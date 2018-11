Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50abf454-fce6-4b9c-963f-e0ee8e8f25c0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A drágulás és forgalomélénkülés miatt az olcsóbb, kevésbé frekventált városrészekben lévő lakások iránt megnőtt a kereslet; az egy lakáshirdetésre jutó érdeklődések száma a XXII., XXI., XX., XVII., és a XV. kerületekben volt a legmagasabb. ","shortLead":"A drágulás és forgalomélénkülés miatt az olcsóbb, kevésbé frekventált városrészekben lévő lakások iránt megnőtt...","id":"20181105_Egyre_problemasabb_a_vevoknek_a_lakasdragulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50abf454-fce6-4b9c-963f-e0ee8e8f25c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f6c7e6f-ddc7-428b-a7a9-2c83ff5b918e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181105_Egyre_problemasabb_a_vevoknek_a_lakasdragulas","timestamp":"2018. november. 05. 09:38","title":"Egyre problémásabb a vevőknek a lakásdrágulás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"943a6657-d07f-434e-b179-f72bf9695eb6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Hat orrszarvút telepítettek Csádba, négy el is pusztult közülük. ","shortLead":"Hat orrszarvút telepítettek Csádba, négy el is pusztult közülük. ","id":"20181106_Attelepitettek_oket_elpusztultak_az_amugy_is_kihalas_fenyegette_orrszarvuak_Csadban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=943a6657-d07f-434e-b179-f72bf9695eb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9b1a073-39b5-4778-9aea-f298428eeb3e","keywords":null,"link":"/elet/20181106_Attelepitettek_oket_elpusztultak_az_amugy_is_kihalas_fenyegette_orrszarvuak_Csadban","timestamp":"2018. november. 06. 12:10","title":"Áttelepítették őket, elpusztultak az amúgy is kihalás fenyegette orrszarvúak Csádban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c3ede71-ff3e-4c8e-94d0-8e1f52eb7399","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két lett állampolgár verekedett össze hétfő hajnalban, az egyik beverte a másik orrát. A verekedőket rendőrök vezették el landolás után.","shortLead":"Két lett állampolgár verekedett össze hétfő hajnalban, az egyik beverte a másik orrát. A verekedőket rendőrök vezették...","id":"20181105_Brutalis_verekedes_volt_a_WizzAir_LondonBudapest_jaratan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c3ede71-ff3e-4c8e-94d0-8e1f52eb7399&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16480c82-7185-4361-90ba-a4a52d90261e","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Brutalis_verekedes_volt_a_WizzAir_LondonBudapest_jaratan","timestamp":"2018. november. 05. 13:01","title":"Véres verekedés volt a WizzAir London–Budapest-járatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13223e63-cd47-4493-8905-bc784dd9997e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hosszú Katinka és Verrasztó Dávid is szerzett egy aranyérmet vasárnap az úszó világkupa-sorozat rövidpályás pekingi állomásának zárónapján.\r

","shortLead":"Hosszú Katinka és Verrasztó Dávid is szerzett egy aranyérmet vasárnap az úszó világkupa-sorozat rövidpályás pekingi...","id":"20181104_Hosszu_a_zaronapon_is_behuzott_egy_aranyat_Pekingben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13223e63-cd47-4493-8905-bc784dd9997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4170ff4-463e-41c8-bfb3-fd5099740123","keywords":null,"link":"/sport/20181104_Hosszu_a_zaronapon_is_behuzott_egy_aranyat_Pekingben","timestamp":"2018. november. 04. 17:48","title":"Hosszú a zárónapon is behúzott egy aranyat Pekingben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b23d1940-0754-4d93-8eb4-6924ea100114","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Jövő nyártól a világ hetedik legnagyobb légitársasága, a China Eastern várhatóan heti négy alkalommal közvetlen repülőjáratot indít a két város között – közölte a külgazdasági és külügyminiszter hétfői sanghaji megbeszélései után.","shortLead":"Jövő nyártól a világ hetedik legnagyobb légitársasága, a China Eastern várhatóan heti négy alkalommal közvetlen...","id":"20181105_kozvetlen_repulojarat_indul_budapest_es_sanghaj_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b23d1940-0754-4d93-8eb4-6924ea100114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9a9c0a8-c7db-4e53-8e39-2ca0187b1726","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181105_kozvetlen_repulojarat_indul_budapest_es_sanghaj_kozott","timestamp":"2018. november. 05. 15:01","title":"Közvetlen repülőjárat indul Budapest és Sanghaj között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35654ac3-125a-4662-af1c-527f604e8c26","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint a régió a jövőben is az európai növekedés forrása lesz, amelyet az illegális migráció sem állíthat meg. ","shortLead":"A miniszterelnök szerint a régió a jövőben is az európai növekedés forrása lesz, amelyet az illegális migráció sem...","id":"20181105_Orban_Sanghajban_Kina_is_felfigyelt_a_kozepeuropai_gazdasagi_novekedesre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35654ac3-125a-4662-af1c-527f604e8c26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"550a0fd9-b2b1-4ea8-a4c7-f27001240810","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Orban_Sanghajban_Kina_is_felfigyelt_a_kozepeuropai_gazdasagi_novekedesre","timestamp":"2018. november. 05. 05:41","title":"Orbán Sanghajban: Kína is felfigyelt a közép-európai gazdasági növekedésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c330695-c1b5-44c1-b7cb-e0021bff6738","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Németh Szilárd beszélt még Sorosról, Soros-pénzekről és Soros György csíkzsebéről is.","shortLead":"Németh Szilárd beszélt még Sorosról, Soros-pénzekről és Soros György csíkzsebéről is.","id":"20181106_A_Fidesz_Polttal_vizsgaltatja_a_Migration_Aid_partta_alakulasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c330695-c1b5-44c1-b7cb-e0021bff6738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15200c29-c196-46fd-acec-c127807a3d84","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_A_Fidesz_Polttal_vizsgaltatja_a_Migration_Aid_partta_alakulasat","timestamp":"2018. november. 06. 11:58","title":"A Fidesz Polttal vizsgáltatja a Migration Aid párttá alakulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e00711b4-a737-44df-8d9a-b15e735fda5a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bolti ár 50 százalékát is megkaphatja támogatásként.","shortLead":"A bolti ár 50 százalékát is megkaphatja támogatásként.","id":"20181105_Most_palyazzon_ingyenpenzre_hutot_mosogepet_cserelhet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e00711b4-a737-44df-8d9a-b15e735fda5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1639f36b-aa9c-4b24-8799-ee38d725add6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181105_Most_palyazzon_ingyenpenzre_hutot_mosogepet_cserelhet","timestamp":"2018. november. 05. 10:16","title":"Most pályázzon ingyenpénzre: hűtőt, mosógépet cserélhet a háztartási nagygépcsere-programban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]