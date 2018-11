Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe5bb8d6-4fef-46fe-9684-9e56aac71079","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A magyar túraautó-versenyző nevével fémjelzett Hyundaiból nem készül túl sok darab, így nem árt sietni a megrendeléssel.","shortLead":"A magyar túraautó-versenyző nevével fémjelzett Hyundaiból nem készül túl sok darab, így nem árt sietni a megrendeléssel.","id":"20181107_itt_a_limitalt_szerias_michelisz_morbi_sportauto_amit_kis_szerencsevel_barki_megvehet_hyundai_i30n","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe5bb8d6-4fef-46fe-9684-9e56aac71079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e33d708-3ce4-41b7-b56a-16b231ffd409","keywords":null,"link":"/cegauto/20181107_itt_a_limitalt_szerias_michelisz_morbi_sportauto_amit_kis_szerencsevel_barki_megvehet_hyundai_i30n","timestamp":"2018. november. 07. 12:53","title":"Itt a limitált szériás Michelisz Norbi sportautó, amit kis szerencsével bárki megvehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aae8db5-6f98-4295-93e8-988cc64583ed","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Nem mutatható ki a Duna vizében szennyezettség a volt óbudai gázgyárnál az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vizsgálata szerint, de a partfalból szennyező anyagok szivárgását észlelték.","shortLead":"Nem mutatható ki a Duna vizében szennyezettség a volt óbudai gázgyárnál az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság...","id":"20181106_katasztrofavedelem_obudai_gazgyar_szennyezes_duna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2aae8db5-6f98-4295-93e8-988cc64583ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4863e1f8-1ba6-4fce-9b16-4908661c8743","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_katasztrofavedelem_obudai_gazgyar_szennyezes_duna","timestamp":"2018. november. 06. 17:29","title":"Nyugtat a katasztrófavédelem a gázgyári szennyezéssel kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e755fd3c-d562-46d5-b913-a17ad342a7e2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormányfő veje és Szivek Norbert cégei megvették Andy Vajnától az épület tíz százalékát birtokló céget.","shortLead":"A kormányfő veje és Szivek Norbert cégei megvették Andy Vajnától az épület tíz százalékát birtokló céget.","id":"20181107_Minden_akadaly_elharult_Tiborcz_cege_elkezdheti_a_Mahartszekhaz_atepiteset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e755fd3c-d562-46d5-b913-a17ad342a7e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"877d8e94-f4a3-486c-b228-efd53fcd35aa","keywords":null,"link":"/kkv/20181107_Minden_akadaly_elharult_Tiborcz_cege_elkezdheti_a_Mahartszekhaz_atepiteset","timestamp":"2018. november. 07. 18:21","title":"Minden akadály elhárult, Tiborcz cége elkezdheti a Mahart-székház átépítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3d40730-346d-40a7-88c7-eba8a7cc5aae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mi Hazánk Mozgalom színeiben politizál tovább három korábbi jobbikos, most független országgyűlési képviselő. 