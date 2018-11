Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a524da6-b045-40ce-8e36-50fa5db9af71","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az új kapcsolatokban segít, de a meglévőkben akár zavart is okozhat a mobiltechnológia a magyarok véleménye szerint – többek között ez derül ki a Samsung Electronics legfrissebb hazai felméréséből. A magyarok nagy része éppen ezért szereti magánál tudni a telefonját társaságban is, ugyanakkor a személyes találkozók alkalmával a mobilozást a többség udvariatlanságnak tartja.","shortLead":"Az új kapcsolatokban segít, de a meglévőkben akár zavart is okozhat a mobiltechnológia a magyarok véleménye szerint –...","id":"20181121_samsung_felmeres_magyarok_mobilhasznalati_szokasai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a524da6-b045-40ce-8e36-50fa5db9af71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33b0db62-628e-4066-8a4f-b94e98f7327c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181121_samsung_felmeres_magyarok_mobilhasznalati_szokasai","timestamp":"2018. november. 21. 19:03","title":"Furcsa ellentmondás jött ki, amikor megkérdezték a magyarokat, mit gondolnak a mobilozás(uk)ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f08ea9b-03fa-45e2-b74c-96f17c5a26b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eretnek elkövetőt keres a rendőrség.","shortLead":"Eretnek elkövetőt keres a rendőrség.","id":"20181122_Perselyt_lopott_a_templombol_de_hiaba_meresztgette_a_szemet_nem_vette_eszre_a_biztonsagi_kamerat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f08ea9b-03fa-45e2-b74c-96f17c5a26b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13c5e385-4988-4b9f-9c3a-a964268017d6","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_Perselyt_lopott_a_templombol_de_hiaba_meresztgette_a_szemet_nem_vette_eszre_a_biztonsagi_kamerat","timestamp":"2018. november. 22. 12:49","title":"Perselyt lopott a templomból, de hiába meresztgette a szemét, nem vette észre a biztonsági kamerát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f13d1935-b823-44c8-9d41-ca9e09a9c993","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A munkába lépő fiatalok 87%-a határozott idejű szerződéssel kezdte meg pályafutását tavaly Franciaországban, ahol ez valóságos forradalmat jelent a munkaerőpiacon.","shortLead":"A munkába lépő fiatalok 87%-a határozott idejű szerződéssel kezdte meg pályafutását tavaly Franciaországban, ahol...","id":"20181122_Macronek_munkaeropiaci_reformja_jol_betett_a_sajat_lakasra_vagyo_palyakezdoknek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f13d1935-b823-44c8-9d41-ca9e09a9c993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a83a39f-5b18-4475-9341-5bdf7d86ad48","keywords":null,"link":"/kkv/20181122_Macronek_munkaeropiaci_reformja_jol_betett_a_sajat_lakasra_vagyo_palyakezdoknek","timestamp":"2018. november. 22. 13:19","title":"Macronék munkaerőpiaci reformja jól betett a saját lakásra vágyó pályakezdőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5768f78d-36cb-41a8-a0f1-22f147f41948","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Visszavonta a fellebbezését Nicklas Bendtner, így le kell töltenie a börtönbüntetését, miután összeverekedett egy taxissal. A sofőrt is megbüntették, mert nem használta a biztonsági övet.","shortLead":"Visszavonta a fellebbezését Nicklas Bendtner, így le kell töltenie a börtönbüntetését, miután összeverekedett...","id":"20181121_Bortonbe_megy_a_dan_valogatott_focista_aki_megvert_egy_taxist","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5768f78d-36cb-41a8-a0f1-22f147f41948&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ffaaacb-b80d-49d0-a461-eacde7c9164d","keywords":null,"link":"/sport/20181121_Bortonbe_megy_a_dan_valogatott_focista_aki_megvert_egy_taxist","timestamp":"2018. november. 21. 18:06","title":"Börtönbe megy a dán válogatott focista, aki megvert egy taxist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be58c2da-1301-4bfd-8f9f-bd90eab31dda","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A The Guardian oldalán az olvasó feltérképezheti önnön \"populizmusát\".","shortLead":"A The Guardian oldalán az olvasó feltérképezheti önnön \"populizmusát\".","id":"20181121_Mennyire_populista_on_Politikai_teszt_egy_brit_lapban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be58c2da-1301-4bfd-8f9f-bd90eab31dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9c748e6-0e6d-4413-b4bf-c7d423d1dfdc","keywords":null,"link":"/vilag/20181121_Mennyire_populista_on_Politikai_teszt_egy_brit_lapban","timestamp":"2018. november. 21. 13:54","title":"Mennyire populista ön? Politikai teszt egy brit lapban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1be47760-a087-49dd-9191-d3a346c92d23","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"54 sofőrt ellenőriztek, 27 ellen indítottak eljárást.","shortLead":"54 sofőrt ellenőriztek, 27 ellen indítottak eljárást.","id":"20181122_bulinegyed_rendorok_navosok_bkk_ellenorok_taxisok_kabitoszer_ellenorzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1be47760-a087-49dd-9191-d3a346c92d23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63e2c856-af5f-4dd5-b8c4-3bdd65afe142","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_bulinegyed_rendorok_navosok_bkk_ellenorok_taxisok_kabitoszer_ellenorzes","timestamp":"2018. november. 22. 05:32","title":"Razzia a bulinegyedben: a taxisok felének nem volt rendben az engedélye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1be1a25-52ad-429d-a140-b7784d100f3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismerjék meg a hősöket, akik egy novemberi hétköznap estén élőben néznek magyar NB I-es meccset!","shortLead":"Ismerjék meg a hősöket, akik egy novemberi hétköznap estén élőben néznek magyar NB I-es meccset!","id":"20181121_orban_vidi_stadionavato_fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1be1a25-52ad-429d-a140-b7784d100f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dad80f9-7e74-4577-bed3-638bec1e802a","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_orban_vidi_stadionavato_fotok","timestamp":"2018. november. 21. 19:53","title":"A NER elitje Orbánnal nézi a Vidi stadionavatóját a díszpáholyból - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e05a12f-ac54-4d6b-b04f-5cc4dee6aa28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár folyamatosan zajlanak a tárgyalások, egyelőre úgy tűnik, a szerzői jogi irányelv a legkevésbé sem \"puhult fel\", a tartalomszolgáltatókat (például a YouTube-ot) pedig igen nehéz helyzetbe hozza.","shortLead":"Bár folyamatosan zajlanak a tárgyalások, egyelőre úgy tűnik, a szerzői jogi irányelv a legkevésbé sem \"puhult fel\"...","id":"20181120_youtube_europai_unio_szerzoi_jogi_iranyelv_13_cikkely_jogserto_tartalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e05a12f-ac54-4d6b-b04f-5cc4dee6aa28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7c22083-de6d-4814-a2d7-f5bce710a552","keywords":null,"link":"/tudomany/20181120_youtube_europai_unio_szerzoi_jogi_iranyelv_13_cikkely_jogserto_tartalom","timestamp":"2018. november. 20. 15:33","title":"Vesztésre áll a YouTube az EU elleni harcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]