Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35c66eda-e5ff-4acf-a170-ff78c568655c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Év párosa díjat kaphatja meg Babos és Kristina Mladenovic. ","shortLead":"Az Év párosa díjat kaphatja meg Babos és Kristina Mladenovic. ","id":"20181009_Komoly_dijre_eselyes_Babos_Timea","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35c66eda-e5ff-4acf-a170-ff78c568655c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c1b6542-cb56-47b6-bbae-e662081cdf6c","keywords":null,"link":"/sport/20181009_Komoly_dijre_eselyes_Babos_Timea","timestamp":"2018. október. 09. 21:23","title":"Komoly díjra esélyes Babos Tímea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"015fefd0-74d1-4318-9bd5-90a9fec2d037","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A becsült ellenérték 3 milliárd 140 millió forint volt, ezt vitte a konzorcium 3 milliárd 653 millióért. ","shortLead":"A becsült ellenérték 3 milliárd 140 millió forint volt, ezt vitte a konzorcium 3 milliárd 653 millióért. ","id":"20181010_Felmilliarddal_dragabban_vallalta_Meszaros_a_paksi_melot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=015fefd0-74d1-4318-9bd5-90a9fec2d037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c13b5db0-ee7a-437f-aebe-0d5fc47a63b6","keywords":null,"link":"/kkv/20181010_Felmilliarddal_dragabban_vallalta_Meszaros_a_paksi_melot","timestamp":"2018. október. 10. 11:11","title":"Félmilliárddal drágábban vállalta Mészáros a paksi melót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3823a964-33a6-4f15-84f2-d43513d83d8d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület felmérése szerint egyre többen gondolják úgy, hogy az egyes termékek hamisítása veszélyes, de még mindig akadnak olyanok, akik anyagi okokból inkább a jóval olcsóbb hamisítványt választják, mint az eredetit. ","shortLead":"A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület felmérése szerint egyre többen gondolják úgy, hogy az egyes termékek hamisítása...","id":"20181010_Egyre_hamisitvanyellenesebb_a_magyar_de_vannak_akik_meg_mindig_elcsabulnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3823a964-33a6-4f15-84f2-d43513d83d8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aba0b03f-0388-435b-8d60-f42156baafe7","keywords":null,"link":"/elet/20181010_Egyre_hamisitvanyellenesebb_a_magyar_de_vannak_akik_meg_mindig_elcsabulnak","timestamp":"2018. október. 10. 12:35","title":"Egyre hamisítványellenesebb a magyar, de vannak, akik még mindig elcsábulnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5843ef12-de06-4b78-acb0-a85966d8d7fc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2019. június 27-én a Budapest Arénában lép fel az Africa és Hold The Line előadója.



","shortLead":"2019. június 27-én a Budapest Arénában lép fel az Africa és Hold The Line előadója.



","id":"20181010_Jon_a_TOTO_zenekar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5843ef12-de06-4b78-acb0-a85966d8d7fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30464831-7ea8-4608-937c-733142215e83","keywords":null,"link":"/kultura/20181010_Jon_a_TOTO_zenekar","timestamp":"2018. október. 10. 10:15","title":"Jön a Toto zenekar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"726ab539-10d5-4ff5-956c-185157e05d0b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181010_A_fekete_biztonsagi_or_tanca_utan_nem_lehet_nem_megszeretni_az_uj_Paul_McCartneydalt_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=726ab539-10d5-4ff5-956c-185157e05d0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62edc58f-9ea3-44a5-ae8f-680eee54793f","keywords":null,"link":"/kultura/20181010_A_fekete_biztonsagi_or_tanca_utan_nem_lehet_nem_megszeretni_az_uj_Paul_McCartneydalt_video","timestamp":"2018. október. 10. 12:09","title":"A fekete biztonsági őr tánca után nem lehet nem megszeretni az új Paul McCartney-dalt (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73210a2c-a3f2-42e8-9749-1462d643ea95","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fotó is készült, amint a külügyminiszter kezet ráz a KAZGUU Egyetem rektorával. ","shortLead":"Fotó is készült, amint a külügyminiszter kezet ráz a KAZGUU Egyetem rektorával. ","id":"20181010_Szijjartot_diszdoktorra_avattak_Kazahsztanban_mert_annyira_jol_epiti_a_nemzetkozi_kapcsolatokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73210a2c-a3f2-42e8-9749-1462d643ea95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a4e7192-9465-4763-9ffc-2fdd1246dd86","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_Szijjartot_diszdoktorra_avattak_Kazahsztanban_mert_annyira_jol_epiti_a_nemzetkozi_kapcsolatokat","timestamp":"2018. október. 10. 11:59","title":"Szijjártót díszdoktorrá avatták Kazahsztánban, mert annyira jól építi a nemzetközi kapcsolatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef9c3b43-76b1-426d-b634-bbad539db748","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A transzszibériai vasútvonal fölött áthaladó egyik híd szakadt le Kelet-Oroszországban, amikor egy rakománnyal megpakolt teherautó ment át rajta.","shortLead":"A transzszibériai vasútvonal fölött áthaladó egyik híd szakadt le Kelet-Oroszországban, amikor egy rakománnyal...","id":"20181010_Kelet_Oroszorszag_leszakadt_hid_Szvobodnij","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef9c3b43-76b1-426d-b634-bbad539db748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"179ca54c-cb4b-40a3-bdcf-23300f781838","keywords":null,"link":"/cegauto/20181010_Kelet_Oroszorszag_leszakadt_hid_Szvobodnij","timestamp":"2018. október. 10. 10:34","title":"Most Oroszországban szakadt le egy híd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7c17505-af42-4eda-810d-87f58e640615","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Megemelnék a szolgálatban levő dolgozók megtámadásáért kiszabható börtönbüntetés idejét. A budapesti elővárosi vasútvonalakon különösen sokan támadnak jegyvizsálókra.","shortLead":"Megemelnék a szolgálatban levő dolgozók megtámadásáért kiszabható börtönbüntetés idejét. A budapesti elővárosi...","id":"20181010_Szigoritana_a_torvenyt_a_vasutas_szakszervezet_mert_annyian_tamadnak_kalauzokra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7c17505-af42-4eda-810d-87f58e640615&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d01c459a-c6c6-4717-b258-378d888e007b","keywords":null,"link":"/kkv/20181010_Szigoritana_a_torvenyt_a_vasutas_szakszervezet_mert_annyian_tamadnak_kalauzokra","timestamp":"2018. október. 10. 13:07","title":"Szigorítaná a törvényt a vasutas-szakszervezet, mert annyian támadnak kalauzokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]