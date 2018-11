Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8658d69-f11a-4f74-9dfa-156e1b781803","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Az orosz modul központi számítógépe újra jól működik.","shortLead":"Az orosz modul központi számítógépe újra jól működik.","id":"20181108_Ujrainditottak_a_Nemzetkozi_Urallomas_meghibasodott_orosz_szamitogepet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8658d69-f11a-4f74-9dfa-156e1b781803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aedf3317-c4f8-48b6-ac1f-6529961d1bc5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181108_Ujrainditottak_a_Nemzetkozi_Urallomas_meghibasodott_orosz_szamitogepet","timestamp":"2018. november. 08. 13:36","title":"Újraindították a Nemzetközi Űrállomás meghibásodott orosz számítógépét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"def06d39-3cd0-4c55-8aef-8df6c26d01ef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181109_Nem_csak_Zalaegerszegnek_Emodnek_is_van_elterult_bringasa_a_Google_Maps_szerint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=def06d39-3cd0-4c55-8aef-8df6c26d01ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa4fd5bf-c0fa-450c-8d25-05bd69272139","keywords":null,"link":"/elet/20181109_Nem_csak_Zalaegerszegnek_Emodnek_is_van_elterult_bringasa_a_Google_Maps_szerint","timestamp":"2018. november. 09. 16:55","title":"Nem csak Zalaegerszegnek, Emődnek is van elterült bringása a Google Maps szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f62c6af-581a-40ed-bace-2118db8f4bc5","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":" „A Ryanair átverte a részvényeseket és kizsákmányolta a dolgozókat”- ezzel vádolja az európai légitársaságot az alabamai nyugdíjalap és a birminghami tűzoltók és rendőrök nyugdíjalapja New Yorkban.","shortLead":" „A Ryanair átverte a részvényeseket és kizsákmányolta a dolgozókat”- ezzel vádolja az európai légitársaságot...","id":"20181108_Atveres_kizsakmanyolas_durva_pert_akaasztottak_a_Ryanairvezer_nyakaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f62c6af-581a-40ed-bace-2118db8f4bc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b7686ba-ee68-47b4-bcc4-6a7b64ced66b","keywords":null,"link":"/kkv/20181108_Atveres_kizsakmanyolas_durva_pert_akaasztottak_a_Ryanairvezer_nyakaba","timestamp":"2018. november. 08. 15:42","title":"„Átverés, kizsákmányolás”: súlyos pert akasztottak a Ryanair-vezér nyakába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"252f4beb-0391-4b5d-8b66-180ea1a91edd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Röviden csak AirDotsnak hívják a Xiaomi új vezeték nélküli fülhallgatóját. A neve nagyon emlékeztet az Apple AirPodsára, és nem véletlenül.","shortLead":"Röviden csak AirDotsnak hívják a Xiaomi új vezeték nélküli fülhallgatóját. A neve nagyon emlékeztet az Apple...","id":"20181108_xiaomi_airdots_bluetooth_50_vezetek_nelkuli_fulhallgato_airpods_klon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=252f4beb-0391-4b5d-8b66-180ea1a91edd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc2ef145-cab2-43a2-be44-6b17422e9cf7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181108_xiaomi_airdots_bluetooth_50_vezetek_nelkuli_fulhallgato_airpods_klon","timestamp":"2018. november. 08. 13:03","title":"Nem AirPods, AirDots: a Xiaomi megcsinálta az olcsó bluetooth-os fülhallgatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d3a674-6694-4668-b2cf-49e83d4686c3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szívesen elbeszélgetnénk ennek az X6-osnak a tulajdonosával, hogy mégis körülbelül milyen elképzelés mentén csinosította hőn szeretett divatterepjáróját.","shortLead":"Szívesen elbeszélgetnénk ennek az X6-osnak a tulajdonosával, hogy mégis körülbelül milyen elképzelés mentén...","id":"20181109_mutatunk_egy_bmwt_amire_nem_nagyon_van_magyarazat_x6_divatterepjaro_tuning_delorean","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2d3a674-6694-4668-b2cf-49e83d4686c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b066d121-d2e2-4725-8dc5-8d0a34572f08","keywords":null,"link":"/cegauto/20181109_mutatunk_egy_bmwt_amire_nem_nagyon_van_magyarazat_x6_divatterepjaro_tuning_delorean","timestamp":"2018. november. 09. 15:21","title":"Mutatunk egy BMW-t, amire nem nagyon találni magyarázatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87f2deb5-f732-4ded-96f3-05c68fc2433b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő az Instagramon jelentette be a kapcsolati státusza megváltozását.","shortLead":"A színésznő az Instagramon jelentette be a kapcsolati státusza megváltozását.","id":"20181109_Meg_Ryant_eljegyeztek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87f2deb5-f732-4ded-96f3-05c68fc2433b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebb57f9e-0a31-49c2-b573-4ed5bb488993","keywords":null,"link":"/elet/20181109_Meg_Ryant_eljegyeztek","timestamp":"2018. november. 09. 09:01","title":"Meg Ryant eljegyezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szeptember elején egy szórakozóhely előtt ütötték meg többször Sánta Lászlót, a Madách Színház színészét. ","shortLead":"Szeptember elején egy szórakozóhely előtt ütötték meg többször Sánta Lászlót, a Madách Színház színészét. ","id":"20181109_Keresik_ezt_a_ferfit_megverte_a_Madach_Szinhaz_egyik_szineszet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"319d043a-97e2-46a8-a334-bb4fd0406ae2","keywords":null,"link":"/elet/20181109_Keresik_ezt_a_ferfit_megverte_a_Madach_Szinhaz_egyik_szineszet","timestamp":"2018. november. 09. 15:09","title":"Keresik ezt a férfit, megverte a Madách Színház egyik színészét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Közérdekű adat eltitkolása és bűnpártolás miatt tesznek feljelentést, mert az Emmi nem engedte, hogy a párt politikusai betekintsenek a Felcsúti Utánpótlás Nevelésért Alapítvány tao-papírjaiba.","shortLead":"Közérdekű adat eltitkolása és bűnpártolás miatt tesznek feljelentést, mert az Emmi nem engedte, hogy a párt politikusai...","id":"20181109_Feljelenti_Kasler_Miklost_a_DK","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f74aa940-f0e6-48a3-b685-40b4f5afad01","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_Feljelenti_Kasler_Miklost_a_DK","timestamp":"2018. november. 09. 14:59","title":"Feljelenti Kásler Miklóst a DK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]