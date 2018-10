Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az LMP vezetője szerint nem szakad tovább a párt, de Hadházy nem mond igazat
Egységét demonstrálta a megmaradt LMP-frakció.
2018. október. 03. 12:20 Orosz fordulat: jönnek a Kamaz elektromos teherautói és buszai
A Kamaz szóról nem pont az elektromobilitás jut eszünkbe, de hamarosan könnyen változhat a dolog.
2018. október. 04. 11:21 Már csütörtökön távoznia kell a beregszászi magyar konzulnak
Az ukrán külügyminisztérium Szijjártó Péter kijelentései alapján arra számít, hogy a magyar külügyminiszter nem rendeli haza önként a diplomatát, ezért kiutasítják.
2018. október. 03. 16:38 Tíz Tescóba költözik be a Media Markt
Most hagyta jóvá a Gazdasági Versenyhivatal.
2018. október. 04. 13:26 A mentelmi bizottság elé viszik Orbán luxusrepüléseit
Abban kell állást foglalniuk, hogy egy milliárdos vállalkozótól kapott repülőutak ajándéknak tekinthetők-e.
2018. október. 03. 07:48
Itt az LG új csúcsmobilja, ami 3+2 kamerát kapott
A találgatások és a gyártó által kiadott képek után most már végre hivatalosan is bemutatkozott az LG új készüléke, ami a V40 ThinQ nevet kapta a keresztségben. De nem a hosszú neve miatt érdemes figyelni rá.
2018. október. 04. 13:23
Ahogy nőnek a fizetések, egyre többet vásárolnak a magyarok
Közel hét százalékkal többet vásároltak idén az országban, mint tavaly ilyenkor, és valószínű, hogy marad ez a növekedési ütem.
2018. október. 03. 09:33
Börtön lesz a kiskunhalasi menekültközpontból, középiskolákból is toboroznának
Nyolc új börtönt tervezett a kormány, egyiket sem Kiskunhalasra. Mivel az intézmények nem épültek meg, az 50 millió forintból kiképzett fegyőrök felmondtak. Most Kiskunhalason nyit egy fegyintézmény 1,7 milliárd forintból, keresik is újra az őröket. Állítólag középiskolákba is ellátogatnak majd emiatt. 2018. október. 03. 13:51