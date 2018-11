Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c1be1a25-52ad-429d-a140-b7784d100f3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismerjék meg a hősöket, akik egy novemberi hétköznap estén élőben néznek magyar NB I-es meccset!","shortLead":"Ismerjék meg a hősöket, akik egy novemberi hétköznap estén élőben néznek magyar NB I-es meccset!","id":"20181121_orban_vidi_stadionavato_fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1be1a25-52ad-429d-a140-b7784d100f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dad80f9-7e74-4577-bed3-638bec1e802a","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_orban_vidi_stadionavato_fotok","timestamp":"2018. november. 21. 19:53","title":"A NER elitje Orbánnal nézi a Vidi stadionavatóját a díszpáholyból - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"460a90ab-de00-4403-84fe-683d60706627","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hanna Gronkiewicz-Waltz szerint a varsóiak tudják, mi a szabadság, és nem dőlnek be a megfélemlítésnek vagy a megvesztegetésnek.","shortLead":"Hanna Gronkiewicz-Waltz szerint a varsóiak tudják, mi a szabadság, és nem dőlnek be a megfélemlítésnek vagy...","id":"20181123_Varso_lekoszono_polgarmestere_Ez_a_szabad_emberek_varosa_nem_pedig_Budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=460a90ab-de00-4403-84fe-683d60706627&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db1590ad-361c-45b5-9ba2-f31b6af58513","keywords":null,"link":"/vilag/20181123_Varso_lekoszono_polgarmestere_Ez_a_szabad_emberek_varosa_nem_pedig_Budapest","timestamp":"2018. november. 23. 10:45","title":"Varsó leköszönő polgármestere: Ez a szabad emberek városa, nem pedig Budapest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c966bc85-fbdc-4699-bb58-5d334ceabb31","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Unatkozó emberek, 985. rész.","shortLead":"Unatkozó emberek, 985. rész.","id":"20181122_Hogy_gyujtsunk_ra_markoloval_Ez_az_ember_megmutatja__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c966bc85-fbdc-4699-bb58-5d334ceabb31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1273ed52-cec3-4557-b24d-e779613ad2ce","keywords":null,"link":"/elet/20181122_Hogy_gyujtsunk_ra_markoloval_Ez_az_ember_megmutatja__video","timestamp":"2018. november. 22. 17:58","title":"Hogy gyújtsunk rá markolóval? Ez az ember megmutatja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ef098a3-2b94-478f-9b7b-23784f41faac","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Jövőre a Williams csapatában versenyez majd a lengyel pilóta, aki egy 2011-es ralibalesetben csaknem elvesztette a jobb karját.","shortLead":"Jövőre a Williams csapatában versenyez majd a lengyel pilóta, aki egy 2011-es ralibalesetben csaknem elvesztette a jobb...","id":"20181122_robert_kubica_forma1_visszateres_williams_f1","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ef098a3-2b94-478f-9b7b-23784f41faac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0180e1fe-7ce5-460b-a779-14bc7dd810b1","keywords":null,"link":"/sport/20181122_robert_kubica_forma1_visszateres_williams_f1","timestamp":"2018. november. 22. 10:54","title":"Hivatalos: Robert Kubica visszatér az F1-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e41fb2f5-ee48-4cc7-b2cb-68873a3b7978","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az okostelefonok javíttatása egyébként sem tartozik az olcsó dolgok közé, a csúcskészülékek egyre magasabb ára viszont azt is jelenti, hogy a javíttatást is egyre borsosabb áron végzik el. Egy Amerikában készült friss felmérés most azt mutatja, a felhasználók a készülék sérülése esetén – ha az nem befolyásolja a működést – nem javíttatják meg a mobilt.","shortLead":"Az okostelefonok javíttatása egyébként sem tartozik az olcsó dolgok közé, a csúcskészülékek egyre magasabb ára viszont...","id":"20181121_okostelefon_osszetores_elejtett_telefon_serules_torott_kijelzo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e41fb2f5-ee48-4cc7-b2cb-68873a3b7978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd0b5f14-bfcc-4ffb-8983-4e554c7cef9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181121_okostelefon_osszetores_elejtett_telefon_serules_torott_kijelzo","timestamp":"2018. november. 21. 17:33","title":"Hiába törik be a mobil kijelzője, sokan tovább használják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c591edd-fd24-4ee5-93c1-8f1e8b4f2d2c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"November 23-án indul a roham az interneten és a boltokban az akciós karácsonyi ajándékokért. Összeszedtük, hogy mit tehet abban az esetben, ha elfogy az akciós tévé, ha nincs garancia és jótállás, illetve ha a kereskedők fiktív árakkal csábítják.","shortLead":"November 23-án indul a roham az interneten és a boltokban az akciós karácsonyi ajándékokért. Összeszedtük, hogy mit...","id":"20181122_Negy_jotanacs_fekete_pentekre_igy_kerulje_el_a_vasarlokat_fenyegeto_csapdakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c591edd-fd24-4ee5-93c1-8f1e8b4f2d2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f24b7400-8e72-4a75-a89a-d6f040dba230","keywords":null,"link":"/kkv/20181122_Negy_jotanacs_fekete_pentekre_igy_kerulje_el_a_vasarlokat_fenyegeto_csapdakat","timestamp":"2018. november. 22. 15:40","title":"Négy jótanács fekete péntekre, így kerülje el a vásárlókat fenyegető csapdákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb9df248-38fd-4724-a2be-f7397307306c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szexistának, rasszistának, kizsigerelőnek és érzelmileg mérgezőnek nevezi az Amazon vállalati kultúráját az a névtelen alkalmazott, aki kéthetente ír beszámolót tapasztalatairól a Guardianbe.","shortLead":"Szexistának, rasszistának, kizsigerelőnek és érzelmileg mérgezőnek nevezi az Amazon vállalati kultúráját az a névtelen...","id":"20181122_Egyszer_hasznalatosak_vagyunk__kifakadt_a_vilag_leggazdagabb_emberenek_alkalmazottja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb9df248-38fd-4724-a2be-f7397307306c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b302bee4-b0c7-41a8-987b-b20a28a2bd37","keywords":null,"link":"/kkv/20181122_Egyszer_hasznalatosak_vagyunk__kifakadt_a_vilag_leggazdagabb_emberenek_alkalmazottja","timestamp":"2018. november. 22. 13:57","title":"„Egyszer használatosak vagyunk” – kifakadt a világ leggazdagabb emberének alkalmazottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91205b0f-e530-40b6-8c89-1cec7d8ee024","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Valójában nem szakmát kellene ilyenkor választania a diákoknak, hanem megérlelt, reflektált, érdeklődésen alapuló szakválasztásra volna szükség. Ebben nem segít, hogy Magyarországon az egyetem szerepét a kormány abban látja, hogy az közvetlenül a munkaerőpiacot szolgálja ki.



","shortLead":"Valójában nem szakmát kellene ilyenkor választania a diákoknak, hanem megérlelt, reflektált, érdeklődésen alapuló...","id":"20181122_Biztos_hogy_jol_valasztanak_egyetemi_szakot_a_tovabbtanulok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91205b0f-e530-40b6-8c89-1cec7d8ee024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"406ad7d3-f3c9-4f52-adb3-c2888d52b9b9","keywords":null,"link":"/kultura/20181122_Biztos_hogy_jol_valasztanak_egyetemi_szakot_a_tovabbtanulok","timestamp":"2018. november. 22. 12:10","title":"Biztos, hogy jól választanak egyetemi szakot a továbbtanulók?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]