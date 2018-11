Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"75e5254f-6a36-42aa-a19d-425b2aae0e1c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Telekom Veszprém egy héttel ezelőtt meglepetésre három góllal kikapott az IFK Kristianstad otthonában, hazai pályán azonban esélyt sem hagyott a svéd bajnoknak. 36-27 lett a vége.","shortLead":"A Telekom Veszprém egy héttel ezelőtt meglepetésre három góllal kikapott az IFK Kristianstad otthonában, hazai pályán...","id":"20181117_telekom_veszprem_kristianstad_kezilabda_bajnokok_ligaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75e5254f-6a36-42aa-a19d-425b2aae0e1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75c8e0d6-461f-434a-aacd-6e93a4d2cdd4","keywords":null,"link":"/sport/20181117_telekom_veszprem_kristianstad_kezilabda_bajnokok_ligaja","timestamp":"2018. november. 17. 20:59","title":"Visszavágott a Veszprém a svéd bajnoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50911fab-5377-4242-b970-eec1170e647c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel az összkerékhajtású új bajor sportszedánnal szinte bármilyen előzés letudható egy szempillantás alatt. ","shortLead":"Ezzel az összkerékhajtású új bajor sportszedánnal szinte bármilyen előzés letudható egy szempillantás alatt. ","id":"20181118_video_itt_a_bizonyitek_hogy_ez_az_uj_bmw_m5_tenyleg_800_loeros_v8_biturbo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50911fab-5377-4242-b970-eec1170e647c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c6da5c1-9aa1-4e13-8c3e-b32432684b43","keywords":null,"link":"/cegauto/20181118_video_itt_a_bizonyitek_hogy_ez_az_uj_bmw_m5_tenyleg_800_loeros_v8_biturbo","timestamp":"2018. november. 18. 08:21","title":"Videó: itt a bizonyíték, hogy ez az új BMW M5 tényleg 800+ lóerős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"393f9d3e-ead1-4357-9279-b301f9b22022","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár még nem jelentették be az új Qualcomm-lapkakészletet, de az áramkör már vizsgázott benchmark teszteken, és jó pár nagyágyút utasított maga mögé.","shortLead":"Bár még nem jelentették be az új Qualcomm-lapkakészletet, de az áramkör már vizsgázott benchmark teszteken, és jó pár...","id":"20181118_qualcomm_snapdragon_8150_antutu_benchmark_apple_a12_bionic_chip","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=393f9d3e-ead1-4357-9279-b301f9b22022&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"424e2876-ac4f-4d54-a6c1-55bb5477d9eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20181118_qualcomm_snapdragon_8150_antutu_benchmark_apple_a12_bionic_chip","timestamp":"2018. november. 18. 19:03","title":"Földindulást hozhat a mobil iparágban a Qualcomm következő lapkakészlete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00313237-2790-49f0-b8ec-3d955b2d8f48","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" A máltai rendőrség azonosított egy - legalább három máltai személyből álló - csoportot, amely feltehetően a Daphne Caruana Galizia oknyomozó újságírónő elleni, tizenhárom hónappal ezelőtti merénylet mögött áll.","shortLead":" A máltai rendőrség azonosított egy - legalább három máltai személyből álló - csoportot, amely feltehetően a Daphne...","id":"20181118_A_rendorseg_azonositotta_a_maltai_ujsagirogyilkossag_ertelmi_szerzoit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00313237-2790-49f0-b8ec-3d955b2d8f48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae885c30-30eb-4f7a-8d10-815ee986b5bf","keywords":null,"link":"/vilag/20181118_A_rendorseg_azonositotta_a_maltai_ujsagirogyilkossag_ertelmi_szerzoit","timestamp":"2018. november. 18. 12:15","title":"A rendőrség azonosította a máltai újságíró-gyilkosság értelmi szerzőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7031f86-a638-4c9e-b671-69415a5ec943","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Biztos vagyok benne, hogy a magyarság számára a legfontosabb hely ez alatt a két-három óra alatt Milánó\" - jelentette ki Orbán Viktor, aki maga is részt vett Kurtág György operájának ősbemutatóján. A darabot mi is meghallgathatjuk.","shortLead":"\"Biztos vagyok benne, hogy a magyarság számára a legfontosabb hely ez alatt a két-három óra alatt Milánó\" - jelentette...","id":"20181117_Itt_meghallgathato_az_opera_amiert_Orban_Milanoig_utazott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7031f86-a638-4c9e-b671-69415a5ec943&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"167fa0c3-a815-408c-a3f0-cbdde6d78bb7","keywords":null,"link":"/elet/20181117_Itt_meghallgathato_az_opera_amiert_Orban_Milanoig_utazott","timestamp":"2018. november. 17. 12:16","title":"Itt meghallgatható az opera, amiért Orbán Milánóig utazott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9124014a-5d61-4796-8c5f-4232274d40d7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Horvátország javára döntött az Interpol végrehajtó bizottsága szombaton Dubajban, és lehetővé tette Hernádi Zsolt, a Mol Nyrt. elnök-vezérigazgatója ellen kiadott nemzetközi elfogatóparancs megújítását - közölte honlapján a horvát belügyminisztérium. ","shortLead":"Horvátország javára döntött az Interpol végrehajtó bizottsága szombaton Dubajban, és lehetővé tette Hernádi Zsolt...","id":"20181117_Hernadi_ujra_felkerulhet_az_Interpol_korozesi_listara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9124014a-5d61-4796-8c5f-4232274d40d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc9701c8-2835-4c2c-b824-ab82c41cb711","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181117_Hernadi_ujra_felkerulhet_az_Interpol_korozesi_listara","timestamp":"2018. november. 17. 21:10","title":"Hernádi újra felkerülhet az Interpol körözési listára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bef86d8-2574-4d01-b901-623a4c03d81a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz gyártó magas építésű modelljével hamarosan a versenypályákon is találkozhatunk. ","shortLead":"Az olasz gyártó magas építésű modelljével hamarosan a versenypályákon is találkozhatunk. ","id":"20181119_versenyauto_keszult_a_lamborghini_650_loeros_divatterepjarojabol_urus_suv_fia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6bef86d8-2574-4d01-b901-623a4c03d81a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75a5dea8-89c6-4550-a348-0ecc95a191aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20181119_versenyauto_keszult_a_lamborghini_650_loeros_divatterepjarojabol_urus_suv_fia","timestamp":"2018. november. 19. 08:21","title":"Versenyautó készült a Lamborghini 650 lóerős divatterepjárójából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12d1ebdc-7ad8-44e3-893b-0c68d6092bda","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Úgy tudni, nincs is meg az ehhez szükséges számú kérvény.","shortLead":"Úgy tudni, nincs is meg az ehhez szükséges számú kérvény.","id":"20181118_Theresa_May_eltavolitasom_nem_konnyitene_meg_a_Brexitet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12d1ebdc-7ad8-44e3-893b-0c68d6092bda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37456cf0-d2bb-4384-b4d7-21aa79ff3111","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181118_Theresa_May_eltavolitasom_nem_konnyitene_meg_a_Brexitet","timestamp":"2018. november. 18. 18:30","title":"Theresa May: eltávolításom nem könnyítené meg a Brexitet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]