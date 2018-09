A focista szerint csak fel akarják használni a hírnevét, ami "természetes”. A történetet közlő Spiegelt is beperli.

Cristiano Ronaldoról, a Juventus játékosáról – ahogy arról beszámoltunk –a Spigel írta azt egy 34 éves nő beszámolója lapján, hogy a focista még 2009-ben, Las Vegasban megerőszakolta.

Kathryn Mayorga szerint Ronaldo az eset után 375 ezer dollárt fizetett a hallgatásáért, a nő ügyvédje most azonban a bíróságon támadta meg a peren kívüli egyezség érvényességét.

Ronaldo tagadja a vádakat, szerinte a nő is beleegyezett a szexbe. Mayorga ügyvédje viszont azt állítja, hogy mostani keresete egy olyan dokumentumon alapul, amelyben az olvasható, hogy a focista hogyan írta le a történteket. Eszerint a nő többször is nemet mondott, és azt kérte a férfitól, hogy fejezze be, amit csinál.

Ronaldo az Instagramján egy videóval válaszolt a vádakra. A focista a fake news kategóriájába sorolja Mayorga állításait, szerinte csak fel akarják használni a hírnevét, „ez természetes”.

A BBC cikke szerint a focista bepereli az ügyről elsőként író Spiegelt is, ügyvédje pedig azt mondta: a lap riportjával súlyosan sérültek ügyfele személyiségi jogai.