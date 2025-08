Rekordtempó a Mercedesnél: 18 újdonságot dobnak piacra jövőre

Minden eddiginél erősebb modelloffenzívára készül a Mercedes-Benz: a német gyártó hivatalos ütemterve szerint már jövőre 18 új modell, modellváltozat és frissített kivitel kerül piacra.

Az első a már most rendelhető az új CLA lesz, amely az új MMA platformra épül, amelyet elsősorban elektromos hajtásokhoz fejlesztettek. A CLA Shooting Brake változata 2026-ban követi, de már jövőre megjelenik az elektromos GLC is.

Pixelrácsos hűtőmaszkkal jön az új elektromos Mercedes GLC Lényegében ez a modell lesz a debreceni BMW leginkább direkt ellenfele.

A Mercedes a következő két évben minden fontos szegmensében bővít: az alsó kategóriában várhatóan a GLA és GLB következő generációi, valamint azok elektromos változatai (EQA, EQB) debütálnak, a középkategóriában a frissített C-osztály és annak elektromos megfelelője érkezik. A kombi C-osztály is megjelenhet elektromos kivitelben 2027-ben. A „Core” szegmensben 2026-ra két, 2027-re pedig további egy elektromos modell szerepel a tervben. Eközben a felső kategóriában az EQS és S-osztály, valamint az E-osztály villanyosított változatai érkeznek, EVA2 architektúrára építve.

Mercedes premierdömping Mercedes

A Mercedes prémium szegmense sem marad újdonság nélkül. A vállalat két AMG villanyautót is bemutat: az AMG GT XX egy sportos szedánt vetít előre, amely egy teljesen új AMG.EA platformra épül, akárcsak a készülő SUV. Emellett 2027-ig egy új, kisebb G-osztály is várható, továbbá megjelennek az új generációs kisbuszok és egy Maybach luxus kishaszonjármű is.

Mercedes 2026-ra és 2027-re összesen 32 új bevezetést tervez – köztük legalább 15 teljesen elektromos járművet.