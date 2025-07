Elfogták a férfit, aki évekig túlterheléses támadásokkal bénított le híroldalakat, köztük a HVG-t is

Beazonosította a Nemzeti Nyomozó Iroda Kiberbűnözés Elleni Főosztálya azt a férfit, aki 2023 óta elosztott túlterheléses támadásokkal (DDoS) bénított le több magyar hírportált, valamint külföldi célpontokat – számolt be a police.hu.

A 23 éves budapesti gyanúsított 2023 áprilisától kezdődően a Media1 és a Vipcast weboldalát tette időszakosan elérhetetlenné ismétlődő túlterheléses támadásokkal, melyek 2024-ben is folytatódtak. A vizsgálat során kiderült, a támadó célzottan és előre megtervezetten dolgozott.

A rendőrség hozzáférési naplók elemzésével megállapította, hogy az elkövető úgynevezett „bér-DDoS” szolgáltatásokat vett igénybe, a támadások paraméterezéséhez különféle online eszközöket használt. A férfi online identitása a „Hano” név alatt futott, ezt használta a támadások során is a szolgáltatói felületeken, amikor személyeskedő üzeneteket küldött.

A gyanúsított többek között a HVG, a 444, a 24.hu, a Telex és az Ellenszél oldalát is célba vette, de támadta a bécsi székhelyű International Press Institute honlapját is, emiatt a rendőrség az osztrák hatóságokkal is felvette a kapcsolatot.

Július 9-én házkutatást tartottak a férfinál, több informatikai eszközt lefoglaltak le, melyeken olyan bizonyítékokat találtak, amelyek egyértelműen a bűncselekmények elkövetésére utaltak.

„Hano”-t információs rendszer vagy adat megsértése miatt hallgatták ki, a továbbiakban szabadlábon védekezik.