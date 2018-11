Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f7f93536-1bba-48cb-b2c7-d5795615418d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az orosz hírszerzés feltörte annak az informatikai cégnek a rendszerét, amely az oroszországi brit konzulátusokhoz érkező vízumkérelmek feldolgozását végezte – jelentette pénteken a Bellingcat elnevezésű brit oknyomozó csoport és orosz partnere, a The Insider tényfeltáró oldal. Feltételezhetően így szerzett többszöri beutazásra jogosító vízumot a Szergej Szkripalt és lányát az angliai Salisburyben megmérgező két katonai hírszerző.","shortLead":"Az orosz hírszerzés feltörte annak az informatikai cégnek a rendszerét, amely az oroszországi brit konzulátusokhoz...","id":"20181116_brit_vizumrendszer_orosz_hirszerzes_bellingcat_szergej_szkripal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7f93536-1bba-48cb-b2c7-d5795615418d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92dddadd-895a-4984-a467-0ea756e430df","keywords":null,"link":"/tudomany/20181116_brit_vizumrendszer_orosz_hirszerzes_bellingcat_szergej_szkripal","timestamp":"2018. november. 16. 21:48","title":"A brit vízumrendszerbe is betörhettek az oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem tudni, mennyiért.","shortLead":"Nem tudni, mennyiért.","id":"20181116_18_mentoautot_vesz_a_honvedseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20ca1be9-f8f4-4e9c-bfc5-187b9453ac4d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181116_18_mentoautot_vesz_a_honvedseg","timestamp":"2018. november. 16. 16:48","title":"18 mentőautót vesz a honvédség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bacc57ee-8224-430d-9360-85fb21601f5b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Előbb Willi Orbán, aztán Szalai Ádám talált be.","shortLead":"Előbb Willi Orbán, aztán Szalai Ádám talált be.","id":"20181116_magyar_valogatott_gol_esztorszag_nemzetek_ligaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bacc57ee-8224-430d-9360-85fb21601f5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d09452f0-3b76-43a9-96e8-f87228adf7e9","keywords":null,"link":"/sport/20181116_magyar_valogatott_gol_esztorszag_nemzetek_ligaja","timestamp":"2018. november. 16. 05:45","title":"Ezekkel a gólokkal verte az észteket a magyar válogatott – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c403b224-6d09-443d-8b80-1e4ea0ceb81e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az új testület a miniszter szerint minden esetben konszenzussal hozza majd meg döntéseit.","shortLead":"Az új testület a miniszter szerint minden esetben konszenzussal hozza majd meg döntéseit.","id":"20181117_Gulyas_Gergely_erosodik_a_fopolgarmester_szerepe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c403b224-6d09-443d-8b80-1e4ea0ceb81e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"101e360a-b403-43f9-98c9-6454b9c211c0","keywords":null,"link":"/itthon/20181117_Gulyas_Gergely_erosodik_a_fopolgarmester_szerepe","timestamp":"2018. november. 17. 14:21","title":"Gulyás Gergely: erősödik a főpolgármester szerepe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b49a522b-b234-4506-ae42-dfe1af840479","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elérkezett a HVG „Beszélgetések a jövőről” című vitasorozatának utolsó része a Gazdaság témakörében. A vitát a Rajk László Szakkollégiumból élőben közvetítjük. ","shortLead":"Elérkezett a HVG „Beszélgetések a jövőről” című vitasorozatának utolsó része a Gazdaság témakörében. A vitát a Rajk...","id":"20181115_Mit_valthat_ki_egy_ujabb_gazdasagi_krizis_Kovesse_eloben_a_HVG_Szalon_vitaestjet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b49a522b-b234-4506-ae42-dfe1af840479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef1cfacc-7d4f-45e8-928e-0ce88de12ca0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181115_Mit_valthat_ki_egy_ujabb_gazdasagi_krizis_Kovesse_eloben_a_HVG_Szalon_vitaestjet","timestamp":"2018. november. 15. 18:30","title":"Mit válthat ki egy újabb gazdasági krízis? Kövesse élőben a HVG Szalon vitaestjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39e58801-26e1-4f3d-88d2-a3b76209ed63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új biztonsági kockázat is felmerülhet a diplomáciai botrányban.","shortLead":"Új biztonsági kockázat is felmerülhet a diplomáciai botrányban.","id":"20181117_Feherorosz_szal_is_felbukkant_a_Gruevszkiugyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39e58801-26e1-4f3d-88d2-a3b76209ed63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c8d6ef-8209-44bc-b6d6-a0c90f2c5eff","keywords":null,"link":"/itthon/20181117_Feherorosz_szal_is_felbukkant_a_Gruevszkiugyben","timestamp":"2018. november. 17. 08:50","title":"Fehérorosz szál is felbukkant a Gruevszki-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ab34d50-42a7-433d-aa93-abc2b7cb922e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa huszonnyolc helyi és körzeti rádiónak ítélt meg összesen 75,3 millió forintot. A közleményükből az is kiderül, miért nem hosszabbítják meg a két, nem kormányközeli, de a leghallgatottabbak közé számító országos rádió engedélyét.","shortLead":"A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa huszonnyolc helyi és körzeti rádiónak ítélt meg összesen...","id":"20181116_Slager_es_Music_FM_elkaszalasa_gyermekek_vedelmere_es_dijtartozasra_hivatkozik_az_NMHHH","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ab34d50-42a7-433d-aa93-abc2b7cb922e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85627a0e-a6dc-4ccc-bd13-b83ed83f6e3b","keywords":null,"link":"/kkv/20181116_Slager_es_Music_FM_elkaszalasa_gyermekek_vedelmere_es_dijtartozasra_hivatkozik_az_NMHHH","timestamp":"2018. november. 16. 13:01","title":"Sláger és Music FM elhallgattatása: gyermekek védelmével és díjtartozással indokol az NMHH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ab953b7-50ba-4f14-987b-0b7f92dcdb7e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már két hete tervezgette, mit fog tenni, és be is vásárolt hozzá.","shortLead":"Már két hete tervezgette, mit fog tenni, és be is vásárolt hozzá.","id":"20181115_14_evet_kapott_a_ferfi_aki_baltaval_vagta_le_a_felesege_kezeit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ab953b7-50ba-4f14-987b-0b7f92dcdb7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c443504d-0a87-457f-a650-f9c909442545","keywords":null,"link":"/elet/20181115_14_evet_kapott_a_ferfi_aki_baltaval_vagta_le_a_felesege_kezeit","timestamp":"2018. november. 15. 16:32","title":"14 évet kapott a férfi, aki baltával vágta le a felesége kezeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]