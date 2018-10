Birkafelvonulás Madridban

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d29a610-8313-483f-b980-d3a76ba397d3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Felértékelődött az európai útlevél.","shortLead":"Felértékelődött az európai útlevél.","id":"20181020_Zsido_menekultek_leszarmazottjai_ternek_vissza_Nemetorszagba_a_Brexit_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d29a610-8313-483f-b980-d3a76ba397d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1af1bdc8-af00-4ace-a2df-21835376e35a","keywords":null,"link":"/vilag/20181020_Zsido_menekultek_leszarmazottjai_ternek_vissza_Nemetorszagba_a_Brexit_miatt","timestamp":"2018. október. 20. 18:12","title":"Zsidó menekültek leszármazottjai térnek vissza Németországba a Brexit miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78ddfbc8-e86a-4f1c-8618-13af30051577","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két évet nyernek a tulajdonosok.","shortLead":"Két évet nyernek a tulajdonosok.","id":"20181019_Nem_kell_rohanni_a_kutak_bejelentesevel_valtozik_a_hatarido","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78ddfbc8-e86a-4f1c-8618-13af30051577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a7d2dcb-3273-4d40-bc90-c787ee581816","keywords":null,"link":"/kkv/20181019_Nem_kell_rohanni_a_kutak_bejelentesevel_valtozik_a_hatarido","timestamp":"2018. október. 19. 17:20","title":"Nem kell rohanni a kutak bejelentésével, változik a határidő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d8c42fe-a094-4950-8480-c5878477c60a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több ezer Amerikába tartó hondurasi menekültet tartóztattak fel a mexikói-guatemalai határon, a készenléti rendőrök össze is csaptak a tüntetőkkel. Trump azt üzeni nekik, forduljanak vissza, ha kell, a hadsereget is bevetik.","shortLead":"Több ezer Amerikába tartó hondurasi menekültet tartóztattak fel a mexikói-guatemalai határon, a készenléti rendőrök...","id":"20181020_Mexikoi_rendorokkel_csaptak_ossze_hondurasi_menekultek_Trump_a_hatarok_lezarasaval_fenyeget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d8c42fe-a094-4950-8480-c5878477c60a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db58fb26-d0ed-4b22-8df1-29da8e268fa5","keywords":null,"link":"/vilag/20181020_Mexikoi_rendorokkel_csaptak_ossze_hondurasi_menekultek_Trump_a_hatarok_lezarasaval_fenyeget","timestamp":"2018. október. 20. 10:45","title":"Mexikói rendőrökkel csaptak össze az Amerikába tartó hondurasi menekültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23c903b7-5179-45c2-b4c6-0683ce33ebc0","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Okostelefonnal is lehet segíteni az olvasástanulást, de semmi sem pótolja a szülői gondoskodást és az otthoni könyvtárat.","shortLead":"Okostelefonnal is lehet segíteni az olvasástanulást, de semmi sem pótolja a szülői gondoskodást és az otthoni...","id":"201836__olvasastanitas_mobillal__lyuk_afalban__szokincskeresok__jo_szorakodast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23c903b7-5179-45c2-b4c6-0683ce33ebc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2324b57-4b3a-41e2-86e9-690b287a11cd","keywords":null,"link":"/tudomany/201836__olvasastanitas_mobillal__lyuk_afalban__szokincskeresok__jo_szorakodast","timestamp":"2018. október. 20. 10:00","title":"Segít a telefonnyomkodás abban, hogy megtanuljon olvasni a gyerek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87f9bbd0-a951-477f-b9db-43afea6c3374","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Chrome és Firefox böngészőt használók egy új lap megnyitásakor mindig egy szép fotót láthatnak, ha ezt a bővítményt letöltik.","shortLead":"A Chrome és Firefox böngészőt használók egy új lap megnyitásakor mindig egy szép fotót láthatnak, ha ezt a bővítményt...","id":"20181021_chrome_firefox_uj_lap_fenykepek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87f9bbd0-a951-477f-b9db-43afea6c3374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dd5d203-77ea-46ba-8904-c37d8591aa91","keywords":null,"link":"/tudomany/20181021_chrome_firefox_uj_lap_fenykepek","timestamp":"2018. október. 21. 15:03","title":"Így teheti sokkal szebbé a Chrome vagy Firefox böngészőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c3fded1-7c20-44fb-810b-50f465b3d53e","c_author":"HVG","category":"enesacegem","description":"A megrendelők kapkodnak az olyan munkaerőért, amilyenek az Auticon nevű cég autista alkalmazottai.","shortLead":"A megrendelők kapkodnak az olyan munkaerőért, amilyenek az Auticon nevű cég autista alkalmazottai.","id":"201836_maskepp_latjak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c3fded1-7c20-44fb-810b-50f465b3d53e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0bd630a-9cc3-4e7a-8a55-1c236ccbc5e4","keywords":null,"link":"/enesacegem/201836_maskepp_latjak","timestamp":"2018. október. 21. 10:30","title":"Az autisták elhivatottak és megvesztegethetetlenek, nem csoda, ha kapkodnak értük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9510fc1d-d731-4897-b32d-1449c7cf50a1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181020_Elkepeszto_orulet_Hajdu_Peter_is_tanacsot_ad_Orban_Viktornak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9510fc1d-d731-4897-b32d-1449c7cf50a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b9ece07-6619-45a5-8157-bed01fb7b7bd","keywords":null,"link":"/elet/20181020_Elkepeszto_orulet_Hajdu_Peter_is_tanacsot_ad_Orban_Viktornak","timestamp":"2018. október. 20. 12:45","title":"Elképesztő őrület! Hajdú Péter is tanácsot ad Orbán Viktornak!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20181021_A_sinen_landolt_egy_karambolozo_auto_a_Dozsa_Gyorgy_utnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"326a181e-7ff6-4ce9-a174-12612bfc2b51","keywords":null,"link":"/cegauto/20181021_A_sinen_landolt_egy_karambolozo_auto_a_Dozsa_Gyorgy_utnal","timestamp":"2018. október. 21. 15:34","title":"A sínen landolt egy karambolozó autó a Dózsa György útnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]