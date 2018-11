Étteremláncok, éttermek látják vendégül szerte az Egyesült Államokban a Veterans Day ( veteránok napja) alkalmából az ország hadseregének nyugállományú és jelenleg aktív tagjait.

Jövőre lesz 100 éve, hogy Thomas Woodrow Wilson amerikai elnök elrendelte, 1919. november 11-én tartsák meg a Armistice Day-t (fegyverszüneti nap) a Németország és a szövetségi hatalmak közt – az első világháborút lezáró, 1918 november 11-én, délelőtt 11-kor – aláírt compiègne-i fegyverszüneti egyezmény emlékére Hivatalos emléknappá és munkaszüneti nappá 1938. május 13-án nyilvánították november 11-ét. Végül 1954-ben Dwight D. Eisenhower elnöklése idején a Képviselőház az emléknap nevét veteránok napjára változtatta. Országszerte a szövetségi hivatalok és posták ilyenkor zárva vannak, és a legtöbb államban iskolaszünet, munkaszünet ez a nap.

És hogy mi köze van mindennek az evéshez? Egy gasztronómiai hagyomány köthető hozzá: november 11-én szokás raviolit enni. Ugyanis Wilson elnök, amikor a frontról visszatért katonák közül kétezret meghívott a Fehérházba fogadásra, utasította a szakácsait, hogy a tengerentúlon éppen akkoriban igen népszerűvé vált olasz töltött tésztát, a raviolit készítsék el a vendégeknek (feltehetőleg neki is a kedvence lehetett).

De hogy más fogások is asztalra kerülnek, már csak azért is biztos, mert az USA-ban számos nagy étteremlánc, köztük az Applebee’s, Denny’s, Golden Corral, Red Robin, Little Caesar’s, Back Yard Burgers, California Pizza Kitchen, Dunkin’ Donuts és sokan mások, meg rengeteg kisebb-nagyobb étterem november 11-én és 12-én, illetve az egész hétvégén díjtalan menüvel vendégeli meg a veteránokat és a fiatalabb hadfiakat is. Az érintetteknek csak igazolni kell az Egyesült Államok hadseregéhez való tartozásukat, s máris választhatnak a tiszteletükre összeállított menüsorból. Például az említett Little Caesar’s 4 332, míg az Applebee’s 2 000 éttermében. A kínálat a - raviolin túl - hely jellegétől függően különféle: húsos, BBQ-s menük, hamburgerek, meleg- és hidegszendvicsek, pizzák, tészták, saláták. A Fogo de Chão Brazilian Steakhouse és a Chipotle Mexican Grill, hasonlóan más nemzeti éttermekhez, saját különlegességeivel várja a katonavendégeket.

© Facebook

A hasonló kezdeményezések nem egyedülállók az Államokban. Azon kívül, hogy megtartják a Veterans Day-t, a katonákkal együtt más fegyveres testületek tagjait, rendőröket, tűzoltókat is támogat és „etet” például a Mission BBQ kaliforniai-marylandi étteremlánc. Ingyenes hamburger akciókkal lepi meg őket, és külön mobil ételszolgálatot rendszeresít nekik mozgókonyhával. De van Amerikai Hősök pohara akciója is 9-11 Never forget – nem felejtünk címmel, azokat támogatva, akik az USA elleni terrortámadás idején, 2001. szeptember 11-én szolgáltak. A Mission BBQ éttermei előtt amúgy minden délben felvonják a csillagos-sávos lobogót és megszólal az amerikai himnusz.