[{"available":true,"c_guid":"181c9b1d-f0a5-4297-9c1b-303d0eabbd54","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Crawley család végre beköltözik a mozikba.","shortLead":"A Crawley család végre beköltözik a mozikba.","id":"20181215_Megjott_a_Downton_Abbey_film_trailere_es_egeszen_csodalatos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=181c9b1d-f0a5-4297-9c1b-303d0eabbd54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a883b670-6c38-4b04-ad65-2ca3345f894e","keywords":null,"link":"/kultura/20181215_Megjott_a_Downton_Abbey_film_trailere_es_egeszen_csodalatos","timestamp":"2018. december. 15. 09:05","title":"Megjött a Downton Abbey film trailere, és egészen csodálatos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21c30bf0-ae46-4657-b95f-77ae4ad1c0ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Windows 10 akkor is elküldi a felhasználó tevékenységének naplóját a Microsoft szervereire, ha ezzel ellentétes beállítás van a rendszerben. Van egy másik felület, ahol szintén át kell állítani egy kapcsolót, hogy az adattovábbítás megszűnjön.","shortLead":"A jelek szerint a Windows 10 akkor is elküldi a felhasználó tevékenységének naplóját a Microsoft szervereire, ha ezzel...","id":"20181214_microsoft_windows_10_adatvedelmi_iranyelvek_szemelyes_adatok_vedelme","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21c30bf0-ae46-4657-b95f-77ae4ad1c0ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3816fbba-7d0a-49cd-b7eb-a074811bc21c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181214_microsoft_windows_10_adatvedelmi_iranyelvek_szemelyes_adatok_vedelme","timestamp":"2018. december. 14. 10:03","title":"Amíg ezt nem kapcsolja ki a Windowsban, a rendszer elküldi a Microsoftnak, hogy mikor mit csinált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5c43682-0ed1-4694-ab04-e55a1fc11576","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Pantone Színintézet nemrég kihirdette a 2019-es év színét, ezt használja most fel a WWF Magyarország.","shortLead":"A Pantone Színintézet nemrég kihirdette a 2019-es év színét, ezt használja most fel a WWF Magyarország.","id":"20181214_pantone_ev_szine_2019_korall_korallzatony_vedelme_wwf_magyarorszag_termeszetvedelem_keeplivingcoral","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5c43682-0ed1-4694-ab04-e55a1fc11576&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f52c524-4507-46af-ab2b-68619b8e53a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181214_pantone_ev_szine_2019_korall_korallzatony_vedelme_wwf_magyarorszag_termeszetvedelem_keeplivingcoral","timestamp":"2018. december. 14. 16:03","title":"Ön is segíthet megmenteni a korallzátonyt, erre a színre figyeljen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a67f988-14e3-4dfc-a3dd-fab2588a6295","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szorosan egymás mellett álló rendőrsorfalat füstgránátokkal és petárdákkal dobálják a tüntetők. Videóközvetítésünk a helyszínről.","shortLead":"A szorosan egymás mellett álló rendőrsorfalat füstgránátokkal és petárdákkal dobálják a tüntetők. Videóközvetítésünk...","id":"20181213_A_tuntetok_fustgranatot_dobaltak_a_rendorok_koze_a_Kossuth_teren","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a67f988-14e3-4dfc-a3dd-fab2588a6295&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc272236-c95f-4fc6-8c72-b8f8ce9acec2","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_A_tuntetok_fustgranatot_dobaltak_a_rendorok_koze_a_Kossuth_teren","timestamp":"2018. december. 13. 20:50","title":"Füstgránátot dobáltak a rendőrök közé a Kossuth téren, könnygázzal válaszoltak - ÉLŐ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66fe595e-602c-46b1-a13a-de1413e90b6e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az anya nem törődött a gyerekkel, volt, hogy idegenekre bízta, egy ilyen alkalommal a kislányt szexuálisan bántalmazták.","shortLead":"Az anya nem törődött a gyerekkel, volt, hogy idegenekre bízta, egy ilyen alkalommal a kislányt szexuálisan bántalmazták.","id":"20181214_Heteves_kislanya_elott_akart_leugrani_a_hidrol_egy_reszeg_no_Esztergomban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66fe595e-602c-46b1-a13a-de1413e90b6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22175c7a-08ab-4c7b-b519-5ed3ee71b445","keywords":null,"link":"/elet/20181214_Heteves_kislanya_elott_akart_leugrani_a_hidrol_egy_reszeg_no_Esztergomban","timestamp":"2018. december. 14. 11:23","title":"Hétéves kislánya előtt akart leugrani a hídról egy részeg nő Esztergomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f89360-04df-4045-852d-07833c660260","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A belügyminiszter szerint a demonstráció „nem lehet a demokrácia része”, mert a résztvevők megsértették a törvényeket.","shortLead":"A belügyminiszter szerint a demonstráció „nem lehet a demokrácia része”, mert a résztvevők megsértették a törvényeket.","id":"20181213_Pinter_A_kozelmultban_ilyen_intenzitasu_tamadas_nem_ert_rendort_mint_a_Kossuth_teri_tuntetesen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05f89360-04df-4045-852d-07833c660260&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1302ac8e-b1be-4d4d-aab9-29438e0f8bd5","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Pinter_A_kozelmultban_ilyen_intenzitasu_tamadas_nem_ert_rendort_mint_a_Kossuth_teri_tuntetesen","timestamp":"2018. december. 13. 18:54","title":"Pintér: Rég nem látott támadás érte a rendőröket szerdán a Kossuth téren ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"952f49bf-4e87-4b4f-a625-a11f57291c1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Universal Music Group adatai szerint 1,6 milliárdszor streamelték a Queen nótáját, s ezzel több rekordot is felállított.","shortLead":"A Universal Music Group adatai szerint 1,6 milliárdszor streamelték a Queen nótáját, s ezzel több rekordot is...","id":"20181213_universal_music_group_streamelesi_rekord_queen_bohemian_rhapsody","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=952f49bf-4e87-4b4f-a625-a11f57291c1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a731f4a-8cb3-4608-af76-7d32b3134f86","keywords":null,"link":"/tudomany/20181213_universal_music_group_streamelesi_rekord_queen_bohemian_rhapsody","timestamp":"2018. december. 13. 14:03","title":"Ön is kedveli? A Queené lett minden idők legtöbbször streamelt rock dala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e539356-5a9b-4917-90e8-af46355fd43f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzetközi kapcsolatokért felelős államtitkár korábban a lap magyar származású újságíróját kritizálta.","shortLead":"A nemzetközi kapcsolatokért felelős államtitkár korábban a lap magyar származású újságíróját kritizálta.","id":"20181213_Politico_Kovacs_Zoltannak_fogalma_sincs_a_sajtoszabadsagrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e539356-5a9b-4917-90e8-af46355fd43f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2d97ef8-f60c-48f8-a7eb-e3d03ff31bd9","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Politico_Kovacs_Zoltannak_fogalma_sincs_a_sajtoszabadsagrol","timestamp":"2018. december. 13. 19:07","title":"Politico: Kovács Zoltánnak fogalma sincs a sajtószabadságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]