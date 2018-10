Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cdc15990-2d01-43ec-af86-188ae70067bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az 1993-ban megjelent Magic: The Gathering egy egész generációt foglalkoztatott, de még ma is nagyon népszerű. Az idő előrehaladtával persze ez a játék sem kerülhette el, hogy digitális formát öltsön.","shortLead":"Az 1993-ban megjelent Magic: The Gathering egy egész generációt foglalkoztatott, de még ma is nagyon népszerű. Az idő...","id":"20181001_magic_the_gathering_letoltes_gyujtogetos_kartyajatek_online_blizzard_hearthstone","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cdc15990-2d01-43ec-af86-188ae70067bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4ec70e2-6634-4729-8592-1f4d1d510ff6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181001_magic_the_gathering_letoltes_gyujtogetos_kartyajatek_online_blizzard_hearthstone","timestamp":"2018. október. 01. 19:03","title":"Ingyen letöltheti a legendás Magic kártyajáték új, számítógépes kiadását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffa57d6c-4cdf-4323-bf1d-8c402eaaf999","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hét év fegyházzal és 330 millió forint vagyonelkobzással sújtotta Vizoviczki László elsőrendű vádlottat bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt a Fővárosi Ítélőtábla szerdán kihirdetett másodfokú jogerős ítéletében.","shortLead":"Hét év fegyházzal és 330 millió forint vagyonelkobzással sújtotta Vizoviczki László elsőrendű vádlottat bűnszervezetben...","id":"20181003_Het_evet_kapott_Vizoviczki_Laszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffa57d6c-4cdf-4323-bf1d-8c402eaaf999&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bfa91b0-bdee-4e25-a18b-12097c4adb80","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_Het_evet_kapott_Vizoviczki_Laszlo","timestamp":"2018. október. 03. 11:07","title":"Hét évet kapott Vizoviczki László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f8358e-ec5c-4c8d-bb08-195c145b34a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Október 15-től tilos közterületen életvitelszerűen tartózkodni egy jogszabály-módosítás után. Hatalmas bürokratikus teher keletkezik ezzel.","shortLead":"Október 15-től tilos közterületen életvitelszerűen tartózkodni egy jogszabály-módosítás után. Hatalmas bürokratikus...","id":"20181003_Megsemmisitik_a_hajlektalanok_tarolhatatlan_ingosagait_de_kifizetik_oket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1f8358e-ec5c-4c8d-bb08-195c145b34a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b37e203-8630-458c-8faf-d4f3c61b9fb3","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_Megsemmisitik_a_hajlektalanok_tarolhatatlan_ingosagait_de_kifizetik_oket","timestamp":"2018. október. 03. 13:39","title":"Megsemmisítik a hajléktalanok tárolhatatlan ingóságait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19018a9c-e963-400b-b0ca-912e13fd8271","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Gyerekes fake news – mondta Schiffer András arra, hogy felvetődött a pletyka, visszatér az LMP-hez. Mindössze annyi történt, hogy a napokban lepapírozzák, ahogy eddig, úgy ezt követően is az ügyvédi irodája látja el a frakciót jogi tanácsokkal. De a politikától továbbra is távol tartja magát Schiffer.","shortLead":"Gyerekes fake news – mondta Schiffer András arra, hogy felvetődött a pletyka, visszatér az LMP-hez. Mindössze annyi...","id":"20181002_schiffer_andras_lmp","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19018a9c-e963-400b-b0ca-912e13fd8271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7c83167-8b63-4552-9817-5e1006ddacd7","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_schiffer_andras_lmp","timestamp":"2018. október. 02. 13:17","title":"Schiffer: Eszem ágában sincs visszatérni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31f6bce7-b31f-4929-ad67-8193ed72c4b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Érdekes háromszög alakult az Európai Néppárton belül, szereplői: Orbán Viktor, Manfred Weber és Alexander Stubb.","shortLead":"Érdekes háromszög alakult az Európai Néppárton belül, szereplői: Orbán Viktor, Manfred Weber és Alexander Stubb.","id":"20181002_Meg_ebben_a_honapban_dontenenek_Orbanek_kizarasarol_a_Neppartbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31f6bce7-b31f-4929-ad67-8193ed72c4b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd2c6f29-8aba-4e6d-857a-303f11a76271","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_Meg_ebben_a_honapban_dontenenek_Orbanek_kizarasarol_a_Neppartbol","timestamp":"2018. október. 02. 15:31","title":"Még ebben a hónapban dönthetnek Orbánék kizárásáról a Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a06fd9e-f3ba-4ecd-93b8-7c8a97b61908","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Pentagonba, James Mattis védelmi miniszternek és John Richardson admirálisnak is ricint küldtek, mostanra kiderült, Trumpnak is címeztek egy mérget tartalmazó levelet.","shortLead":"A Pentagonba, James Mattis védelmi miniszternek és John Richardson admirálisnak is ricint küldtek, mostanra kiderült...","id":"20181003_Donald_Trumpnak_is_eros_merget_kuldtek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a06fd9e-f3ba-4ecd-93b8-7c8a97b61908&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce56787c-4711-4e8c-ab43-b1ddbf2f5136","keywords":null,"link":"/vilag/20181003_Donald_Trumpnak_is_eros_merget_kuldtek","timestamp":"2018. október. 03. 06:23","title":"Donald Trumpnak is erős mérget tartalmazó levelet küldtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41be5466-400c-4804-af43-8482c87a5bdc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Már a lövés sem volt semmi, mégis mindenki az utána következő gólörömre fog emlékezni.","shortLead":"Már a lövés sem volt semmi, mégis mindenki az utána következő gólörömre fog emlékezni.","id":"20181003_Eros_versenyzo_erkezett_a_Vilag_Legjobb_Golorome_dijra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41be5466-400c-4804-af43-8482c87a5bdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aef493a0-26b0-4442-9028-7319958e16ac","keywords":null,"link":"/sport/20181003_Eros_versenyzo_erkezett_a_Vilag_Legjobb_Golorome_dijra","timestamp":"2018. október. 03. 09:14","title":"Erős versenyző érkezett a Világ Legjobb Gólöröme díjra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfe7188c-95c5-4561-a2b8-2c553fc42ecd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Varga Dénes egy év kihagyás után újra a magyar vízilabda-válogatott rendelkezésére áll. ","shortLead":"Varga Dénes egy év kihagyás után újra a magyar vízilabda-válogatott rendelkezésére áll. ","id":"20181002_varga_denes_vizilabda_valogatott_visszateres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dfe7188c-95c5-4561-a2b8-2c553fc42ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7bbf8db-a8c0-4683-9ff9-6d41aae6b546","keywords":null,"link":"/sport/20181002_varga_denes_vizilabda_valogatott_visszateres","timestamp":"2018. október. 02. 16:58","title":"Olimpiai bajnok tér vissza a pólóválogatottba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]