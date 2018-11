Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"da780981-73d0-4207-96db-99dfc16f665d","c_author":"Puszta Dóra","category":"kultura","description":"Fél évtizeddel ezelőtt Kertész Imre volt az első, akit megszólaltatott az eddig 35 irodalmi Nobel-díjast meginterjúvoló, nagy presztízsű amerikai The Paris Review.","shortLead":"Fél évtizeddel ezelőtt Kertész Imre volt az első, akit megszólaltatott az eddig 35 irodalmi Nobel-díjast...","id":"201840__krasznahorkai_laszlo__the_paris_review__irofaggatas__monumentalisan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da780981-73d0-4207-96db-99dfc16f665d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d379a2d-9038-49db-a534-4926a9a1233d","keywords":null,"link":"/kultura/201840__krasznahorkai_laszlo__the_paris_review__irofaggatas__monumentalisan","timestamp":"2018. november. 03. 11:00","title":"Krasznahorkai László a második magyar, aki ebbe az író-világválogatottba befért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72596c9f-1e59-465c-bedd-8bf9c88af1c7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Mintegy 8-10 százalékkal emelkedhetnek az előző évhez képest a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (kgfb) díjai, de míg egyes szegmensekben a tavalyihoz hasonló díjak várhatók, másutt akár 30 százaléknál is nagyobb lehet a növekedés - tudatta a Netrisk.hu. Az átlagdíj 25 ezer forint körül alakulhat.","shortLead":"Mintegy 8-10 százalékkal emelkedhetnek az előző évhez képest a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (kgfb) díjai, de...","id":"20181102_Netriskhu_810_szazalekkal_emelkedhetnek_a_kgfb_dijai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72596c9f-1e59-465c-bedd-8bf9c88af1c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2a577b2-5ec1-4353-b166-fb88a813d240","keywords":null,"link":"/itthon/20181102_Netriskhu_810_szazalekkal_emelkedhetnek_a_kgfb_dijai","timestamp":"2018. november. 02. 17:38","title":"Netrisk.hu: 8-10 százalékkal emelkedhetnek a kgfb díjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szolgálat megalakulásának centenáriuma alkalmából Vlagyimir Putyin orosz elnök közölte, hogy a katonai hírszerzést a kimagasló szakmaiság és az egyedülálló lehetőségek jellemzik. A GRU neve nemrég a Szergej Szkripal volt orosz-brit kettős ügynök angliai megmérgezése kapcsán merült fel.","shortLead":"A szolgálat megalakulásának centenáriuma alkalmából Vlagyimir Putyin orosz elnök közölte, hogy a katonai hírszerzést...","id":"20181102_Putyin_javasolta_az_orosz_katonai_hirszerzes_korabbi_elnevezese_a_GRU_visszaallitasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d30c5d11-21bc-40c4-9f7f-9ad025411297","keywords":null,"link":"/vilag/20181102_Putyin_javasolta_az_orosz_katonai_hirszerzes_korabbi_elnevezese_a_GRU_visszaallitasat","timestamp":"2018. november. 02. 17:31","title":"Putyin javasolta az orosz katonai hírszerzés korábbi elnevezése, a GRU visszaállítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77e1f0ee-d2c2-44d5-a681-c67515281b3f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A felfegyverzett férfi összesen hat embert talált el, majd végzett magával.","shortLead":"A felfegyverzett férfi összesen hat embert talált el, majd végzett magával.","id":"20181103_Lovoldozes_volt_egy_floridai_jogastudioban_ketten_meghaltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77e1f0ee-d2c2-44d5-a681-c67515281b3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa2f83e9-e6d8-4c9e-a795-38e54f512241","keywords":null,"link":"/vilag/20181103_Lovoldozes_volt_egy_floridai_jogastudioban_ketten_meghaltak","timestamp":"2018. november. 03. 09:06","title":"Lövöldözés volt egy floridai jógastúdióban, ketten meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e863cfe7-f617-4c59-93eb-80a212724614","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Dawn űrszondából is kifogyott az üzemanyag és elvesztették vele a kapcsolatot. ","shortLead":"A Dawn űrszondából is kifogyott az üzemanyag és elvesztették vele a kapcsolatot. ","id":"20181102_A_heten_mar_a_masodik_urszondaja_halt_meg_a_NASAnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e863cfe7-f617-4c59-93eb-80a212724614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2033f9e-94c4-4e36-b2cf-98966b447f95","keywords":null,"link":"/tudomany/20181102_A_heten_mar_a_masodik_urszondaja_halt_meg_a_NASAnak","timestamp":"2018. november. 02. 12:30","title":"A héten már a második űrszondája \"halt meg\" a NASA-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc036c7e-bda9-4227-b026-8a620b08da6a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Annyival drágább lett krizantémot termeszteni, hogy sokan inkább le is állnak ezzel a munkával.","shortLead":"Annyival drágább lett krizantémot termeszteni, hogy sokan inkább le is állnak ezzel a munkával.","id":"20181101_Orszagos_krizantemhianyt_hozott_a_nagy_oktoberi_meleg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc036c7e-bda9-4227-b026-8a620b08da6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fe524a2-38b0-4671-8e79-5bfd231384ea","keywords":null,"link":"/kkv/20181101_Orszagos_krizantemhianyt_hozott_a_nagy_oktoberi_meleg","timestamp":"2018. november. 01. 11:24","title":"Országos krizantémhiányt hozott a nagy októberi meleg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20533f5b-250d-4c87-88a2-c8f2cd1bc250","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összesítve az érdekeltségeit a hatodik legnagyobb foglalkoztató lehet Mészáros Lőrinc. ","shortLead":"Összesítve az érdekeltségeit a hatodik legnagyobb foglalkoztató lehet Mészáros Lőrinc. ","id":"20181102_Szep_lassan_Meszaros_Lorinc_lett_az_orszag_egyik_legnagyobb_munkaadoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20533f5b-250d-4c87-88a2-c8f2cd1bc250&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00297222-3970-4e75-96f2-013369823b31","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181102_Szep_lassan_Meszaros_Lorinc_lett_az_orszag_egyik_legnagyobb_munkaadoja","timestamp":"2018. november. 02. 11:30","title":"Szép lassan Mészáros Lőrinc lett az ország egyik legnagyobb munkaadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84fc1ed-f0cd-4298-ad4a-1711522737b3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Olyan ma a helyzet a kontinensen, mint az 1920-es években - mondta a francia elnök.","shortLead":"Olyan ma a helyzet a kontinensen, mint az 1920-es években - mondta a francia elnök.","id":"20181101_Macron_a_nacionalista_lepra_miatt_vesztheti_el_Europa_a_szuverenitasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e84fc1ed-f0cd-4298-ad4a-1711522737b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"770f586d-79da-43b7-9a60-4e585db91fb9","keywords":null,"link":"/vilag/20181101_Macron_a_nacionalista_lepra_miatt_vesztheti_el_Europa_a_szuverenitasat","timestamp":"2018. november. 01. 14:32","title":"Macron: a nacionalista lepra miatt vesztheti el Európa a szuverenitását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]