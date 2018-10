Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"82c81111-f0d1-469f-88f7-57ee773ad655","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főigazgató-helyettes szerint ez elkerülhetetlen olyan helyeken, ahol sok ember megfordul utcai ruhában.","shortLead":"A főigazgató-helyettes szerint ez elkerülhetetlen olyan helyeken, ahol sok ember megfordul utcai ruhában.","id":"20181018_Agyi_poloskakkal_talalkozott_egy_beteg_az_Orszagos_Traumatologiai_Intezet_ambulanciajan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82c81111-f0d1-469f-88f7-57ee773ad655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7100f9e-8c10-4bb0-ae13-6395ce748595","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Agyi_poloskakkal_talalkozott_egy_beteg_az_Orszagos_Traumatologiai_Intezet_ambulanciajan","timestamp":"2018. október. 18. 16:54","title":"Ágyi poloskákkal találkozott egy beteg az Országos Traumatológiai Intézet ambulanciáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ac7b36f-df8d-473e-be68-82a79e602333","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elnöki közleményt írtak Fluor Tomiék.



","shortLead":"Elnöki közleményt írtak Fluor Tomiék.



","id":"20181019_Wellhello_a_tagok_tavozasarol_A_hir_igaz_aggodni_viszont_nem_kell","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ac7b36f-df8d-473e-be68-82a79e602333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9abd2ee4-9f9a-4d5e-9e70-1193110c4a85","keywords":null,"link":"/kultura/20181019_Wellhello_a_tagok_tavozasarol_A_hir_igaz_aggodni_viszont_nem_kell","timestamp":"2018. október. 19. 09:04","title":"A Wellhello a tagok távozásáról: A hír igaz, aggódni viszont nem kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e719d202-ef89-4333-8c09-0713afc74bab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gőzerőre kapcsol a Fidesz az EP-választás előtt.","shortLead":"Gőzerőre kapcsol a Fidesz az EP-választás előtt.","id":"20181019_Orszagjarasba_kezd_az_Orbankormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e719d202-ef89-4333-8c09-0713afc74bab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8585370-5c4e-4a7b-a821-cc8cac40cb22","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Orszagjarasba_kezd_az_Orbankormany","timestamp":"2018. október. 19. 08:19","title":"Országjárásba kezd az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még a portás is otthagyta a Budapest IX. kerületi Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnáziumot. ","shortLead":"Még a portás is otthagyta a Budapest IX. kerületi Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnáziumot. ","id":"20181018_Igazgatovaltas_miatt_12_tanar_mondott_fel_egy_pesti_gimnaziumban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebe0d822-16e0-4d37-b9f7-58b47120ad7a","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Igazgatovaltas_miatt_12_tanar_mondott_fel_egy_pesti_gimnaziumban","timestamp":"2018. október. 18. 15:45","title":"Igazgatóváltás miatt 12 tanár mondott fel egy pesti gimnáziumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3558e4d3-f079-41c6-bf2a-36da77c1bd4c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A testi épsége védelmében rendőrségi bejelentést is kellett tennie a szaxofonosnak.","shortLead":"A testi épsége védelmében rendőrségi bejelentést is kellett tennie a szaxofonosnak.","id":"20181019_Kilepett_wellhellosok_Fluor_Tomi_durvan_megfenyegette_az_egyik_zeneszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3558e4d3-f079-41c6-bf2a-36da77c1bd4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f956290f-a324-411c-b658-ab908a4a15e4","keywords":null,"link":"/kultura/20181019_Kilepett_wellhellosok_Fluor_Tomi_durvan_megfenyegette_az_egyik_zeneszt","timestamp":"2018. október. 19. 16:40","title":"Kilépett wellhellósok: Fluor Tomi durván megfenyegette az egyik zenészt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a8f69a-81b2-4f98-9968-97a49ca989be","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azt kéri, rendeljen mindenki időben. Hogy ne legyen káosz.","shortLead":"Azt kéri, rendeljen mindenki időben. Hogy ne legyen káosz.","id":"20181019_posta_karacsonyi_ajandek_rendeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98a8f69a-81b2-4f98-9968-97a49ca989be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adfd6c55-358f-4f98-b843-ac2b93d04639","keywords":null,"link":"/kkv/20181019_posta_karacsonyi_ajandek_rendeles","timestamp":"2018. október. 19. 06:30","title":"A posta idén mindenkinek kiviszi a karácsonyi ajándékot. Egy feltétellel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aacfa930-3add-4900-95ae-beca9bc28c73","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nemcsak a megszálló német katonákkal viszonyt folytató nőket, de a gyerekeiket is meghurcolták a második világháború után Norvégiában.","shortLead":"Nemcsak a megszálló német katonákkal viszonyt folytató nőket, de a gyerekeiket is meghurcolták a második világháború...","id":"20181018_Bocsanatot_kerunk_a_noktol_akiknek_nemet_katonakkal_volt_viszonyuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aacfa930-3add-4900-95ae-beca9bc28c73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"696605d9-8ef7-4137-9067-d126fba555dc","keywords":null,"link":"/elet/20181018_Bocsanatot_kerunk_a_noktol_akiknek_nemet_katonakkal_volt_viszonyuk","timestamp":"2018. október. 18. 14:25","title":"\"Bocsánatot kérünk a nőktől, akiknek náci katonákkal volt viszonyuk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47fecfbf-cbe0-43dc-88b6-8320db0477b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Feketén-fehéren kiderült, mit néznek az amerikaiak, ha megfosztják őket kedvenc videomegosztójuktól, a YouTube-tól.","shortLead":"Feketén-fehéren kiderült, mit néznek az amerikaiak, ha megfosztják őket kedvenc videomegosztójuktól, a YouTube-tól.","id":"20181018_youtube_leallas_pornhub_felporges","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47fecfbf-cbe0-43dc-88b6-8320db0477b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5bc7117-9549-419f-95bb-e07dfaf4b159","keywords":null,"link":"/tudomany/20181018_youtube_leallas_pornhub_felporges","timestamp":"2018. október. 18. 20:03","title":"Nem megy a YouTube? Akkor jöhet a pornó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]