áll a bál Lőrinciben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]