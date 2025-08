Megszólalt a debreceni CATL ügyvezetője, cáfolta a második gyáregység felfüggesztését, hiába áll az feketén-fehéren a cég pénzügyi beszámolójában

„Zajlik a CATL második debreceni gyáregységének előkészítése. Sosem volt kérdéses a második ütem megvalósítása”

– válaszolta az Index kérdésére Shen Feng, a debreceni CATL-gyár ügyvezetője.

Ez azért érthetetlen, mert, mint nemrég megírtuk, a CATL Debrecen július 10-én közzétett pénzügyi beszámolója feketén-fehéren fogalmaz: „A beruházás I. fázisára vonatkozó projekt továbbra is az ütemterv szerint halad, tervezett 2025-ös befejezéssel, és nincs változás a kapacitásban vagy az ügyfélmegrendelésekben az I. fázisra vonatkozóan. Annak ellenére, hogy a II. fázis felfüggesztésre került, az I. fázis várható befejezése és az ügyfelek igénye nem érintett.” Az Index erre az ellentmondásra nem kérdezett vissza.

Shen Feng mindenesetre azzal folytatta, hogy a tervezett három gyáregység mindegyikénél komolyan mérlegelik, hogy adott üzemben milyen termékeket gyártsanak, mire van kereslet, mi éri meg. Ha beazonosították a termékeket, azután alakítja ki a cég a legmegfelelőbb gyártási folyamatot, és csak ezt követően kezdődik meg egy gyártóépület tervezése. Ez a mérlegelési folyamat zárul le a napokban a második ütem kapcsán.

Shen Feng más témákban is válaszolt a lap kérdéseire. Az elmúlt időszak az elbocsátásoktól is hangos volt: a Telex július elején arról írt, hogy a vállalat tucatszám rúgja ki a magyar dolgozókat, és akár az összes hazai munkást elbocsáthatják, helyükre pedig kínai dolgozók jönnek. Ezt a CATL tagadta, azt mondták, ideiglenesen tényleg érkeztek tudásátadásra kínaiak, ez okozhatott félreértést. Mire a Nemzetgazdasági Minisztérium vizsgálatot indított, a cégvezetés pedig állítólag leállította a magyarok kirúgását – amely kirúgásokról tehát az ő hivatalos verziójuk szerint alapból szó sem volt.

Az ügyvezető most azt mondta, hosszú távú céljuk továbbra is az, hogy minél több magasan képzett, helyi munkavállalóval dolgozzanak együtt. Az új technológiai követelmények, a piac változó elvárásai ugyanakkor szervezeti átalakítást követelnek meg, ez az előzetes munkaerő-felvételi terveiken is változtatott.

„Erőforrásainkat más munkakörökre összpontosítjuk, és néhány pozíció esetében módosultak az elvárásaink, így néhány, részben próbaidőn lévő munkatársunktól sajnos el kellett búcsúznunk. A fókusz továbbra is a helyi munkavállalók toborzásán van, de jelenleg más pozíciókat hirdetünk.”

Azt mondta, a korábban tervezettnél több kínai szakembert kell bevonni, akik segítik a sorozatgyártás beindítását és a technológiai tudás átadását. A sajtóhírek hatására elindult átfogó munkaerőpiaci ellenőrzés során pedig mindenben együttműködnek a hatóságokkal és a helyi önkormányzattal. A CATL Debrecen létszáma jelenleg közel 800 fő, beleértve a magyar és külföldi munkavállalókat egyaránt.

A közelmúlt másik meghökkentő híre az volt, amikor a cég egyik alkalmazottját letartóztatták szexuális erőszak gyanújával Debrecenben. Erről az ügyvezető azt mondta:

„Tisztában vagyok ezzel a sajnálatos helyzettel, és hangsúlyozom, hogy ez teljes mértékben ellentétes a vállalati értékeinkkel, együttérzésünket szeretném kifejezni az áldozatnak és családjának. Ez egy folyamatban lévő nyomozás, amelyben együttműködünk a hatóságokkal. Az erőszak minden formája összeegyeztethetetlen a CATL által képviselt értékekkel és magatartási normákkal.”

Az is a közelmúlt fejleménye, hogy kiderült, a kormányhivatal a kritikus szakvélemények kizáratásával akar zöld utat biztosítani a CATL akkugyárának, mivel a szakvélemények szerint a gyárnak kiadott környezetvédelmi engedély ezer sebből vérzik.

„Terveink között szerepel környezetvédelmi engedélyünk módosítása annak érdekében, hogy még környezetkímélőbb és még biztonságosabb megoldásokat alkalmazzunk üzemünkben. Célunk, hogy kevesebb vizet és energiát használjunk. Több technológiai váltást is tervezünk az eredeti elképzeléseinkhez képest”

– mondta ezzel kapcsolatban Shen Feng, majd felemlegette a már korábban bejelentett fejlesztést, az új típusú hűtőtornyokat, melyek lecsapják a párát, és az így visszaforgatott vízzel nagymértékben csökken a hűtésre felhasznált víz mennyisége. Az ügyvezető azt is elmondta, nyitottak arra is, hogy megtegyék a szükséges lépéseket, ha külső ellenőrzés igénye merül fel.