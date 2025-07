Orbán jobbkeze szerint mindegy, hogy a miniszterelnök rokonai az ország leggazdagabb emberei, amíg befizetik az adót

„Azért van veszélyhelyzet, mert olyan döntésekre van kényszerítve a kormány és államigazgatás, ami miatt szükséges, hogy azok jogilag meg legyenek alapozva” – így válaszolt Nagy János államtitkár, Orbán Viktor közeli munkatársa egy néző kérdésére a Magyar Református Egyház zánkai ifjúsági táborában, a Csillagpont Fesztiválon.

A politikus az energiaárakat hozta példaként és megjegyezte, ő örülne a legjobban, ha „a háború véget érne, és az egész háborús veszélyhelyezti intézkedést elfelejtenénk és lezárnánk” – számolt be a Telex.

Nagy János beszélgetőpartnere, Szontágh Szabolcs református lelkész a háborút a leprához hasonlította, szerinte „ha mi nem megyünk arrébb, és a történet részeseivé válunk” és belehalunk.

Az államtitkárnak „szent meggyőződése”, hogy ha Ukrajna uniós tag lesz,

az unió megszűnik létezni, az uniónak vége lesz, mint a botnak.

A politikus nem gondolja, hogy a Voks 2025 ívei mellé küldött kormányzati propaganda befolyásoló lett volna, szerinte mindenki olyan döntést hozott, amilyet akart, ez egy véleménynyilvánító szavazás volt.

Nagy Jánost arról is kérdezték, mit szól ahhoz, hogy a felettese családtagjai az ország legvagyonosabb emberei közé tartoznak. Azt felelte, a törvényt mindenkinek be kell tartania, még a miniszterelnöknek is.

Elmesélt egy történetet, miszerint Mészáros Lőrinc egyik alkalmazottja odament hozzá sörözés közben és elmondta, nagyon szereti a munkáját és jó a fizetése. Nagy János szerint pedig az a lényeg, hogy a vállalkozók fizessék be az adót, a vállalkozások rendben legyenek, az emberek megkapják a fizetéseiket, innentől kezdve őt nem érdekli, hogy ki kinek a kicsodája.