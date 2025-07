A Campus Fesztivál elhatárolódik a politikai felhangoktól, miután Majka a koncertjén eljátszotta, hogy fejbelövik Bindzsisztán korrupt miniszterelnökét

„A Campus Fesztivál szervezői elhatárolódnak mindenféle erőszaktól, a politikai felhangoktól, valamint a színpadi produkciók félreértelmezhető műsorelemeitől is” – írta ki Facebook-oldalára a fesztivál azok után, hogy Majka a koncertjén eljátszotta, hogy fejbelövik Bindzsisztán korrupt miniszterelnökét.

Majd azzal folytatták a szervezők, hogy a fesztivál nemcsak szórakoztatás, hanem háromezer ember munkája, jövedelemforrása, a közönség szórakozása és szeretett rendezvénye, Debrecen kiemelkedő turisztikai értéke évi 120 ezer látogatóval.

A kormánysajtó villámgyorsan reagált a történtekre, Bayer Zsolt fideszes publicista például azt írta a Magyar Nemzet hasábjain, hogy „Állnak a színpadokon és eljátsszák, hogy fejbelövik a miniszterelnököt. Meg a forradalmat. Persze, forradalom az nem lesz, ugyanis ezek ahhoz is gyáva szarok, a »mocskos fideszező« közönségük meg csupa kígyóvállú kis szarjancsi, aki jó dolgában azt sem tudja, mit csináljon”.

Bayer Zsolt szerint Majka, Azariah, Krúbi is eltakarítandó, „kígyóválló kis szarjancsi” Meglátása szerint csak a pénz miatt van a kormánykritikus hangnem, jövőre pedig a Fidesz győzelme után a „majkák, azahriahok meg krúbik” megpróbálják visszanyalni magukat, és akkor majd el kell őket takarítani.

Korábban szintén a Campus fesztiválon Krúbi több dalában is módosította a zene sorait, a Ganxsta Zolee tehet mindenről című számában például egy ponton „hatodik Orbán-kormány” helyett „utolsó Orbán-kormány” -ról énekelt. Krúbi koncertjén zúgott is a közönség részéről a „mocskos Fidesz”, ami már szinte trendnek tekinthető, korábban Orfűn is, visszatapsolás helyett skandálásba kezdett a közönség.

A szervezők bejegyzésére egy hozzászólásban Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke is reagált:

„Végülis csak a fél bukott kormánypárti bagázs vonult fel és próbált kampányolni, de nyilván a fellépőktől és a jegyet vásárló vendégektől kell elhatárolódni…Kósa, Papp és Vitályos vett egyébként jegyet?”