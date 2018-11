Nagy hullámokat vetett a hír, hogy a Spice Girls TÉNYLEG összeáll egy turnéra – igaz, Victoria Beckham nélkül. A Guardian pedig ebből az alkalomból fogta az együttes mind a 43 dalát, és megkísérelte megállapítani, hogy melyik volt a legjobb.

Az utolsó helyre az 1997-es Spice Invaders került, amely az értékelés valamiféle már minden mindegy hangulatban születhetett meg. A Spice Girls leginkább időt álllónak bizonyuló dala, a Wannabe az ötödik helyre volt elég, a legjobb dal címét pedig az 1996-os Who Do You Think You Are nyerte el.