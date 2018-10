Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8fd147bb-f808-42f6-8212-87160b6ea7b1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tízéves mélypontjára zuhant a Vlagyimir Putyin mögött álló Egységes Oroszország (JeR) nevű párt népszerűsége, ha most lennének a választások, a tömörülés csak 31 százalékot kapna. Az oroszok dühének oka, hogy a parlament elfogadta, az orosz államfő pedig aláírta a nyugdíjkorhatár megemeléséről szóló törvényt.","shortLead":"Tízéves mélypontjára zuhant a Vlagyimir Putyin mögött álló Egységes Oroszország (JeR) nevű párt népszerűsége, ha most...","id":"20181005_Zuhan_Putyin_partjanak_nepszerusege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8fd147bb-f808-42f6-8212-87160b6ea7b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e46a64b-13b5-4ab0-a277-331344cb1538","keywords":null,"link":"/vilag/20181005_Zuhan_Putyin_partjanak_nepszerusege","timestamp":"2018. október. 05. 16:37","title":"Zuhan Putyin pártjának népszerűsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13e86414-f337-4655-8bf5-5a381363c2b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az OTP-vezér 13 milliárdos Dassault Falconja már kora reggel útnak indult Budapestről, hogy a Chelsea–Vidi-meccs előtt még egy oroszországi kitérő beleférjen a napba.","shortLead":"Az OTP-vezér 13 milliárdos Dassault Falconja már kora reggel útnak indult Budapestről, hogy a Chelsea–Vidi-meccs előtt...","id":"20181005_Csanyi_Sandor_magangepe_tett_egy_kort_Moszkvaban_mielott_elindult_Londonba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13e86414-f337-4655-8bf5-5a381363c2b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e4fbee8-36fd-4950-bbd4-fa197dc697d6","keywords":null,"link":"/itthon/20181005_Csanyi_Sandor_magangepe_tett_egy_kort_Moszkvaban_mielott_elindult_Londonba","timestamp":"2018. október. 05. 14:51","title":"Csányi Sándor magángépe tett egy kört Moszkvában, mielőtt elindult Londonba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b335dbe1-e8c0-4f0d-9410-c5dff0b5e7b4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azt nem mondta, hogy a pénzért elszállított szemetet nem egyszerűen kidobja egy út mellé a város szélén.","shortLead":"Azt nem mondta, hogy a pénzért elszállított szemetet nem egyszerűen kidobja egy út mellé a város szélén.","id":"20181005_Ujsagban_reklamozta_magat_a_szemetet_illegalisan_lerako_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b335dbe1-e8c0-4f0d-9410-c5dff0b5e7b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3622213f-5402-4bb1-9358-26f837ee7198","keywords":null,"link":"/kkv/20181005_Ujsagban_reklamozta_magat_a_szemetet_illegalisan_lerako_ferfi","timestamp":"2018. október. 05. 20:23","title":"Újságban reklámozta magát a szemetet illegálisan lerakó férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b846f5a9-9ddc-4404-b7aa-af82102039fe","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A francia eredetit nagyon nehéz lesz felülmúlni, de azért a remake szereposztása sem tűnik rossznak.","shortLead":"A francia eredetit nagyon nehéz lesz felülmúlni, de azért a remake szereposztása sem tűnik rossznak.","id":"20181004_Eletrevalok_amerikai_remake_elozetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b846f5a9-9ddc-4404-b7aa-af82102039fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b24a2e4-6a3d-4b2c-b0bf-710e80336e72","keywords":null,"link":"/kultura/20181004_Eletrevalok_amerikai_remake_elozetes","timestamp":"2018. október. 04. 11:33","title":"Kijött az Életrevalók amerikai verziójának előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2321390-b19f-4be6-9963-f8964c499841","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Végzetes elmagányosodás felé halad Magyarország: egy friss elemzés szerint már a 15 éven felüli lakosság csaknem fele egyedülálló. Itt lenne az ideje a családok mellett a magányosok problémáival is foglalkozni.\r

","shortLead":"Végzetes elmagányosodás felé halad Magyarország: egy friss elemzés szerint már a 15 éven felüli lakosság csaknem fele...","id":"201833__szinglikutatas__elmaganyosodas__demografiai_valtozasok__egyedul_is_megy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2321390-b19f-4be6-9963-f8964c499841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"068eff1a-c237-4b79-9d26-7265f14a5ab1","keywords":null,"link":"/elet/201833__szinglikutatas__elmaganyosodas__demografiai_valtozasok__egyedul_is_megy","timestamp":"2018. október. 06. 09:00","title":"Magyarországon a szingli ma egészen más, mint a Szex és New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70b12914-ecb1-4f14-b776-097046902a70","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20181004_Orban_egy_mondattal_kirekesztette_a_magyarsagbol_a_kulfoldon_dolgozo_magyarok_jelentos_reszet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70b12914-ecb1-4f14-b776-097046902a70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16d86185-33ad-4b89-9060-f8086ab15a1b","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_Orban_egy_mondattal_kirekesztette_a_magyarsagbol_a_kulfoldon_dolgozo_magyarok_jelentos_reszet","timestamp":"2018. október. 04. 13:47","title":"Orbán egy mondattal kirekesztette a magyarságból a külföldön dolgozó magyarok jelentős részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6f0d9cf-dc7d-4ee9-99ca-4dcc52a23d93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a legbalfácánabb közlekedési balesetek egyike, amit valaha láttunk.","shortLead":"Ez a legbalfácánabb közlekedési balesetek egyike, amit valaha láttunk.","id":"20181004_autos_video_vontatokotel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6f0d9cf-dc7d-4ee9-99ca-4dcc52a23d93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac907813-e5c1-4436-abbf-c1522f37ad92","keywords":null,"link":"/cegauto/20181004_autos_video_vontatokotel","timestamp":"2018. október. 04. 14:25","title":"Szegény gyalogos az egymást vontató autók kötelében esett hasra a zebrán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bc34719-0fc6-4884-8716-be2cf3c84e99","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mintegy harminc amerikai cég üzleti titkait és államtitkokat is megszerezhetett Kína, ha igazak a vádak.","shortLead":"Mintegy harminc amerikai cég üzleti titkait és államtitkokat is megszerezhetett Kína, ha igazak a vádak.","id":"20181004_kina_kem_apple_amazon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bc34719-0fc6-4884-8716-be2cf3c84e99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe7c6f34-a4e1-4072-9f04-3e0d4a023ff3","keywords":null,"link":"/kkv/20181004_kina_kem_apple_amazon","timestamp":"2018. október. 04. 16:58","title":"Bloomberg: A kínai hírszerzés nem kispályázik kémprogramokkal, chipet tett 30 amerikai cég számítógépeibe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]