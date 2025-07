A kínaiak elindítják a világ első önvezetőautó-kölcsönzőjét, akár egy hétre is lehet robotautót bérelni

A kínai CAR vállalat és a helyi techóriás Baidu Apollo bejelentették, hogy elindítják a világ első, nyilvánosan elérhető önvezetőautó-kölcsönző szolgáltatását – írja a CarNewsChina. A 160 ezer járművet üzemeltető CAR vállalat a Baidu L4-es szintű önvezető technológiáját alkalmazza, ahol már nem kell sofőr a kocsiba, így 18 éves kortól bárki bérelhet ilyen autót, igaz, azt még nem árulták el, jogosítvány kell-e a bérléshez. A felhasználók egy applikáción keresztül adhatják le a rendelésüket, és a rendszer automatikusan a legközelebbi járművet küldi a megadott helyszínre. A visszavétel szintén automatikus: az autó visszatér a bérlő által kijelölt helyre.

A flottában jelenleg testre szabott „Apollo Go” robotaxik állnak rendelkezésre, amelyek maximum három utast szállíthatnak – az első üléseket nem lehet használni. A bérlés 4 órától akár 7 napig is lehetséges, az árak pedig a hagyományos rövid távú bérlésekkel azonos szinten mozognak. A szolgáltatás rugalmas útvonaltervezést tesz lehetővé a kijelölt városi zónákon belül, és minden funkció integrálva van a Baidu önvezető platformjába.

Az Apollo Go robotaxi-szolgáltatás 2025 júniusáig világszerte több mint 11 millió fuvart teljesített, és az első negyedévben 75 százalékkal nőtt a rendelések száma. Egy hatodik generációs Apollo jármű ára mindössze 28 150 dollár (9,6 millió forint) Kínában.

Úgy tűnik, nem volt véletlen tehát a Tesla sietsége az önvezető mobilitásban, Elon Musk már teszt jelleggel elindította saját robottaxi-szolgáltatását is a cég székhelyén, Austinban. A Tesla teljesen elektromos, sofőr nélküli járművei a vállalat saját fejlesztésű Full Self-Driving (FSD) rendszerét használják, amely már most is több mint 500 ezer autóban aktívan működik tesztüzemben. Musk szerint ezek a robotaxik hosszú távon a jelenlegi Uber vagy Lyft típusú szolgáltatásoknál akár 60-70 százalékkal olcsóbb fuvart is kínálhatnak.