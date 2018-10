Bemutatkozott a világnak a Párizsban született borneói orangutánkölyök

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"84b847b6-2229-4cd4-8c6f-54802d484c2d","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A márkanév elején lévő „i” régóta találgatásokra ad okot az iPhone-oknál, de szokás szerint előkerülnek teóriák az egyes modellek névvégződésével kapcsolatban is. Az Apple most (megint) rendet tett, bár némiképp ellentmondva korábbi önmagának.","shortLead":"A márkanév elején lévő „i” régóta találgatásokra ad okot az iPhone-oknál, de szokás szerint előkerülnek teóriák...","id":"20181024_apple_iphone_xs_xr_neve_mit_jelent_phil_schiller_marketing","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84b847b6-2229-4cd4-8c6f-54802d484c2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ebdce0d-6ece-4055-8649-11ad7834ad7a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181024_apple_iphone_xs_xr_neve_mit_jelent_phil_schiller_marketing","timestamp":"2018. október. 24. 11:03","title":"Az Apple elmondta, mit jelent az iPhone XR nevében az R, de ne izgulja túl a kérdést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f27261c0-3a54-4315-8150-ec29ab3331ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az író szerint senki sem szeretné, hogy parancsolgassanak neki, hülyék pedig végképp ne tegyék ezt. Ő is részt vett a hajléktalanság kriminalizálása elleni tüntetésen, amivel kapcsolatban azt mondta, a hatalomnak az a dolga, hogy minél hatalmasabb legyen. „A hatalom arra kényszeríti a használóját, hogy rosszul használja” – véli.","shortLead":"Az író szerint senki sem szeretné, hogy parancsolgassanak neki, hülyék pedig végképp ne tegyék ezt. Ő is részt vett...","id":"20181024_Dragoman_Gyorgy_Az_igazi_diktaturak_nem_szunnek_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f27261c0-3a54-4315-8150-ec29ab3331ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22fbd5ec-3eef-4fd8-b20b-ef9e65505735","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_Dragoman_Gyorgy_Az_igazi_diktaturak_nem_szunnek_meg","timestamp":"2018. október. 24. 17:36","title":"Dragomán György: Az igazi diktatúrák nem szűnnek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d0d890-fdf0-45b7-ae00-390150c5423f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tűzszerészek mennek érte, lezárják Szabadság híd környékén a budai rakpartokat.","shortLead":"Tűzszerészek mennek érte, lezárják Szabadság híd környékén a budai rakpartokat.","id":"20181023_tuzersegi_eszkoz_kerult_elo_az_inseg_sziklanal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0d0d890-fdf0-45b7-ae00-390150c5423f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1076a92-e429-42ef-9c2e-ce002d4988d1","keywords":null,"link":"/itthon/20181023_tuzersegi_eszkoz_kerult_elo_az_inseg_sziklanal","timestamp":"2018. október. 23. 16:17","title":"Tüzérségi eszköz került elő az Ínség-sziklánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e234bedc-b9a0-4b7a-94a5-2f5bb08dcae6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elfogadhatatlan összevegyíteni a jogállamisággal összefüggő európai uniós eljárások miatt indított vitákat a migrációs politika terén kialakult vitákkal – jelentette ki Manfred Weber, az Európai Parlament (EP) néppárti frakciójának vezetője a pártcsalád strasbourgi sajtótájékoztatóján, amikor a magyar kormány óriásplakátjairól kérdezték.","shortLead":"Elfogadhatatlan összevegyíteni a jogállamisággal összefüggő európai uniós eljárások miatt indított vitákat a migrációs...","id":"20181023_manfred_weber_orban_viktor_plakatkampany_guy_verhofstadt_migracios_politika_jogallamisag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e234bedc-b9a0-4b7a-94a5-2f5bb08dcae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dbc5392-d415-4e9c-a58b-3aeae76fa651","keywords":null,"link":"/vilag/20181023_manfred_weber_orban_viktor_plakatkampany_guy_verhofstadt_migracios_politika_jogallamisag","timestamp":"2018. október. 23. 20:37","title":"Weber: \"Tanácsosabb lenne, ha Orbán irányt változtatna\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56f8371e-2988-45f0-bd41-fe63bc1b3061","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt alelnök szerint műbalhé volt az MTVA-székház előtti tüntetés. ","shortLead":"A volt alelnök szerint műbalhé volt az MTVA-székház előtti tüntetés. ","id":"20181024_Volner_Mi_ez_kerem_fizetett_ellenallas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56f8371e-2988-45f0-bd41-fe63bc1b3061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3890fb10-54ab-4fdd-aeec-10f93f4cac39","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_Volner_Mi_ez_kerem_fizetett_ellenallas","timestamp":"2018. október. 24. 10:30","title":"Volner: \"Mi ez, kérem, fizetett ellenállás?\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bda14f-ff7c-4276-b3ee-0800680743e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péntekre viszont ismét nyáriasra fordul az idő.","shortLead":"Péntekre viszont ismét nyáriasra fordul az idő.","id":"20181023_Ujabb_hidegfront_jon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61bda14f-ff7c-4276-b3ee-0800680743e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4a5a5ce-be4a-4aae-aef8-1f971bd80126","keywords":null,"link":"/itthon/20181023_Ujabb_hidegfront_jon","timestamp":"2018. október. 23. 10:29","title":"Újabb hidegfront jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"258b1613-b7b7-4cbb-a5a6-2e937799918a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Néhány nappal ezelőtt Soros György lakásánál találtak csőbombát.","shortLead":"Néhány nappal ezelőtt Soros György lakásánál találtak csőbombát.","id":"20181024_Bombat_talaltak_Clintonek_otthonanal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=258b1613-b7b7-4cbb-a5a6-2e937799918a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23829ea2-9def-472f-840b-20b1d0dcae6e","keywords":null,"link":"/vilag/20181024_Bombat_talaltak_Clintonek_otthonanal","timestamp":"2018. október. 24. 15:36","title":"Bombát küldtek Obamának és a Clinton-házaspárnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17fcfa8b-ad5c-4b46-87ba-8079448afeb5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyvédek közben várják a bírák reakcióját felhívásukra, amely szerint ne várják meg a bojkottot azért, mert embereket ítélnek el szegénységük miatt","shortLead":"Az ügyvédek közben várják a bírák reakcióját felhívásukra, amely szerint ne várják meg a bojkottot azért, mert...","id":"20181023_Nem_segit_de_megalaz_harman_fagytak_meg_az_utcan_a_hajlektalanuldozes_kezdete_ota","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17fcfa8b-ad5c-4b46-87ba-8079448afeb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20d5b2a2-060d-468a-b68b-e992ae0c1092","keywords":null,"link":"/itthon/20181023_Nem_segit_de_megalaz_harman_fagytak_meg_az_utcan_a_hajlektalanuldozes_kezdete_ota","timestamp":"2018. október. 23. 11:58","title":"Nem segít, de megaláz: hárman fagytak meg az utcán a hajléktalanüldözés kezdete óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]