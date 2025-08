Beindult a bolti forgalom, többet vásárolunk, mint tavaly

Júniusban és az egész első félévben is nőtt a kiskereskedelmi forgalom – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Havi szinten 3,0 százalékos, az egész félév tekintetében 3,1 százalékos a növekedés az előző év azonos időszakához képest. Az év első hat hónapjában az élelmiszer- és vegyesboltok forgalma 2,9, a nem élelmiszerboltoké 4,5, a benzinkutaké pedig 1,0 százalékkal nőtt.

Az élelmiszer- és vegyesboltok forgalma 3,7 százalékkal nőtt tavaly júniushoz képest, a növekedésért a forgalom többségét adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek a felelősek, ahol 4,9 százalékkal többet vásároltunk, mint egy évvel korábban .Az élelmiszer- és italboltok, valamint a trafikok forgalma nem változott éremben.

A nem élelmiszer-kiskereskedelem is hasonló mértékben, 3,9 százalékkal bővült. A legjobban az iparcikk jellegű vegyes üzletekben nőtt, 8,3 százalékkal, a gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszerüzletekben 4,8, a bútor-, műszakicikk-üzletekben 3,5 százalékkal. Visszaesett a forgalom a a textil-, ruházati és lábbeliüzletekben és a könyv-, számítástechnika-, egyébiparcikk-üzletekben, illetve a használtcikk-üzletekben is. Utóbbiakban volt a legnagyobb a csökkenés, 5,1 százalékos. A benzinkutak forgalma is nőtt, 2,5 százalékkal.

Júniusban így az országos kiskereskedelem forgalma folyó áron 1702 milliárd forint volt, a teljes volumen 49 százalékát az élelmiszer- és vegyesboltok adták, 36 százalékát a nem élelmiszerüzletek, 15 százalékát pedig a benzinkutak.

