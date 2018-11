Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4dc6ff87-9583-463d-a3d0-249ed6281987","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fókák támadtak meg egy horgászt Skóciában, a sarokba szorított férfit a hatóságoknak kellett kimenteniük.","shortLead":"Fókák támadtak meg egy horgászt Skóciában, a sarokba szorított férfit a hatóságoknak kellett kimenteniük.","id":"20181104_Fokak_tamadtak_egy_horgaszra_ki_kellett_menteni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4dc6ff87-9583-463d-a3d0-249ed6281987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7b03a0f-b96a-43aa-b5f3-e0a20c7d0c20","keywords":null,"link":"/elet/20181104_Fokak_tamadtak_egy_horgaszra_ki_kellett_menteni","timestamp":"2018. november. 04. 15:42","title":"Fókák támadtak egy horgászra, ki kellett menteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"613d3d25-b5ca-4fd9-a148-adeac5d64987","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Háromezer forintot kért az intézmény a szülőszobába belépő hozzátartozóktól arra hivatkozva, hogy fedezniük kell a védőruha árát. 