[{"available":true,"c_guid":"74ebfcd3-42b8-4834-9a44-f73df9f2d2f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A negyedik legmelegebb év lehet az idei a Földön a rendszeres időjárási mérések kezdete óta – közölte a Meteorológiai Világszervezet (WMO), amely szerint egyre erősebben érezni a globális felmelegedés hatásait.","shortLead":"A negyedik legmelegebb év lehet az idei a Földön a rendszeres időjárási mérések kezdete óta – közölte a Meteorológiai...","id":"20181201_wmo_jelentes_legmelegebb_evek_2018_globalis_felmelegedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74ebfcd3-42b8-4834-9a44-f73df9f2d2f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0094e1ef-a204-4027-a928-62097a58911f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181201_wmo_jelentes_legmelegebb_evek_2018_globalis_felmelegedes","timestamp":"2018. december. 01. 09:03","title":"Azért az elég nagy baj, hogy az eddigi 20 legforróbb évet az elmúlt 22 évben mérték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d95eb93b-35ef-45a3-8f90-8234ddda0cbf","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A fővárosi klub járt rosszabbul, őket a pénzbüntetés mellett szektorlezárásra is kötelezte a szövetség fegyelmi bizottsága.","shortLead":"A fővárosi klub járt rosszabbul, őket a pénzbüntetés mellett szektorlezárásra is kötelezte a szövetség fegyelmi...","id":"20181129_A_Vidit_es_az_Ujpestet_is_megbuntettek_a_fehervari_stadionavaton_tortentek_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d95eb93b-35ef-45a3-8f90-8234ddda0cbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"279af571-c977-4869-a6cb-8133f231946a","keywords":null,"link":"/sport/20181129_A_Vidit_es_az_Ujpestet_is_megbuntettek_a_fehervari_stadionavaton_tortentek_miatt","timestamp":"2018. november. 29. 18:32","title":"A Vidit és az Újpestet is megbüntették a fehérvári stadionavatón történtek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9199874d-4104-4aa3-af10-f4dccdb1c2f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Továbbra sem áll valami jól az LG szénája mobilos fronton. 