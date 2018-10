Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7aeee4cd-12ae-46bd-b724-1d28d5223f15","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Teljesített küldetésről és nagy célokról is beszélt a teniszező, miután 4:6, 6:3, 6:2-re legyőzte a hetedik helyen kiemelt Fabio Fogninit szerdán a 2,2 millió euró összdíjazású bécsi férfi tenisztorna nyolcaddöntőjében. Közösségi oldalán azt írta, nem volt ennél még nagyobb győzelme.","shortLead":"Teljesített küldetésről és nagy célokról is beszélt a teniszező, miután 4:6, 6:3, 6:2-re legyőzte a hetedik helyen...","id":"20181025_fucsovics_marton_fabio_fognini_becs_tenisz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7aeee4cd-12ae-46bd-b724-1d28d5223f15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ecbeb44-878b-4f49-a607-52e736210197","keywords":null,"link":"/sport/20181025_fucsovics_marton_fabio_fognini_becs_tenisz","timestamp":"2018. október. 25. 07:26","title":"Karrierje legnagyobb győzelmén van túl Fucsovics Márton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57f5977d-9217-4e5f-a1bb-64d9cd2404a9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A csapat az 55. helyre csúszott vissza.","shortLead":"A csapat az 55. helyre csúszott vissza.","id":"20181025_fifa_vilagranglista_magyar_valogatott_foci_nemzetek_ligaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57f5977d-9217-4e5f-a1bb-64d9cd2404a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a3b3d57-d9bd-41e3-95fd-4a848e74d317","keywords":null,"link":"/sport/20181025_fifa_vilagranglista_magyar_valogatott_foci_nemzetek_ligaja","timestamp":"2018. október. 25. 11:53","title":"Hat helyet esett a válogatott a FIFA-világranglistán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84b847b6-2229-4cd4-8c6f-54802d484c2d","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A márkanév elején lévő „i” régóta találgatásokra ad okot az iPhone-oknál, de szokás szerint előkerülnek teóriák az egyes modellek névvégződésével kapcsolatban is. Az Apple most (megint) rendet tett, bár némiképp ellentmondva korábbi önmagának.","shortLead":"A márkanév elején lévő „i” régóta találgatásokra ad okot az iPhone-oknál, de szokás szerint előkerülnek teóriák...","id":"20181024_apple_iphone_xs_xr_neve_mit_jelent_phil_schiller_marketing","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84b847b6-2229-4cd4-8c6f-54802d484c2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ebdce0d-6ece-4055-8649-11ad7834ad7a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181024_apple_iphone_xs_xr_neve_mit_jelent_phil_schiller_marketing","timestamp":"2018. október. 24. 11:03","title":"Az Apple elmondta, mit jelent az iPhone XR nevében az R, de ne izgulja túl a kérdést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dc73887-a517-4b37-a420-49ed75100f95","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azonban a Videoton Görögországban játszik focimeccset.","shortLead":"Azonban a Videoton Görögországban játszik focimeccset.","id":"20181025_Svajc_fele_indult_a_luxusrepulo_amin_Orban_is_szokott_utazni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6dc73887-a517-4b37-a420-49ed75100f95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"468feb9f-03e1-474e-ad2a-1e2c6a40ff75","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_Svajc_fele_indult_a_luxusrepulo_amin_Orban_is_szokott_utazni","timestamp":"2018. október. 25. 14:00","title":"Svájcba ment a luxusrepülő, amin Orbán is szokott utazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f27261c0-3a54-4315-8150-ec29ab3331ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az író szerint senki sem szeretné, hogy parancsolgassanak neki, hülyék pedig végképp ne tegyék ezt. Ő is részt vett a hajléktalanság kriminalizálása elleni tüntetésen, amivel kapcsolatban azt mondta, a hatalomnak az a dolga, hogy minél hatalmasabb legyen. „A hatalom arra kényszeríti a használóját, hogy rosszul használja” – véli.","shortLead":"Az író szerint senki sem szeretné, hogy parancsolgassanak neki, hülyék pedig végképp ne tegyék ezt. Ő is részt vett...","id":"20181024_Dragoman_Gyorgy_Az_igazi_diktaturak_nem_szunnek_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f27261c0-3a54-4315-8150-ec29ab3331ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22fbd5ec-3eef-4fd8-b20b-ef9e65505735","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_Dragoman_Gyorgy_Az_igazi_diktaturak_nem_szunnek_meg","timestamp":"2018. október. 24. 17:36","title":"Dragomán György: Az igazi diktatúrák nem szűnnek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0cca357-751a-4b29-9825-bb8ac4316986","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Lionel Messit nélkülöző Barcelona 2-0-ra legyőzte az Internazionalét a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének harmadik fordulójában. A Liverpool őrzi hazai veretlenségét, a Dortmund nagyon megverte az Atléticót.","shortLead":"A Lionel Messit nélkülöző Barcelona 2-0-ra legyőzte az Internazionalét a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének...","id":"20181025_bajnokok_ligaja_labdarugas_barcelona_inter_dortmund_atletico","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0cca357-751a-4b29-9825-bb8ac4316986&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5705001a-e5ff-4cf9-8c72-c136d6d3527e","keywords":null,"link":"/sport/20181025_bajnokok_ligaja_labdarugas_barcelona_inter_dortmund_atletico","timestamp":"2018. október. 25. 05:58","title":"Nem kellett Messi a Barca győzelméhez, a Dortmund megruházta az Atleticót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e166742-ad44-463d-ada5-bccb29bc22af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Donald Trump nem hajlandó megválni három iPhone-jától, ami súlyos hiba: a mobilokat ugyanis Kína és Oroszország is lehallgatja.","shortLead":"Donald Trump nem hajlandó megválni három iPhone-jától, ami súlyos hiba: a mobilokat ugyanis Kína és Oroszország is...","id":"20181025_donald_trump_kina_oroszorszag_lehallgatas_mobiltelefon_iphone","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e166742-ad44-463d-ada5-bccb29bc22af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a94fb846-c7fc-4315-a2dc-55732040a604","keywords":null,"link":"/tudomany/20181025_donald_trump_kina_oroszorszag_lehallgatas_mobiltelefon_iphone","timestamp":"2018. október. 25. 14:03","title":"Az oroszok és a kínaiak is lehallgatják Trump iPhone-ját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5ea306d-d839-4bfc-8e47-07a454c079e1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az EP elnöke szerint Oleh Szencov a politikai okokból bebörtönzöttek jelképévé vált.","shortLead":"Az EP elnöke szerint Oleh Szencov a politikai okokból bebörtönzöttek jelképévé vált.","id":"20181025_A_bortonben_honapokig_ehsegsztrajkolo_ukran_rendezo_kapta_az_Europai_Parlament_Szaharovdijat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5ea306d-d839-4bfc-8e47-07a454c079e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a561027f-c2d0-42e8-84c4-f27718dcbb80","keywords":null,"link":"/vilag/20181025_A_bortonben_honapokig_ehsegsztrajkolo_ukran_rendezo_kapta_az_Europai_Parlament_Szaharovdijat","timestamp":"2018. október. 25. 13:51","title":"A börtönben hónapokig éhségsztrájkoló ukrán rendező kapta az Európai Parlament Szaharov-díját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]