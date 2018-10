Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3bb5cfb5-029a-465f-b944-d65c509e6212","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelenlegi 15 másodperc helyett a jövőben sokkal hosszabb felvételek is elhelyezhetők lesznek a képmegosztó Stories részén. Igaz, némi kompromisszumot le kell nyelniük a felhasználóknak. ","shortLead":"A jelenlegi 15 másodperc helyett a jövőben sokkal hosszabb felvételek is elhelyezhetők lesznek a képmegosztó Stories...","id":"20181008_instagram_stories_24_oras_videok_posztok_uj_instagram_funkcio_adam_mosseri","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bb5cfb5-029a-465f-b944-d65c509e6212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ec1806d-7eb7-4713-9686-de362349edc6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181008_instagram_stories_24_oras_videok_posztok_uj_instagram_funkcio_adam_mosseri","timestamp":"2018. október. 08. 22:03","title":"Használja az Instagram Storiest? Hosszabb videókat is fel lehet majd tölteni, bár volna itt egy nagy \"de\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f33b44d-5065-4ff0-bec9-69c6c47b0622","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A robbanás után tűz ütött ki a boszniai Brodban, több munkást kórházba kellett szállítani.","shortLead":"A robbanás után tűz ütött ki a boszniai Brodban, több munkást kórházba kellett szállítani.","id":"20181010_Robbanas_volt_egy_boszniai_olajfinomitonal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f33b44d-5065-4ff0-bec9-69c6c47b0622&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68750fe1-de49-41c4-8fd0-846ace43d323","keywords":null,"link":"/vilag/20181010_Robbanas_volt_egy_boszniai_olajfinomitonal","timestamp":"2018. október. 10. 05:43","title":"Robbanás volt egy boszniai olajfinomítóban, legalább nyolcan megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e5f2533-5d43-474b-9348-9d28c3cce77b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Az új Puskás-stadion és a Duna Aréna után a harmadik legdrágább magyar sportberuházás kezdődik el.","shortLead":"Az új Puskás-stadion és a Duna Aréna után a harmadik legdrágább magyar sportberuházás kezdődik el.","id":"20181009_Garancsi_Istvan_Market_Szekesfehervar_sportcsarnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e5f2533-5d43-474b-9348-9d28c3cce77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bec329c-947a-4cd4-a7b2-1812b092efb4","keywords":null,"link":"/kkv/20181009_Garancsi_Istvan_Market_Szekesfehervar_sportcsarnok","timestamp":"2018. október. 09. 13:54","title":"25 milliárd forintból építhet sportcsarnokot Garancsi István cége Székesfehérváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef9c3b43-76b1-426d-b634-bbad539db748","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A transzszibériai vasútvonal fölött áthaladó egyik híd szakadt le Kelet-Oroszországban, amikor egy rakománnyal megpakolt teherautó ment át rajta.","shortLead":"A transzszibériai vasútvonal fölött áthaladó egyik híd szakadt le Kelet-Oroszországban, amikor egy rakománnyal...","id":"20181010_Kelet_Oroszorszag_leszakadt_hid_Szvobodnij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef9c3b43-76b1-426d-b634-bbad539db748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"179ca54c-cb4b-40a3-bdcf-23300f781838","keywords":null,"link":"/cegauto/20181010_Kelet_Oroszorszag_leszakadt_hid_Szvobodnij","timestamp":"2018. október. 10. 10:34","title":"Most Oroszországban szakadt le egy híd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b874634-8539-4461-be02-d2dbe29cfdae","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egyik legmenőbb fintech startup az amerikai tőzsdefelügyelet szerint 165 millió dollárt mosott tisztára. ","shortLead":"Az egyik legmenőbb fintech startup az amerikai tőzsdefelügyelet szerint 165 millió dollárt mosott tisztára. ","id":"20181009_Innovativ_banknak_hittek_tobb_mint_150_millio_dollart_moshatott_tisztara_a_fintech_startup","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b874634-8539-4461-be02-d2dbe29cfdae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"029dc93d-bac2-49d4-873c-a7e0e017775c","keywords":null,"link":"/kkv/20181009_Innovativ_banknak_hittek_tobb_mint_150_millio_dollart_moshatott_tisztara_a_fintech_startup","timestamp":"2018. október. 09. 10:44","title":"Csalással vádolják az idén az Év Bankárának válaszott startup-vezetőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Akkor fogták el őket, amikor egy emberi maradványokkal teli babakocsit tolva indultak el valahová.","shortLead":"Akkor fogták el őket, amikor egy emberi maradványokkal teli babakocsit tolva indultak el valahová.","id":"20181009_mexiko_sorozatgyilkos_hazaspar_vallomas_husz_no","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54c934e0-41ae-446d-9fad-8a7f9a6826fe","keywords":null,"link":"/vilag/20181009_mexiko_sorozatgyilkos_hazaspar_vallomas_husz_no","timestamp":"2018. október. 09. 11:37","title":"Húsz nővel végezhetett a mexikói sorozatgyilkos házaspár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c55d5bea-90b7-432a-a0e0-9331d41166bc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Tizenöt milliárd forintnak megfelelő nyereséggel zárt az idei téli olimpia.","shortLead":"Tizenöt milliárd forintnak megfelelő nyereséggel zárt az idei téli olimpia.","id":"20181009_teli_olimpia_pjongcsang_nyereseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c55d5bea-90b7-432a-a0e0-9331d41166bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"947e755a-f460-49ee-9db5-f9263b062aed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181009_teli_olimpia_pjongcsang_nyereseg","timestamp":"2018. október. 09. 09:52","title":"Ilyet is lehet: nyereséges lett az olimpiarendezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"698e5e97-e02a-4acb-a8b6-78f197b5aff4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kislány még augusztusban Csehországból tűnt el. ","shortLead":"A kislány még augusztusban Csehországból tűnt el. ","id":"20181009_Hateves_cseh_kislanyt_keres_a_magyar_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=698e5e97-e02a-4acb-a8b6-78f197b5aff4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fbd40a3-af27-4aa1-a6d6-9d6c5554b024","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_Hateves_cseh_kislanyt_keres_a_magyar_rendorseg","timestamp":"2018. október. 09. 18:31","title":"Hatéves cseh kislányt keres a magyar rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]