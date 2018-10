Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fbbd0bec-a211-4eb2-b61e-7fcde011d0a3","c_author":"Pelle János","category":"itthon","description":"Válasz a hvg.hu írásaira. ","shortLead":"Válasz a hvg.hu írásaira. ","id":"20181004_Kodszurkalas_a_Sorsok_Haza_korul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbbd0bec-a211-4eb2-b61e-7fcde011d0a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4bdb04d-dfce-4fb0-8e16-54f6c773d94a","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_Kodszurkalas_a_Sorsok_Haza_korul","timestamp":"2018. október. 04. 16:15","title":"Ködszurkálás a Sorsok Háza körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f647439-fbe6-4e05-8607-a7aea457b5f2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az üzemtől nem messze találták meg a holttestüket.","shortLead":"Az üzemtől nem messze találták meg a holttestüket.","id":"20181004_Ketten_meghaltak_egy_brit_baromfiuzemben_egy_ismeretlen_kemiai_anyag_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f647439-fbe6-4e05-8607-a7aea457b5f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c8c3c61-33ce-48b0-93e0-764d81f25cf7","keywords":null,"link":"/vilag/20181004_Ketten_meghaltak_egy_brit_baromfiuzemben_egy_ismeretlen_kemiai_anyag_miatt","timestamp":"2018. október. 04. 14:26","title":"Ketten meghaltak egy brit baromfiüzemben egy ismeretlen kémiai anyag miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c872af07-d809-4578-b632-2de302eb7538","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy újabb, ezúttal nagyobb, tízkilós leszállóegységet bocsátott szerdán hajnalban a Hajabusza-2 japán űrszonda a Ryugu aszteroida felszínére – jelentette be a japán űrhivatal.","shortLead":"Egy újabb, ezúttal nagyobb, tízkilós leszállóegységet bocsátott szerdán hajnalban a Hajabusza-2 japán űrszonda a Ryugu...","id":"20181003_hajabusza2_urszonda_japan_jaxa_ryugu_mascot_egyseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c872af07-d809-4578-b632-2de302eb7538&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6273cb9e-98d1-433f-aae1-0340dab0f939","keywords":null,"link":"/tudomany/20181003_hajabusza2_urszonda_japan_jaxa_ryugu_mascot_egyseg","timestamp":"2018. október. 03. 22:33","title":"A Hajabusza-2 ledobott egy új kutászdroidot az űrben száguldó aszteroidára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d03b56f6-8894-4266-8ee4-7711c91bfb15","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A politikus kifakadt, hogy minden befektetési alap a kapzsi amerikai zsidó, német, angol és svájci üzletemberek kezében van.","shortLead":"A politikus kifakadt, hogy minden befektetési alap a kapzsi amerikai zsidó, német, angol és svájci üzletemberek kezében...","id":"20181003_Antiszemitizmussal_vadolja_a_lengyel_miniszterelnokot_az_izraeli_sajto_egy_kiszivargott_hangfelvetel_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d03b56f6-8894-4266-8ee4-7711c91bfb15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78a89bd5-48c1-45dc-85b6-8e4bb4954df2","keywords":null,"link":"/vilag/20181003_Antiszemitizmussal_vadolja_a_lengyel_miniszterelnokot_az_izraeli_sajto_egy_kiszivargott_hangfelvetel_miatt","timestamp":"2018. október. 03. 18:58","title":"Antiszemitizmussal vádolja a lengyel miniszterelnököt az izraeli sajtó egy kiszivárgott hangfelvétel miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fef49024-e0ee-4a41-974e-02277f92176d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A legfrissebb adatok szerint több mint százzal, 1424-ről 1558-ra emelkedett az indonéziai Celebeszt (Sulawesi) megrázó földrengés és az azt követő szökőár halálos áldozatainak a száma.","shortLead":"A legfrissebb adatok szerint több mint százzal, 1424-ről 1558-ra emelkedett az indonéziai Celebeszt (Sulawesi) megrázó...","id":"20181005_jelentosen_tovabb_emelkedett_az_indoneziai_foldrenges_aldozatainak_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fef49024-e0ee-4a41-974e-02277f92176d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99f76955-89f8-4a4a-881d-4577379c5a0b","keywords":null,"link":"/vilag/20181005_jelentosen_tovabb_emelkedett_az_indoneziai_foldrenges_aldozatainak_szama","timestamp":"2018. október. 05. 05:30","title":"Jelentősen tovább emelkedett az indonéziai földrengés áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecb29aa6-c333-449a-b93a-678750cb6c29","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sandvine kutatásában rávilágított, hogy a világ teljes internetforgalmának 15 százalékát a Netflix és műsorai viszik el. ","shortLead":"A Sandvine kutatásában rávilágított, hogy a világ teljes internetforgalmának 15 százalékát a Netflix és műsorai viszik...","id":"20181005_netflix_internetezesi_szokasok_letoltes_streaming_szolgaltas_youtube_nezesi_szokasok_sandvine_savszelleseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecb29aa6-c333-449a-b93a-678750cb6c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82c8b197-6011-4be6-bd03-658419f6a805","keywords":null,"link":"/tudomany/20181005_netflix_internetezesi_szokasok_letoltes_streaming_szolgaltas_youtube_nezesi_szokasok_sandvine_savszelleseg","timestamp":"2018. október. 05. 14:03","title":"Bármilyen furcsa, nem a YouTube-ra használja el a legtöbb netet az ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e978ed36-48bc-4805-bdc0-b6f7749f4c75","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bekerült az utolsó fordulóba Trump jelöltje, noha volt republikánus, aki ellene, illetve demokrata is, aki mellette szavazott.","shortLead":"Bekerült az utolsó fordulóba Trump jelöltje, noha volt republikánus, aki ellene, illetve demokrata is, aki mellette...","id":"20181005_Tovabbjuttatak_a_szavazason_az_eroszakkal_vadolt_Brett_Kavanaught","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e978ed36-48bc-4805-bdc0-b6f7749f4c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e847413-fd78-4560-bbcf-7d7763107054","keywords":null,"link":"/vilag/20181005_Tovabbjuttatak_a_szavazason_az_eroszakkal_vadolt_Brett_Kavanaught","timestamp":"2018. október. 05. 18:20","title":"Továbbjuttaták a szavazáson az erőszakkal vádolt Brett Kavanaugh-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab6e8068-e176-45fd-a585-57558e96d267","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megérkezett Londonból a Garancsi Istvánhoz kötött luxusrepülő, amin Orbán is szokott utazni. Videósunk ott volt a Liszt Ferenc repülőtéren.","shortLead":"Megérkezett Londonból a Garancsi Istvánhoz kötött luxusrepülő, amin Orbán is szokott utazni. Videósunk ott volt a Liszt...","id":"20181005_Meszaros_Lorinccel_a_fedelzeten_landolt_a_17_milliardos_luxusgep__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab6e8068-e176-45fd-a585-57558e96d267&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e882fe9-21d6-4e72-ba52-5a12d206c31b","keywords":null,"link":"/kkv/20181005_Meszaros_Lorinccel_a_fedelzeten_landolt_a_17_milliardos_luxusgep__video","timestamp":"2018. október. 05. 15:43","title":"Mészáros Lőrinccel a fedélzetén landolt a 17 milliárdos luxusgép – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]