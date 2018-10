Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"04870639-fcf3-4291-8f7c-9876e62c2015","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez nem az egyébként létező „Nevetségesen gyors mód” ellenkezője lesz, hanem egy biztonsági funkció.","shortLead":"Ez nem az egyébként létező „Nevetségesen gyors mód” ellenkezője lesz, hanem egy biztonsági funkció.","id":"20181023_elon_musk_tesla","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04870639-fcf3-4291-8f7c-9876e62c2015&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe4dd30d-4e45-41f5-b603-4c545f0f6110","keywords":null,"link":"/cegauto/20181023_elon_musk_tesla","timestamp":"2018. október. 23. 10:26","title":"„Kutya módot” ígér a Teslákba Elon Musk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73324050-4a22-4c5a-9da4-eaa50013cf71","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Papírfedelek lesznek helyettük.","shortLead":"Papírfedelek lesznek helyettük.","id":"20181024_A_muanyag_pohartetok_is_eltunnek_a_McDonaldsbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73324050-4a22-4c5a-9da4-eaa50013cf71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11d516e6-670b-428d-abe5-ee3b479eb0c1","keywords":null,"link":"/kkv/20181024_A_muanyag_pohartetok_is_eltunnek_a_McDonaldsbol","timestamp":"2018. október. 24. 14:11","title":"A műanyag pohártetők is eltűnnek a McDonald'sból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2488b589-d320-49f3-a8f8-4d1f0b2267b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint négy kilogramm fű és amfetamin volt nála.","shortLead":"Több mint négy kilogramm fű és amfetamin volt nála.","id":"20181024_15_millionyi_droggal_a_csomagtartoban_futott_bele_egy_ellenorzesbe_a_szekesfehervari_diler__fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2488b589-d320-49f3-a8f8-4d1f0b2267b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfd84e07-94f8-43c8-a0a8-625951dd8b44","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_15_millionyi_droggal_a_csomagtartoban_futott_bele_egy_ellenorzesbe_a_szekesfehervari_diler__fotok","timestamp":"2018. október. 24. 06:10","title":"15 milliónyi droggal a csomagtartóban futott bele egy ellenőrzésbe a székesfehérvári díler – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12bb6ff4-b304-4587-8057-c47163187978","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A légitársaság 2012-es csődje óta nagyjából 800 volt dolgozó vár arra, hogy végre megkapja bennragadt munkabérét vagy végkielégítését - hiába.","shortLead":"A légitársaság 2012-es csődje óta nagyjából 800 volt dolgozó vár arra, hogy végre megkapja bennragadt munkabérét vagy...","id":"20181024_Az_allam_nem_felelos_nem_kapjak_meg_elmaradt_beruket_az_egykori_malevosok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12bb6ff4-b304-4587-8057-c47163187978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59e945fc-6024-422b-91df-05c999a17d1a","keywords":null,"link":"/kkv/20181024_Az_allam_nem_felelos_nem_kapjak_meg_elmaradt_beruket_az_egykori_malevosok","timestamp":"2018. október. 24. 07:08","title":"Az állam nem felelős, nem kapják meg elmaradt bérüket az egykori malévosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf56a1df-608c-42b9-aa87-d393de795f6e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Az év végi váltók lesznek az elsők, akiknek már nem kell külön figyelniük a 30 százalékos baleseti adóra, ezt biztosítási adóként beépítik az éves díjba.","shortLead":"Az év végi váltók lesznek az elsők, akiknek már nem kell külön figyelniük a 30 százalékos baleseti adóra, ezt...","id":"20181024_Akar_15_szazalekkal_is_dragabb_lehet_a_kotelezo_biztositas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf56a1df-608c-42b9-aa87-d393de795f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47c58739-218b-4d18-81d5-1c983f6d3a42","keywords":null,"link":"/cegauto/20181024_Akar_15_szazalekkal_is_dragabb_lehet_a_kotelezo_biztositas","timestamp":"2018. október. 24. 06:20","title":"Akár 15 százalékkal is drágább lehet a kötelező biztosítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csaknem tucatnyi rendőrautó érkezett a helyszínre, egy ideig a nagykörúti villamos sem járt.","shortLead":"Csaknem tucatnyi rendőrautó érkezett a helyszínre, egy ideig a nagykörúti villamos sem járt.","id":"20181024_Tomegverekedes_miatt_rendorok_leptek_el_egy_Blaha_Lujza_teri_sorozot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"341a6eae-77f4-42e7-8cff-e331a6cd22f6","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_Tomegverekedes_miatt_rendorok_leptek_el_egy_Blaha_Lujza_teri_sorozot","timestamp":"2018. október. 24. 05:24","title":"Tömegverekedés miatt rendőrök leptek el egy Blaha Lujza téri sörözőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f41f019e-8c43-4f51-b1c1-cc83316de0c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új szabályozás értelmében a hajléktalanok azon holmiját, amit nem tudnak vagy nem akarnak magukkal vinni a közterületről az előállítás során, a hatóságoknak leltárba kell venniük. De mi lesz a hajléktalanok állataival?","shortLead":"Az új szabályozás értelmében a hajléktalanok azon holmiját, amit nem tudnak vagy nem akarnak magukkal vinni...","id":"20181024_Hajlektalantorveny_tobb_ezer_kutya_kerult_veszelybe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f41f019e-8c43-4f51-b1c1-cc83316de0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"881b3374-60e8-464e-8804-5423f9a1cb42","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_Hajlektalantorveny_tobb_ezer_kutya_kerult_veszelybe","timestamp":"2018. október. 24. 09:14","title":"Hajléktalantörvény: több ezer kutya került veszélybe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c788fcd5-14f6-4e29-8586-d91f9ab15242","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az 1956-os forradalom ünnepén mindig előkerülnek a díszszázadok, a történelmi fegyverek. Ha kicsit a díszletek mögé nézünk, kiderül, hogy a helyzet nem lehetne kínosabb: a Magyar Honvédség fegyvereinek jó része még mindig szovjet technika, amelynek lecserélésére nincs pénz. Ezeket az oroszok újítják fel, és ők is képzik ki használatukra a magyarokat. Ami a 3-as metrónál is kellemetlen, az a honvédségnél egyenesen biztonsági kockázat lehet.","shortLead":"Az 1956-os forradalom ünnepén mindig előkerülnek a díszszázadok, a történelmi fegyverek. Ha kicsit a díszletek mögé...","id":"20181023_Bajban_a_hadero_Orban_kenytelen_szolni_hogy_az_orosz_katonak_jojjenek_vissza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c788fcd5-14f6-4e29-8586-d91f9ab15242&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af41a1e7-ad63-456e-87ff-d5915610f744","keywords":null,"link":"/itthon/20181023_Bajban_a_hadero_Orban_kenytelen_szolni_hogy_az_orosz_katonak_jojjenek_vissza","timestamp":"2018. október. 23. 10:20","title":"Bajban a haderő: Orbán lassan kénytelen szólni, hogy az orosz katonák jöjjenek vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]